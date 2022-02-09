በነፋስ መውጫ ከተማ እስር ቤት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ130 በላይ አስረኞች አመለጡ
ታጣቂዎች በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ በሚገኙ ማረሚያ ቤትና የፀጥታ ተቋማት ላይ ጥቃት ፈጽመው 139 እስረኞችን ሲያስመልጡ የጦር መሳሪያዎች መዝረፋቸውን የዞኑ ባለሥልጣን ለቢቢሲ ተናገሩ።
የአማራ ክልል ፖሊስ እንዳስታወቀው ታጣቂዎቹ ሰኞ ጥር 30 ለየካቲት 01/2014 አጥቢያ ከእኩለ ሌሊት በኋላ በዞኑ፣ በላይ ጋይንት ወረዳ ነፋስ መውጫ ከተማ ውስጥ በሚገኙት የወረዳው ማረሚያ ቤት፣ የፖሊስ ጣቢያ እና የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል።
ይህንንም ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ ከወረዳው ማረሚያ ቤት የሕግ ታራሚዎች እንዲያመልጡ ማድረጋቸውንና በተቋማቱ ላይ ዝርፊያ መፈጸማቸውን የደቡብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አክለውም ከሌሊቱ 8፡00 ሰዓት ገደማ በሦስት ተሽከርካሪዎች ተጭነው ወደ ከተማዋ በመግባት ጥቃት ከፈጸሙት ታጣቂዎቹ መካከል፣ 16ቱ በፀጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ገልጸው፣ ሦስት የፖሊስ አባላት መቁሰላቸውንም አመልክተዋል።
የታጣቂዎቹ ቡድን በንፋስ መውጫ ማረሚያ ቤት ላይ በፈጸሙት ጥቃት 139 ሰዎችን ከእስር ያስመለጡ ሲሆን ከ15 በላይ የጦር መሳሪያዎችን እና የእጅ ቦንቦችን መዝረፋቸውን ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል።
የክልሉ ፖሊስም ጥቃት ፈጻሚዎቹ በማረሚያ ቤቱ እና በፀጥታ ተቋማቱ ላይ በሌሊት በፈጸሙት ጥቃት እስረኞች እንዲያመልጡ ሲያደርጉ፣ በተጨማሪም በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ እና የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ውስጥ የነበረን ጦር መሳሪያን መዝረፋቸውን አረጋግጧል።
በዚህም ከማረሚያ ቤቱ እንዲያመልጡ የተደረጉ ታራሚዎችን መልሶ በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲገቡ የማድረግና ጥቃት ፈጻሚዎቹን ለሕግ ለማቅረብ ክትትልና ምርመራ እየተካሄደ መሆኑ ፖሊስ ገልጿል።
አቶ ጥላሁን ጨምረውም በታጣቂዎቹ ከማረሚያ ቤት እንዲያመልጡ ከተደረጉት እስረኞች መካከል እስካሁን 65 የሚሆኑት በፀጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ሥር ማዋል ተችሏል።
ምክትል አስተዳዳሪው ስለጥቃት ፈጻሚዎቹ ማንነት ተጠይቀው ሲመልሱ፣ ከዚህ በፊት በተለያየ ምክንያቶች ከመከላከያ እና ከክልሉ ልዩ ኃይል አባልነት የተሰናበቱና በተለያዩ ወንጀሎች ሲፈለጉ የነበሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ የጥቃቱ ፈጻሚዎችን በተመለከተ "ድርጊቱን የፈጸሙት ፋኖ ያልሆኑ፣ ነገር ግን ፋኖ ነን የሚሉና በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ አካላት ናቸው" ብለው ነበር።
ፖሊስ እንዳለው ይህንን ጥቃት የፈጸመው "በፋኖ ስም የሚነግድ የተደራጀ ቡድን" መሆኑን በመግለጽ፣ ጥቃቱን ተከትሎ የክልሉ የማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን፣ ፖሊስ ኮሚሽን እና የፀጥታ ኃይሎች ተሰማርተው አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸው አመልክቷል።
የአማራ ፖሊስ እንዳለው ታጠቂዎቹ ከወረዳው የፀጥታ ተቋማት ከዘረፏቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል በአካባቢው የተሰማራው የፀጥታ ኃይል የተወሰነውን ማስመለስ እንደቻለ ጠቅሷል።
ጥቃት ፈጻሚዎቹ በዋናነት ዒላማ ያደረጉት እስር ቤትና የፀጥታ ተቋማትን እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ የገለጹ ሲሆን ፖሊስም በግልና በሌሎች የመንግሥት ተቋማት ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን አረጋግጧል።
በክልሉ ደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ በሚገኘው በላይ ጋይንት ወረዳ ነፋስ መውጫ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ማረሚያ ቤት፣ ፖሊስ ጣቢያና የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ላይ በታጣቂዎች ከተጸፀመው ጥቃት በኋላ፣ ከተማዋ መረጋጋቷንና ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሷን ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል።
በተጨማሪም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉት ጥቃት ፈጻሚዎች ለመረዳት እንደተቻለው ታጣቂ ቡድኑ ከደቡብ ጎንደር፣ ከሰሜንና ከደቡብ ወሎ የተለያዩ ወረዳዎች የተሰባሰቡ መሆናቸውን አመልክተዋል።