ዩናይትድ ኪንግደም ለውጭ አገር ባለሃብቶች የምትሰጠውን ወርቃማ ቪዛ ልትሰርዝ ነው
ዩናይትድ ኪንግደም ፈጣን የመኖሪያ ፈቃድ የሚያስገኘውን ቪዛ ለውጭ አገር ባለሃብቶች (ኢንቨስተሮች) መስጠት ልታቆም ነው።
ይህም ከሩሲያ ጋር ባለው ግንኙነት የዩናይትድ ኪንግደም መንግሥት ጫና ስለበረታበት ነው።
በአገሪቱ አሰራር መሰረት 2 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም ከዚያ በላይ መዋዕለ ንዋይ ያላቸው ኢንቨስተሮች ደረጃ 1 የሚሰኘውን የኢንቨስተር ቪዛና መኖሪያ ፍቃድ ይሰጣቸው የነበረ ሲሆን የመንግሥት ምንጭም ይህ እንደሚሰረዝ አረጋግጧል።
ይህ አሰራር በአውሮፓውያኑ 2008 ሲሆን የተዋወቀው ከአውሮፓ ህብረት ውጭ ያሉ ባለጸጎች በእንግሊዝ ኢንቨስት እንዲያደርጉም ለማበረታታት ነው።
በአሰራሩ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች መነሳታቸው ተከትሎም ለተወሰነ ጊዜም በግምገማ ላይ ቆይቷል።
ነገር ግን ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ትችላለች በሚለው ስጋት ምክንያት ዩናይትድ ኪንግደም ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቋርጥ ከፍተኛ ጫናም ተከትሎ ነው ይህ ውሳኔ የተሰማው።
ሩሲያ በዩክሬን ድንበር ከ100 ሺህ በላይ ወታደሮችን ያሰማራች ቢሆንም ወረራ ለመፈጸም አቅዳለች የሚለውን ግን አትቀበለውም።
ደረጃ አንድ (ኢንቨስተር) ቪዛ፣ ወርቃማ ቪዛ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በዩናይትድ ኪንግደም 2 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም ከዚያ በላይ ኢንቨስት ለሚያደርጉ የየትኛውም አገር ዜጎች የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣቸዋል፣ ቤተሰቦቻቸውም እንዲሁ የመኖሪያ ፈቃድ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ይህንን ቪዛ ያገኙ ግለሰቦች በአገሪቷ ምን ያህል ኢንቨስት ያደርጋሉ የሚለውም ታይቶ በፍጥነት ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድም ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።
2 ሚሊዮን ፓውንድ ኢንቨስት ያደረጉ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ በአምስት አመት ውስጥ፣ አምስት ሚሊዮን በሶስት አመት ውስጥ፣ 10 ሚሊዮን ከሆነ ደግሞ በሁለት አመት ውስጥ ማመልከት ይችላሉ።
ሆም ኦፊስ የተሰኘው ፅህፈት ቤት እንዳስታወቀው ይህ አሰራር በሙስና የተገኘ ገንዘብ ጥቅም ጥቅም ላይ እንዳይውል ለማድረግ ቀደም ሲል ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል።
ማሻሻያና ለውጦች ከመደረጋቸው ከአውሮፓውያኑ 2015 በፊት የተሰጡ ቪዛዎችና መኖሪያ ፈቃዶችን በተመለከተው ቀጣይነት ባለው መልኩ እየተገመገመ መሆኑንና በጊዜውም ሪፖርት እንደሚደረግ ቃለ አቀባዩ አክለዋል።
አሰራሩ በአውሮፓውያኑ 2008 ጀምሮ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የአገር ውስጥ ጽሕፈት ቤት (ሆም ኦፊስ) 14 ሺህ 516 የኢንቨስትመንት ቪዛ ለሩሲያ ዜጎች ሰጥቷል።
አሰራሩ ተግባራዊ ከሆነበት ጀምሮ በርካታ ማሻሻያዎች የተደረጉ ሲሆን ከዚህም ውስጥ አመልካቾች ሃብታቸውን እንዴት እና መቼ እንዳገኙ ተጨማሪ ምርመራዎች መደረጉ አንዱ ነው።