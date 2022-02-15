የኬንታኪ እጩ ከንቲባ ከተሰነዘረባቸው ጥቃት ተረፉ
በአሜሪካዋ ኬንታኪ ግዛት የሚገኙ አንድ ፖለቲከኛ ሰኞ ማለዳ በቢሯቸው ከተሰነዘረባቸው የመሣሪያ ጥቃት ተረፉ።
ዲሞክራቲክ ፓርቲን በመወከል የሉዊስቪል ቀጣዩ ከንቲባ ለመሆን የሚወዳደሩት ክሬግ ግሪንበርግ ላይ በጥይት የተኮሰው ግለሰብ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል።
ግሪንበርግ በትዊተር ገፃቸው ላይ ባልደረቦቻቸው ደህና መሆናቸውን ጠቅሰው በቀጣይ መረጃዎችን እንደሚሰጡ አስታውቀዋል።
በሉዊቪል ፖሊስ ስለ ጥቃቱ ዓላማ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም።
እንደ ፖሊስ ገለጻ፣ ተኩሱ የግሪንበርግን ልብስ ቢመታም በብቸኛው ተኳሽ የተጎዳ የለም።
ግሪንበርግን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው በፖሊስ ታጅበው ከህንጻው ሲወጡ ታይተዋል።
የሉዊስቪል ፖሊስ አዛዥ ኤሪካ ሺልድስ በሰኞ ከሰአት በሰጡት መግለጫ "ራሳችንን በጣም ዕድለኞች እንደሆንን እንቆጥራለን" ብለዋል።
ፖሊስም ሆነ የእጩ ከንቲባው ቢሮ አስተያየት እንዲሰጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ አልሰጡም።
የአከባቢው የሜትሮ ካውንስል ፕሬዝዳንት ዴቪድ ጀምስ ለመገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ጥቃቱ በግሪንበርግ ህይወት ላይ ያነጣጠረ ሙከራ ነው።
ጀምስ ድርጊቱን ባይመለከቱም በግሪንበርግ ቢሮ የነበሩ ሰራተኞችን ከጥቃቱ በኋላ ማነጋገራቸውን ተናግረዋል።
በሙያቸው ጠበቃ እና የንግድ ስራ ፈጣሪ የሆኑት ግሪንበርግ ባለፈው ዓመት ነበር የሉዊስቪል ከንቲባ ግሬግ ፊሸርን ለመተካት በዕጩነት የቀረቡት።
በሕዝብ ደህንነት ላይ ማተኮራቸው ጠንካራ የገንዘብ ድጋፍ እና ጀምስን ጨምሮ ከአካባቢው ፖለቲከኞች ድጋፎችን አገኝቶላቸዋል።ግሪንበርግ ባለፈው ወር ለአካባቢ ነዋሪዎች ወንጀልን ለመቀነስ እና የኑሮ ደረጃን ለማሻሻል ዕቅድ አውጥተዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በከተማዋ የተፈፀመው ግድያ ክብረ ወሰኖችን ሰብሯል።