በሩስያ በተያዘችው ኬርሶን በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ለተቃውሞ ወጡ
በሩስያ ቁጥጥር ስር ባለችው የዩክሬን የወደብ ከተማ ኬርሶን የሩስያን ወረራ በመቃወም በርካቶች አደባባይ ወጥተዋል።
ወደ 2 ሺህ የሚሆኑ ነዋሪዎች የዩክሬን ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለቡ እና የዩክሬን ብሄራዊ መዝሙር እየዘመሩ ወደ ከተማዋ አደባባይ ሄደዋል።
"ሩሲያውያን ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ" እና "ኬርሶን የዩክሬን ናት" የሚሉ የአርበኝነት መፈክሮችን አሰምተዋል።
በብላክ ሲ እና በዲኒፐር ወንዝ ቁልፍ የወደብ ከተማ የሆነችው ኬርሶን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በሩሲያ ወታደሮች ቁጥጥር ስር ገብታለች።
በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተቃውሞ ሰልፉን የሚያሳዩ ቪዲዮዎች የወጡ ሲሆን የሩስያ ወታደሮች ህዝቡን ለመግታት ወደ ሰማይ ሲተኩሱ ያሳያል።
ኢቭሄን የተባሉ የአካባቢው ነዋሪ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሰልፉ ለዩክሬን ነፃነት የተደረገ ነው ብለዋል።
የዩክሬን ሃይሎች ኬርሶንን መልሰው ለመያዝ እየሞከሩ እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ "በየምሽቱ ወደ ስድስት ወይም 10 የሚደርሱ ፍንዳታዎች እንሰማለን፤ ማን በማን ላይ እያፈነዳ እንደሆነ አናውቅም." ብለዋል።
አክለውም "ወደ ውጭ ላለመውጣት እየሞከርን ነው ምክንያቱም የሩስያ ወታደሮች መኪናዎችን እያስቆሙ ይፈትሻሉ። የዩክሬንን ጦር እየረዱ ነው በሚል ማንኛውንም ማስረጃ ስለሚፈልጉ ስልኮችን ይበረብራሉ" ብለዋል።
ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት የሩሲያ ወታደሮች ለመያዝ የሚፈልጓቸው የዩክሬን አክትቪስቶች ዝርዝር አላቸው።
የሩስያ መከላከያ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በጦራቸው በተከበቡት ማሪፖል እና ቮልኖቫካ ከተሞች ያሉ ሲቪሎች ለቀው እንዲወጡ የሰብአዊ መስመሮችን ከፍተዋል።
ሆኖም የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ የተኩስ አቁም ስምምነቱን እያከበረች እንዳልሆነ እና ጥቃቶቹ እንደቀጠሉ በመግለጽ ህዝቡን ለማውጣት የሚደረገው ጥረት ለሌላ ጊዜ መተላለፉን አስታውቀዋል።
ሩሲያ በኋላ በማሪፑል ላይ የምታደርገውን ጥቃት እንደገና መጀመሩን አስታውቃለች።
"ዩክሬን በፅንፈኞቹ ተዋጊዎቿ ላይ ተፅእኖ ለማሳደር ባለመቻሏና የተኩስ አቁም ስምምነቱን ለማራዘም ፈቃደኛ ባለመሆኗ የጥቃት እርምጃዎች እንደገና ተጀምረዋል" ብለዋል ።