ተመድ በዩክሬን ላይ በጠራው ጠቅላላ ጉባዔ ኢትዮጵያ ድምጽ ሳትሰጥ ቀረች
ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ለማውገዝ በተጠራው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባዔ ላይ ኢትዮጵያ ድምፅ ሳትሰጥ ቀረች።
193 አባል አገራት ድምፅ መስጠት በሚችሉበትና በትናንት ረቡዕ የካቲት 23/2014 ዓ.ም በተጠራው ልዩና አስቸኳይ ስብሰባ 141 አገራት የሩሲያን ወረራ በማውገዝ የውሳኔ ሃሳብ ተላልፏል።
በዚህ የተመድ ውሳኔ ሃሳብ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ቡርኪናፋሶ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮና ቶጎ የመሳሳሉ ጥቂት አገራት ድምጻቸውን ሳይሰጡ ቀርተዋል።
በከፍተኛ ድምፅ ማለፍ የቻለውን የውሳኔ ሃሳብ በርካታ ምዕራባውያን አገራትን ጨምሮ አፍሪካውያኑ ኬንያ፣ ጋና፣ ሶማሊያና ግብፅ የመሳሰሉ አገራት ደግፈውታል።
በመንግሥታቱ ድርጅት ስብሰባ ላይ የተላለፈው የውሳኔ ሃሳብ ወረራውን ከማውገዝ በተጨማሪ ሩሲያ "በአስቸኳይ፣ ሙሉ በሙሉ እና ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉንም ወታደራዊ ኃይሏን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚታወቀው የዩክሬን ግዛትና ድንበሮች እንድታስወጣ" ይጠይቃል።
በኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አምስት አገራት የውሳኔ ሃሳቡን በመቃወም ድምፅ ሰጥተዋል።
በቀዳሚነት የውሳኔ ሃሳቡን የተቃወመችው በወራሪነት የተፈረጀችው ሩሲያ ስትሆን ከአፍሪካም በብቸኝነት ኤርትራ የተቃውሞ ድምጿን ሰጥታለች።
በዩክሬን ወረራ ላይ የሩሲያ ጦር መነሻ ግዛት ሆናለች የተባለችው ቤላሩስም የውሳኔ ሃሳቡን ተቃውመው ድምጽ ከሰጡ አገራት አንዷ ናት።
በሶሪያ የርስ በርስ ጦርነት በሥልጣን ለመቆየት ከፍተኛ የሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ ላይ ተመርኩዘዋል የሚባሉት የፕሬዚዳንት ባሻር አል አሳድ አገር ሶሪያም አንዲሁ ተቃውማለች። ከእነዚህ አገራት በተጨማሪ ሰሜን ኮሪያ የውሳኔ ሃሳቡን በመቃወም አምስተኛ አገር ሆናለች።
በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የኔቶ መስፋፋትን በመቃወም ከሩሲያ ጋር ድምጿን ስታሰማ የነበረችው ቻይና በዚህ ጉባዔ ላይ ውሳኔ ሃሳቡን በድምጸ ተአቅቦ አልፋዋለች።
ባለፈው ሳምንት የሩሲያ ወረራን አስመልክቶ በነበረው በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት ጉባዔ የድምፅ አሰጣጥም ላይ በተመሳሳይ ድምጸ ተአቅቦ ማደረጓ ይታወሳል።
በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ የድምጽ ድጋፍ ባገኘው የውሳኔ ሃሳብ ላይ 35 አገራት ድምጸ ተአቅቦ ያደረጉ ሲሆን፣ ከእነዚህም መካከል ቻይናን ጨምሮ ሕንድ፣ ኢራቅ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ደቡብ ሱዳን ይገኙበታል።
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያደረሰችውን ወረራ ለማውገዝ ረቡዕ ዕለት የተካሄደውን የድምጽ ድጋፍ "ታሪካዊ" ብለውታል።
ሊንዳ ቶማስ-ግሪንፊልድ በትዊተር ገፃቸው ላይ በ141 አገራት የተደገፈውን የውሳኔ ሃሳብ "ዩክሬንን እና የተባበሩት መንግሥታት ቻርተርን ለመከላከል የተሰጠን ከፍተኛ ድምጽ" ይወክላል ብለዋል።
አገራት "ሉዓላዊነታቸውን እና ግዛታቸውን የማስጠበቅ መብት አላቸው" ብለው የሚያምኑ ከሆነ የተመድ ልዑካን የውሳኔ ሃሳቡን እንዲደግፉ ከድምጽ አሰጣጡ በፊት ተናግረው ነበር።
የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባዔ የድምጽ መስጫ ሥርዓት ከመከናወኑ በፊት የዩክሬን የተባበሩት መንግሥታት አምባሳደር ሰርጊ ኪስሊቲስ ሩሲያ "የዩክሬናውያንን የመኖር መብት ለመንጠቅ ነው የመጣችው"ብለዋል።
የሩሲያ አምባሳደር ቫሲሊ ኔቤንዚያ በበኩላቸው ሩሲያ በምሥራቃዊ ዩክሬን ያለውን የመገንጠል ግጭት ለማስቆም እንደምትፈልግ ገልፀው፤ ምዕራባውያን በተመድ ውሳኔ ላይ አገራት የድጋፍ ድምፅ እንዲሰጡ "ግልጽ እና አሳፋሪ ዛቻ" ተጠቅመዋል ሲሉ ከሰዋል።
ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ከአውሮፓውያኑ 1997 ወዲህ ያደረገው የመጀመሪያውአስቸኳይ ስብሰባ ነው።