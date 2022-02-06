ኢምር አብድልቃድር፡ በፈረንሳይ የአልጄሪያ የጦር ጀግና ሐውልት በተመረቀ በሰዓታት ውስጥ ፈረሰ
በማዕከላዊ ፈረንሳይ የቆመው የአልጄሪያ የጦር ጀግና ሐውልት በተመረቀ በሰዓታት ውስጥ ፈረሰ።
አልጄሪያ ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ የወጣችበትን 60ኛ ዓመት ለማሰብ የቆመው ሐውልት በአንድ ወቅት 'የፈረንሳይ ጠላት' እየተባለ በሚጠራው ኢምር አብደልቃድር ምሥል የተሰራ ነው።
አብደልቃድር እአአ በ1830 ፈረንሳይ አልጄሪያን መውረሯን በመቃወም ትግሉን ከፊት ሆነው መርተዋል።
አሁን ሐውልታቸው በቆመበት የፈረንሳይዋ ከተማ አምቦሴም ለአራት ዓመታት ያህል ታስረዋል።
ቅዳሜ በሚካሄደው ሥነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ወስነው የነበሩት የከተማ ከንቲባ "ይህንን የኪነጥበብ ሥራ በዚህ መልኩ ባፈረሱት ሰዎች አፍሬያለሁ" ብለዋል።
"ይህ ዕለት የኅብር እና የአንድነት ቀን ነው። እናም እንዲህ ዓይነት ባህርይ በቃላት የሚገለጽ አይደለም" ብለዋል ቴዮሪ ቡታርድ።
በፈረንሳይ የአልጄሪያ አምባሳደር በበኩላቸው ድርጊቱ " በቃላት ሊገለጽ የማይችል የሞራል ማጣት ነው" ብለውታል።
ሐውልቱ የፈረሰው ፈረንሳይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ለማካሄድ ዘመቻ ላይ ባለችበት ወቅት ሲሆን ለአንዳንድ ፕሬዚደንታዊ እጩዎች ስደት እና እስልምና ወሳኝ መከራከሪያዎች ናቸው።
በሐውልቱ የምርቃ ሥነ ሥርዓት ላይ የተገኘችው የ37 ዓመቷ ትውልደ አልጀሪያዊቷ ፈረንሳዊት " አሁን በሰፈነው ጥላቻ እና የሚያስጠላ ሁኔታ ይህ መሆኑ ምንም የሚያስደንቅ ባይሆንም አሳፋሪ ነው" ብላለች።
የጦር መሪ ከመሆናቸው በፊት የእስልምና ምሁር የነበሩት ኢምር አብደልቃድር የፈረንሳይን አገዛዝ በመቃወም ባደረጉት አስተዋጽኦ ከአሁኗ አልጄሪያ መሥራቾች አንዱ እንደሆኑ ይታሰባል።
ይሁን እንጂ በ19ኛው ክፍለ ዘመን እርሳቸው ሲመሩት የነበረው አመጽ በመክሸፉ ተይዘው ወደ ፈረንሳይ ተወስደዋል።
እዚያ ከተወሰዱ በኋላም በደቡብ ምዕራብ ፓሪስ በምትገኘው አምቦሴ ከተማ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለአራት ዓመታት በእስር አሳልፈዋል።
ከዚያም ከእስር ከተለቀቁ በኋላ በሄዱበት መካከለኛው ምሥራቅ ክርስቲያኖችን ከጥቃት በመከላከል ዓለም አቀፍ እውቅናን አግኝተዋል።
አልጀሪያ የሁለቱን አገራት ግንኙነት ካወሳሰበውና ከስምንት ዓመት ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ የወጣችው እአአ በ1962 ነው።
በጦርነቱም ከ400 ሺህ እስከ 1 ሚሊየን የሚደርሱ ሰዎች እንደሞቱ ይገመታል።
አብደልቃድር ታስሮበት ከነበረው ቤተ መንግሥት በሎይር ወንዝ ማዶ የሚታየው አዲሱ ሐውልት የተሰራው የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በአልጄሪያ የነበረውን ጦርነት እና የፈረንሳይ አገዛዝ መጥፎ ትውስታን የሚፈወስበት መንገድ እንዲፈልግ በተጠየቀ የታሪክ ምሁር ሃሳብ ነው።