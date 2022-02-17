የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል በቄለም ወለጋ ሁለት አምቡላንሶቹ እንደተወሰዱበት ገለጸ
በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ሁለት አምቡላንሶች እንደተወሰዱበት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ገለጸ።
የማህበሩ የሰብዓዊ ዲፕሎማሲ እና የግንኙነት ጉዳዮች ኃላፊ ዶ/ር ሰለሞን አሊ በቄለም ወለጋ ቅርንጫፍ ንብረት የሆኑና ማህበሩ ለሰብዓዊ አገልግሎት የሚጠቀምባቸው ሁለት አምቡላንሶች በስራ ላይ እያሉ መወሰዳቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አምቡላንሶቹ ለሰብዓዊ አገልግሎት እየተንቀሳቀሱ ነበር ያሉት ዶ/ር ሰለሞን ማህበሩ በማያውቀውና በግዳጅ መወሰዳቸውን ያስረዳሉ።
ዶክተር ሰለሞን የአምቡላንሶቹ አሽከርካሪዎች ደህንነት እንደተጠበቀ መሆኑን ገልጸው፤ አምቡላንሶቹ በማን እንደተወሰዱ? ለምን እንደተወሰዱ ማህበሩ ዝርዝር መረጃ እንደሌለውና በቀጣይም አስፈላጊ በሆነ መልኩ እንደሚያሳውቁ ተናግረዋል።
በዞኑ በማህበረሰቡ ድጋፍ ለሰብዓዊ አገልግሎት ላይ የዋሉ አስራ አንድ አምቡላንሶች ሲኖሩ ሁለቱ ባልታወቀ ሁኔታ መወሰዳቸውን ተከትሎም ሌሎች ድጋፍ እየሰጡ ይገኛሉ።
ድርጊቱ ኢትዮጵያ የፈረመችውን አለም አቀፍ የጄኔቫ ኮንቬንሽን የሚጻረርና ከማህበሩ ዓላማ ውጭ መሆኑን ማህበሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሮ የተጠቀሱት ታርጋ ቁጥሮች የያዙ አምቡላንሶቹ እንዲመለሱለት ጠይቋል።
ዶክተር ሰለሞን እንደሚያስረዱት የቀይ መስቀል አርማ ያላቸው አምቡላንሶችም ሆነ ሰራተኞቻቸውና በጎ ፈቃደኞች ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችለው የጄኔቫ ኮንቬንሽን አለ።
በተጨማሪም አምቡላንሶችን በሃይል የመውሰድ፣ በሃይል የመጠቀምም ሆነ በአላስፈላጊ ሁኔታዎች ላይ ማዋል ከጄኔቫ ኮንቬንሽን በተጨማሪ በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ውስጥ ወንጀል መሆኑንና እስከ አምስት አመት የሚያሳስር ድርጊት ሆኖም መደንገጉን ይናገራሉ።
ሆኖም ቀይ መስቀል ጦርነትና ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ብዙ ጊዜ እንደሚያጋጥሙት ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል።
የአምቡላንሶች መቆረጥ፣ መሰወር፣ በማይታወቁ ኃይሎች መወሰድ በተለያዩ ጊዜዎች እንደሚያጋጥሙ የሚናገሩት ዶክተር ሰለሞን በዚያው አካባቢ ከዚህ ቀደም ሁለት አምቡላንሶች መቃጠላቸውን ያስረዳሉ።
ማህበሩ በ86 አመት ታሪኩ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ አምቡላንሶችና በጎ ፈቃደኞችን ጨምሮ በአየር ጥቃት የተደበደቡበትን ጠቅሰው በጦርነትና በግጭቶች ብዙ ይደርሳል ይላሉ።
በባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር መጨረሻ በተከሰተው ጦርነትም በሁመራና ጭልጋ አካባቢ አምቡላንሶች በጥይት የተመቱ ሲሆን በጎ ፈቃደኞች ላይ አደጋ አልደረሰም ብለዋል።
በትግራይ ያሉ ከ200 በላይ አምቡላንሶቻቸው የት እንደማያውቁና አንዳንድ ጊዜም በአንዳንድ አካባቢዎች አምቡላንሶች ጠፍተው የሚገኙበት አጋጣሚም እንዳለም አክለዋል።
በአማራ ክልል፣ ሰሜን ወሎ፣ ጎንደር፣ አምቡላንሶች ጠፍተው የተመለሱበት ሁኔታንም ያስረዳሉ።
በዚህም በአንድ አመት ከሶስት ወር ውስጥ በተከታታይ አምቡላንሶቻቸው ለአደጋ የተጋለጡበትና የተሰወሩበት ሁኔታ መኖሩንም ገልጸው ይህንንም ለሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ሪፖርት አድርገዋል።
የቀይ መስቀል አመሰራረቱ በጦርነትና በግጭት እርዳታ መስጠትም ጋር የተያየዘ በመሆኑ ማህበሩ የቆሰሉትን ማንሳት፣ የመጀመሪያ ህክምና ለመስጠት ሲሉ ለችግር የሚጋለጡበትና በጎ ፈቃደኞቻችን ለአደጋ የሚጋለጡበት ጊዜ አለ ይላሉ ዶክተር ሰለሞን።
በተለይም ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር ተያይዞ ለወራት ሰራተኞቻቸውን የማያገኙባቸው አጋጣሚዎች እንዲሁም ትግራይ ውስጥ አራት መቶ፣ አምስት መቶ በጎ ፈቃደኞች በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚሰሩት ብለዋል።
"ጦርነት ሲመጣ ቀይ መስቀልን ጨምሮ ሁሉም ወገን ነው የሚጎዳው።" ይላሉ።
ሆኖም "ሁለት መቶ አመት ሊደርስ ነው ይህ የሰብዓዊ ስራ። ዋናው አትኩሮታችን የተጎዳን ማንሳት፣ የተራበን ማብላት፣ ከቤተሰብ ጋር ማገናኘት ስለሆነ በሚደርሱብን ችግሮች ላይ ትኩረት ሰጥተን እንደዚህ ሆነናል የሚል ላይ አናተኩርም" ይላሉ።
ምንም እንኳን ተቋሙ በጦርነትና ግጭት አካባቢዎች ዋነኛ የሰብዓዊ እርዳታ ቢሰጥም በግጭቶች መካከል ካልተፈቀደ የማይገቡባቸው ሁኔታዎች እንዳሉና ህጎችና ደንቦችን አክብረው እንደሚሰሩ ያስረዳሉ።
በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የጄኔቫ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ለምሳሌ የመከላከያ ሰራዊት ራሱ አርማውን ተጠቅሞ ታካሚዎችን ያንቀሳቅሳል።
አለም አቀፍ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ በአለም ላይ 192 በሚሆኑ አገራት ውስጥ በነፃ፣ ገለልተኛና በማያዳላ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው።
እንደ ዶክተር ሰለሞን ገለጻ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካና የርዕዮተ ዓለም ክፍፍሎችን መሰረት ያላደረገ ሰብዓዊ አገልግሎት እንቅስቃሴ ያደርጋል ይላሉ።
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ይህንኑ መርህ ተከትሎ ነፃና ገለልተኛ በሆነ መልክ ነው የሚሰራው የሚሉት ዶክተር ሰለሞን ጦርነት ህግ ስለሌለው መሃል ላይ የመያዝ ሁኔታም እንደሚያጋጥም ያስረዳሉ።
የኢትዮጵያ ቀይ መስል ማህበር 45 ሺህ የሚሆኑ የሰለጠኑ በጎ ፈቃደኞች፣ በአጠቃላይ 200 ሺህ በጎ ፈቃደኞችና፣ ከስድስት ሚሊዮን በላይ አባላት አሉት።