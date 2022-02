ኤርትራዊት-ጣሊያናዊቷ ማሪያ ለፍቅር የከፈለችው መስዋዕትነት

ሚሼላ ዎንግ 'አይ ዲድንት ዱ ኢት ፎር ዩ ሃው ዘ ወርልድ ቢትሬይድ ኤ ስሞል አፍሪካን ኔሽን ' (I Didn't Do It for You: How the World Betrayed a Small African Nation) በሚል መፅሃፋቸው በኤርትራ ውስጥ የነበረውን የምዕራባውያን ቅኝ ገዥዎች እሽቅድድም እንግሊዞች የጣሊያንን ጦር ለመምታት እንጂ የኤርትራን ህዝብ ነፃ ለማውጣት እንዳልነበረ ያስረዳሉ።