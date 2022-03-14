ሩሲያ መሳሪያ እና እርዳታ ከቻይና መጠየቋን አሜሪካ ገለጸች
ሩሲያ የጦር መሳሪያ እና የእርዳታ ጥያቄ ለቻይና ማቅረቧን የአሜሪካ ባለስልጣናት ገለጹ።
ቻይና ከሩሲያ ለቀረበላት ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ የምትሰጥ ከሆነ፤ "ከባድ መዘዝ" ይዞባታል ይመጣል ሲል የጆ ባይደን አስተዳደር አስጠንቅቋል።
በዩክሬን ላይ ወረራውን ከከፈተች በኋላ ሩሲያ ወታደራዊ እርዳታን ከቻይናን ጠይቃለች ሲሉ ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ ባለስልጣናት ለተለያዩ የአሜሪካ የዜና ማሰራጫዎች መናገራቸው ተዘግቧል።
ሆኖም በዋሽንግተን የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ ስለዚህ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም ብሏል።
ይህ ጉዳይ መሰማቱን ተከትሎ አሜሪካ ለቻይና ማስጠንቀቂያ የሰጠችው ዛሬ በሮም የዋሽንግተን እና ቤጂንግ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገናኝተው ለመምከር ዝግጅት እያደረጉ ባሉበት ወቅት ነው።
የዩክሬንና ሩሲያ ግጭት ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ ቤጂንግ የረዥም ጊዜ አጋሯ ለሆነችው ሞስኮ በተጨባጭ ወታደራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ስለማድረጓ በይፋ የታወቀ ነገር የለም።
ይሁን እንጂ የአሜሪካ ባለስልጣናትን በመጥቀስ ሩሲያ በቅርብ ቀናት ውስጥ በተለይም ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጨምሮ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከቻይና እንደጠየቀች መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ የቻይና መንግሥት ያለው ነገር የለም።
በሌላ ዜና የአውስትራሊያ መንግሥት አሜሪካ እና ዩናይትድ ኪንግደም ተከትሎ በ33 የሩስያ ባለሃብቶች፣ ታዋቂ ነጋዴዎች እና የቅርብ ቤተሰባቸው ላይ አዲስ ማዕቀብ እንደሚጣል አስታውቋል።
የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ባለቤት ሮማን አብረሞቪች በአውስትራሊያ ማዕቀብ ከሚጣልባቸው ሰዎች አንዱ መሆናቸውም ተሰምቷል።
ይህ በእንዲ እንዳለ ሩሲያና ዩክሬን ለማድረግ ያቀዱት አዲስ ውይይት ከጅምሩ ተስፋ ተጥሎበታል።
የሩስያ ተደራዳሪ እና የፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የፕሬስ ሴክሬታሪ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ውይይቱ የሚካሄደው በቪዲዮ ኮንፈረንስ ነው ብለዋል።
የዩክሬን ተደራዳሪ እና የፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ አማካሪ ማይካሂሎ ፖዶሊያክ የሩሲያንን መግለጫ አረጋግጠዋል።
በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተሰራጨ ቪዲዮ ላይ ፖዶሊያክ ሩሲያ በውይይቱ ላይ ገንቢ በሆነ መልኩ መሳተፍ ጀምራለች ብሏል።
ሩሲያ አሁን በዙሪያዋ ያለውን ዓለም በተገቢ ሁኔታ ትረዳለች። በጦር ሜዳዎች የዩክሬን ጥቅሟን ለማስጠበቅ ያላትን ፍላጎት አሳይታለች ሲሉ አክለዋል።
ትላንት ደግሞ ዜለንስኪ የልዑካን ቡድናቸው ከሩሲያ አቻዎቻቸው ጋር በየእለቱ እየተገናኙ እየተነጋገሩ እንደሆነ ገልጸዋል።
በሰርቢያ ደግሞ ፑቲንን የሚደግፍ ሰልፍ ታይቷል። በሰርቢያ ዋና ከተማ ቤልግሬድ በርካታ የሩሲያ መንግሥት ደጋፊዎች ሞስኮ በዩክሬን ላይ ያካሄደችውን ወረራ እንደሚደግፉ ለመግለጽ ነው አደባባይ የወጡት።
ሰልፈኞቹ የሰርቢያን እና የሩሲያን ባንዲራ ሲያውለበልቡ ታይተዋል።
በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተሳተፉበት በቤልግሬድ ጎዳናዎች ላይ በተደረገው ሰለፍ ለቭላድሚር ፑቲን እና ለሩሲያ ያላቸውን ድጋፍ አሳይተዋል።
ይህ ከመሆኑ ከሁለት ቀናት በፊት በከተማው ፀረ-ጦርነት ሰልፍ አቋም የተንጸባረቀበት ሰልፍ ተደርጎ ነበር።