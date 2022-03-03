የቀድሞ የአይሲሲ አቃቤ ህግ በኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራው ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሆነው ተሾሙ
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የእርስ በርስ የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችን እና የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር የምርመራ ቡድን አባላትን በትናንትናው ዕለት መረጠ።
የቀድሞ የዓለም አቀፉ ወንጀል ፍርድ ቤት (International Criminal Court) አቃቤ ህግ ፋቱ ቤንሱዳ በኢትዮጵያ ለሚሰማራው አለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሊቀመንበር አድርገው የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አምበሳደር ፌዴሪኮ ቪሊጋስ መሾማቸውንም ምክር ቤቱ በትናንትናው እለት የካቲት 23፣ 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫው አትቷል።
ከጋምቢያዊቷ ፋቱ ቤንሱዳ በተጨማሪ፣ ኬንያዊቷ ጠበቃና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ እና በሚቺጋን የህግ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር የሆኑት አሜሪካዊ ስቲቨን ራትነር በጦርነቱ ተፈፅመዋል ለተባሉ ዓለማቀፍ ወንጀሎች መርማሪ ቡድን አባላት ሆነው ተሾመዋል።
ሶስት አባላት ላሉት ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንም ፋቱ ቤንሱዳ በመሪነት ያገለግላሉ።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በትግራይ ጥቅምት 24፣ 2013 ዓ.ም ተቀስቅሶ በአጎራባቾቹ አማራና አፋር ክልልሎች በተዛመተው የእርስ በርስ ጦርነት የተፈጸሙ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች፣ የስደተኛ ህጎችና ሌሎች ጥሰቶችን የሚያጣራና ገለልተኛ ምርመራ የሚያካሂድ መርማሪ ቡድን ለማቋቋም የውሳኔ ሃሳብ ያስተላለፈው በያዝነው ዓመት ታህሳስ ወር ላይ ነበር።
በአውሮፓ ሕብረት ጠያቂነት በተካሄደው የምክር ቤቱ ልዩ ስብሰባ በሰብዓዊ ምክር ቤቶች ፕሬዚዳንት የሚሾሙ አባላትን የያዘ ዓለም አቀፍ ኮሚሽን ለማቋቋም ውሳኔ ላይ ደርሷል።
በወቀቱም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ መርማሪ እንዲቋቋም የተላለፈውን ውሳኔ እንደማትቀበለውና አንዳንዶች የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔን ለፖለቲካ ዓላማ ማራመጃነት ሲጠቀሙበት በድጋሚ ማየቷ እንዳሳዘናት በመግለፅ በውስጥ ጉዳይዋ ለመግባት የሚደረግ ሙከራን እንደማትቀበል፤ እንደማትተባበርም ገልጻ ነበር።
በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽንም (ኢሰመኮ) በበኩሉ የመንግሥታቱ ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በጦርነቱ ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች አዲስ የመርማሪ ቡድን ለማቋቋም ማቀዱ እንዳሳሰበው ለድርጅቱ በላከው ደብዳቤ ላይ መግለጹ ይታወሳል።
ምክር ቤቱ በትናንትናው እለት ባወጣው መግለጫ ሶስቱ የኮሚሽን አባላት "ተፈጸሙ የተባሉ ጥሰቶች በተመለከተ ሁኔታዎችን ማጣራት፣ መረጃዎችን መሰብሰብና መጠበቅ እንዲሁም ተጠያቂ የሆኑ አካላትን መለየት ያስችል ዘንድ እንዲሁም ለወደፊቱም ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ኃላፊነት ሊወስዱ የሚገባቸውንም አካላት ተጠያቂ ለማድረግ ድጋፍ የሚያስችል ስራ እንዲሰሩ ተጠይቀዋል።
በዚሁ 47 አባላት ባሉት ምክር ቤት ታህሳስ ላይ በተደረሰው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት ኮሚሽኑ የተመድ ሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ የሰሩትን ሪፖርትን በማጠናከር ለኢትዮጵያ መንግሥት በቴክኒክ ድጋፍ ላይ ምክረ ሃሳቦችን እንዲያቀርብ አዟል። በዚህም ተጠያቂነት ለማምጣትና እንዲሁም እርቅ ለማስፈንም ያስችል ዘንድ እንደሆነም ተጠቁሟል።
