ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ምርት አቋርጦ የነበረው የፊንጫአ ስኳር ፋብሪካ ወደ ሥራ ተመለሰ
በአካባቢው ባለው ጸጥታ ችግር ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት በመስተጓጎሉ የስኳር ምርቱን አቋርጦ የነበረው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ዳግም ወደ ስራ መመለሱን የስኳር ኮርፖሬሽን የኮሙዩኒኬሽን ተጠባባቂ ስራ አስፈፃሚ ለቢቢሲ ገለጹ።
ፋብሪካው ለሰባት ቀናት ያህል ከየካቲት 02፣ 2014 ዓ.ም ስራ አቁሞ የነበረ ሲሆን የካቲት 8 ዳግም ወደ ስራ መግባቱን የኮርፖሬሽን የኮሙዩኒኬሽን ተጠባባቂ ስራ አስፈፃሚ አቶ ረታ ደመቀ ተናግረዋል።
በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የነዳጅ ጫኝ አሸከርካሪዎች ስጋት አድሮባቸው ወደ ቦታው ሊሄዱ ባለመቻላቸውም ነበር የነዳጅ እጥረት ያጋጠመው።
በአሁኑ ወቅት በያዝነው ሳምንት ሰኞ የነዳጅ አቅርቦት በመድረሱም ማክሰኞ እለት ፋብሪካው ዳግም ወደ ስራ ተመልሷል።
ብሉምበርግ ፋብሪካው ስራውን ለማቆም የተገደደው የኦሮሞ ነፃነት ጦር ወይም መንግሥት ሸኔ የሚለው ታጣቂ ቡድን በፋብሪካው ባደረሰው ጥቃት ምክንያት ነው በሚል አስነብቧል።
አቶ ረታ በበኩላቸው በአካባቢው አልፎ አልፎ በሚፈጠረው ጸጥታው ችግር ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት በመስተጓጎሉና እጥረት በመፈጠሩ ነው ብለዋል።
ከሳምንታት በፊት አራት ያህል ትራክተሮች የማቃጠል አደጋ የደረሰባቸው ቢሆንም ይህም ፋብሪካው ስራ እንዲያቆም አላደረገውም ይላሉ።
"ፋብሪካው ብዙ ሺህ ሄክታር አገዳ መሬት ሲሆን በዚያ ውስጥ ትራክተሮች ይንቀሳቀሳሉ እዚያ መሃል ላይ ነው የማቃጠል አደጋ የገጠመው።" የሚሉት አቶ ረታ የማቃጠል አደጋውን ማን እንደፈጸመው የጸጥታ አካላት ምላሽ ሊሰጡበት ይገባል ብለዋል
ሆኖም ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የአሁኑን ሳይጨምር ፋብሪካው ከዚህ ቀደም ስራ ያቆመበት ጊዜ የለም።
በዚያ አካባቢ በሚታየው የጸጥታ ችግር አልፎ አልፎ የሚያጋጥም ቢሆንም ፋብሪካው ላይ እንዳልተከሰተ ያስረዳሉ።
"መስመሩ ላይ የጸጥታ ችግር አጋጠመ ማለት ፋብሪካው ላይ ሊያጋጥም ይችላል ማለት አይደለም። ፋብሪካው ከዋናው መስመር ወደ አምሳ ሜትር ተገንጥሎ ነው የሚገኘው፣ ለብቻው ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው።" ይላሉ።
በተጨማሪም ፋብሪካው የማህበረሰቡ የጀርባ አጥንት እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ረታ " የአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ እስከ ልጆቹ በፋብሪካው ነው የሚተዳደረው" ይላሉ።
ፋብሪካው በቴክኒካል ችግር ሲያጋጥመው ለሰዓታት ሊያቆም እንደሚችልና ይህም አስፈላጊው ጥገና ተደርጎለት እንደሚቀጥል ገልጸው ይህ ግን ማቆም የሚባል ሳይሆን ውስብስብ ማሽኖች ባሉት ፋብሪካ ውስጥ የተለመደ ሁኔታ እንደሆነ ያስረዳሉ።
በሰባት ቀናት ውስጥ ፋብሪካው ምን ያህል ገንዘብ ወይም ምርት አጣ? የሚል ጥያቄ ቢቢሲ ለአቶ ረታ ያቀረበላቸው ሲሆን ፋብሪካው በአማካኝ በጥሩ የማምረቻው ወቅት በቀን 10 ሺህ ኩንታል እንደሚያመርት ጠቅሰው ሆኖም ፋብሪካው ምን ያህል እንዳጣ የተገመገመ ጉዳይ አለመኖሩንም ያስረዳሉ።
በስኳር አቅርቦትስ ላይ መጉላላት ፈጥሮ ይሆን? ሲል ቢቢሲ የጠየቃቸው ሲሆን እሳቸውም በምላሹ አገሪቱ መተሃራ፣ ወንጂና ጥገናውን በቅርቡ ጨርሶ ወደ ስራ የገባው በአካባቢው የሚገኘው አርጆ ዴዴሳ ፋብሪካን ጨምሮ ሌሎች ፋብሪካዎች መኖራቸውን ተከትሎ ምንም ተፅእኖ እንደማያመጣ ይናገራሉ።
"ሌሎችም በርካታ ፋብሪካዎች አሉ የአንድ ፋብሪካ ሰባት ቀን ማቆም በስኳር ስርጭት ላይ ምንም አይነት ተፅእኖ አይኖረውም ብለዋል።
ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አባይ ጮመን ወረዳ በፊንጫ ሸለቆ ውስጥ ልዩ ስሙ አገምሳ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ ይገኛል።
ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው ፋብሪካው በዓመት 270ሺህ ቶን ስኳር የማምረት አቅም አለው። ፋብሪካው ከስኳር ምርቱ በተጨማሪ ኢታኖል በማምረት ከቤንዚል ጋር ተደባልቆ ለተሸከርካሪዎች በነዳጅነት እንዲውል ያደርጋል።