ከመድሃኒትና መድሀኒት ነክ ምርቶች የሚወጡ ተረፈ ምርቶች ለዓለም ጤና ስጋት ናቸው-ጥናት
ከመድሃኒትና መድሀኒት ነክ ምርቶች የሚወጡ ተረፈ ምርቶች በዓለማችን የሚገኙ ወንዞችን በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዱ እንደሆነና ከባቢ አየርንም ጭምር ስጋት ላይ እየጣሉ መሆኑን አንድ ጥናት ጠቆመ።
ፓራሴታሞል፣ ኒኮቲን፣ ካፌን፣ የሚጥል በሽታ እና የስኳር በሽታዎችን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውሉ መድሀኒቶች ምርት ላይ ትኩረት አድርጎ የተሰራው ጥናት በመላው ዓለም አሳሳቢ ችግር ስለመኖሩ ጠቁሟል።
በምሳሌነትም በፓኪስታን፣ ኢትዮጵያ እና ቦሊቪያ የሚገኙ ወንዞች በከፍተኛ ሁኔታ መበከላቸው የተገጸ ሲሆን እንደ አይስላንድ፣ ኖርዌይ እና የአማዞን ደን ውስጥ የሚገኙ ወንዞች ደግሞ ከንጹሆቹ መካከል መሆናቸው ታውቋል።
የተለያዩ መድሀኒት አምራች ድርጅቶች የሚለቀቁ ንጥረነገሮች በወንዞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያስከትሉ በሳይንስ ቢታወቅም እውነታው ግን ሌላ ነው። በርካቶች ስለጉዳቱ ምንም እውቀት የላቸውም።
ነገር ግን ከሁሉም በላይ ቀድሞ የሚመጣው በካይ ንጥረነገሮቹ በወንዞቹ ውስጥ የሚገኙ አሳዎች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ነው።
ጥናቱ ከ1ሺህ በላይ ቦታዎች ተንቀሳቅሶ ከወንዞቹ ቅንጣቶችን የወሰደ ሲሆን በዚህም ከ100 በላይ አገራት ተዳስሰዋል። በአጠቃላይም 258 የሚሆኑት ወንዞች ከፍተኛ በሚባል ደረጃ የመድሀኒትና መድሀኒት ነክ ተረፈ ምርቶች ተገኝቶባቸዋል።
ይህም በውስጣቸው ለያዟቸው አሳ እንዲሁም ሌሎች እንስሳት ትልቅ ጠንቅ ነው።
''በዓለማችን እጅግ የተራቀቀ ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ የሚባሉት መድሀኒት አምራች ድርጅቶች እንኳን የሚጠቀሙት ማጣሪያ ሁሉንም ጎጂ ተረፈ ምርቶች የሚያጠፋ አይደለም። እነዚህ ተረፈ ምርቶች ደግሞ ተጣርተዋል ተብለው ወደ ውሀ አካላት ውስጥ ነው እንዲገቡ የሚደረገው'' ይላሉ የጥናቱ ዋና አስተባባሪ ዶክተር ጆን ዊልኪንሰን።
በሁሉም ወንዞች ውስጥ በሚባል ደረጃ በብዛት የሚገኙት ደግሞ ካርባማዜፒን የተባለው የሚጥል በሽታን ለማከም የሚውለው መድሀኒትና የስኳር በሽታን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውለው ሜትፎርሚን የተባሉት መድሀኒቶች ተረፈ ምርቶች ናቸው።
እነዚህ ተረፈ ምርቶች ታዲያ ከወንዞች አልፈው ሰዎች በየዕለቱ ወደ ሰውነታቸው በሚያስገቧቸው እንደ ቡና እና ሲጋራ ምርቶች ውስጥ ጭምር እንደሚገኙ ጥናቱ ጠቁሟል።
አፍሪካ ውስጥ በሚገኙ ወንዞች ደግሞ በተለይ የወባ በሽታን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውለው አርቲሚዚን የተሰኘው ንጥረ ነገር በበርካታ ወንዞች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተከማችቶ እንደሚገኝ ጥናቱ ያሳያል።
''እንደዚህ አይነት ነገሮች ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ የሚሄዱ አይደሉም። ሰዎች ለሚያጋጥሟቸው አካላዊና ስነልቦናዊ ችግሮች መድሀኒቶችን መጠቀም ይጨምራሉ እንጂ አያቆሙም'' ይላሉ የጥናቱ አካል የሆኑት ዶክተር ቬሮኒካ ኤድመንድስ።
ጥናቱ እንደሚለው በወንዞች ውስጥ አንቲባዮቲክ መድሀኒቶች በብዛት የሚገኙ ከሆነ ወደፊት መድሀኒቶችን መቋቋም የሚችሉ ባክቴሪያዎች እንዲፈጠሩ በር እንዳይከፍት ተሰግቷል።
ይህ ደግሞ ከአካባቢያዊ ብክለት ተጨማሪ የመድሀኒቶችን ውጤታማነት በእጅጉ የሚቀንስ ነው።
በጣም ተበክለዋል የተባሉት ወንዞች በብዛት ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አገራት ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ በቂ ያልሆነ የማጣራት ሂደትና ቆሻሻዎችን ያለቅድመ ጥንቃቄ ወንዞች ውስጥ መጣል ነው።
ኬንያ ውስጥ የሚገኘው ናይሮቢ ወንዝ በዓለማችን በመድሀኒትና መድሀኒት ነክ ተረፈ ምርቶች በእጅጉ ከተበከሉ ወንዞች ውስጥ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው።
ጥናቱ በመጨረሻም መንግስታት መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ የመድሀኒት ምርት ቁጥጥር ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸውና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ተጠናከረው መቀጠል እንዳለባቸው ያሳስባል።