በግለሰብ ደረጃ የሚያገለግሉት እነዚህ ኮሚሽነሮች በመጪው ሰኔ/ ሃምሌ በሚካሄደው የሰብዓዊ ምክር ቤቶች 50ኛው ጉባኤ የቃል ገለፃ እንዲያቀርቡ እና መስከረም/ ጥቅምት ወር በሚካሄደው 51ኛው የምከር ቤቱም ጉባኤ የጽሁፍ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ተጠይቀዋል።
ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተዛመተው ደም አፋሳሽ ጦርነት ሺዎችን በመቅጠፍና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በማፈናቀል መጠነ ሰፊ ሰብዓዊ ቀውስ አድርሷል።
በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያሉ ሁሉም ወገኖች በተለያየ ደረጃ እንደ ጦር ወንጀል ሊቆጠሩ የሚችሉ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ ሕግና የስደተኛ ሕግ ጥሰቶችን መፈፀማቸውን የመብት ተቆርቋሪዎች ያወጧቸው ሪፖርቶች ያመለክታሉ።
ጥቂት ስለ ኮሚሽነሮቹ
ፋቱ ቤንሱዳ (ጋምቢያ)
የኮሚሽኑ ሊቀ መንበር ሆነው የተመረጡት ፋቱ ቤንሱዳ በዓለማቀፉ ወንጀል ፍርድ ቤት (International Criminal Court) በአቃቤ ህግነት ከአውሮፓውያኑ 2012 እስከ 2021 አገልግለዋል።
በዚህ የኃላፊነት ቦታ ከመቀመጣቸው በፊት በፍርድ ቤቱ ምክትል አቃቤ ሆነውም ለዓመታት አገልግለዋል። ጋምቢያዊቷ ፋቱ አይሲሲን ከመቀላቀላቸው በፊት በሩዋንዳ ጉዳይ ለአለም አቀፉ የወንጀል ገላጋይ በከፍተኛ ህግ አማካሪነትና ጠበቃ በመሆን በታንዛንያ አገልግለዋል።
በአገራቸው ጋምቢያም ጠቅላይ አቃቤ ህግ እና የፍትህ ሚኒስትርን ጨምሮ በከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ነበሩ። ለጋምቢያ ፕሬዚዳንት እና ካቢኔም ዋና የህግ አማካሪ ሆነው ማገልገላቸውም ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።
ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ (ኬንያ)
በሽግግር የፍትህ ሂደቶች የካበተ ስራ ልምድ ያላቸው ካሪ ቤቲ በተጨማሪም በሴቶች ሰብአዊ መብቶች፣ በስርዓተ-ፆታ፣ በህገመንግስት እና በአስተዳደርም ህጎችም ላይ በርካታ ስራዎችን አበርክተዋል።
በአሁኑ ጊዜ የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጠበቃ እና ተሟጋች የሆኑት ግለሰብ በአመፆችና ግጭቶች ውስጥ ውስጥ የሴቶችን ሰብአዊ መብት ከማስከበር ጋር በተያያዙ ስራዎች ላይ አተኩረዋል።
ከምክር ቤቱ ድረገፅ ባገኘነው መረጃ መሰረት ካሪ ቤቲ የኬንያ እውነት ፍትህ እና እርቅ ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንበር እና ኮሚሽነር ሆነው በአውሮፓውያኑ 2009 እሰከ 2010 ባለው ወቅት አገልግለዋል።
በተጨማሪም በአለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ለተጎጂዎች የትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ የአፍሪካ ተወካይ፣ በደቡብ ሱዳን የጋራ ክትትል እና ግምገማ ኮሚሽን ከፍተኛ የሽግግር የፍትህ አማካሪነት ሰርተዋል።
እንዲሁም በሰብዓዊ ምክር ቤቶች ምክር ቤት በተመሰረተው በቅኝ ለተያዘችው የፍልስጥኤም ግዛት ገለልተኛ የምርመራ ኮሚሽን አባልም ነበሩ።
ስቲቨን ራትነር (አሜሪካ)
ስቲቨን ራትነር በአሁኑ ወቅት በሚቺጋን የህግ ትምህርት ቤት የሕግ ፕሮፌሰር ናቸው። ፕሮፌሰር ራትነር ትምህርታቸውና ምርምራቸውና አለም አቀፍ ህግ፣ በአለም አቀፍ የሰብአዊ ህግጋት፣ የፀረ-ሽብርተኝነት ስልቶች፣ በሰብአዊ መብት ረገጣ ተጠያቂነት፣ እና የውጭ ኢንቨስትመንትን በሚመለከት የድርጅት እና የመንግስት ተግባራት ላይ ያተኩራል።
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር የካምቦዲያ ባለሙያዎች ቡድን እና በሲሪላንካ የተጠያቂነት የባለሙያዎች ቡድን አባል በመሆን አገልግለዋል። በተጨማሪም ከአውሮፓውያኑ 2008-2009 ባለው ጊዜ ወቅት በጄኔቫ ውስጥ በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የህግ ክፍል ውስጥ ሰርተዋል።
በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት በአለም አቀፍ ህግ አማካሪ ኮሚቴ ውስጥ እና በተለያዩ የግልግል ዳኝነት ላይ የአለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ባለሙያም ሆኖ መስራታቸውን የምክር ቤቱ መረጃ ጠቁሟል።