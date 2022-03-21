132 መንገደኞችን አሳፍሮ የነበረው የቻይናው ቦይንግ 737 አውሮፕላን ተከሰከሰ
ቻይና ውስጥ 132 መንገደኞችን አሳፍሮ ሲበር የነበረ ቦይንግ 737 አውሮፕላን መከስከሱን የቻይና የአየር ትራንስፖርት ባለሥልጣናት አረጋገጡ።
የቻይና ኢስተርን አየር መንገድ ንበረት የሆነው ይህ ቦይን 737 ወድቆ መከስከሱ የተነገረው ጓንግዢ ግዛት ውስጥ ነው።
አስካሁን በአደጋው ጉዳት ስለደረሰባቸው ሰዎች የታወቀ ነገር የለም።
የአገሪቱ መንግሥት መገናኛ ብዙኃን እንደዘገቡት አውሮፕላኑ ወድቆ የተከሰከሰው በተራራማ አካባቢ ሲሆን በስፍራው ባለ ጫካ ላይ እሳት ተነስቷል።
ይህ ቦይንግ 737 አውሮፕላን በበረራ ቁጥር ኤምዩ5735 በቻይና የሰዓት አቆጣጠር ከእኩለ ቀን በኋላ ከኩንሚንግ ተነስቶ ወደ ጓንግዡ እያመራ ነበር ተብሏል።
የቻይና ብሔራዊ ቴሌቪዥን የነፍስ አድን ሠራተኞች ወደ የአደጋው ስፍራ መሰማራታቸውን ዘግቧል።
አውሮፕላኑ ዉዡ በሚባለው የቻይና ግዛት ውስጥ ቴንግ በሚባል አካባቢ መከስከሱ ተዘግቧል። ጉዋንግዢ የቻይና ደቡባዊ ግዛት ስትሆን በደቡብ ምሥራቅ ቻይና ውስጥ ከምትገኘው ዋነኛዋ ከተማ ጉዋንግዡ ጋር ተጎራብታ ትገኛለች።
በበይነ መረብ ላይ የበረራ መስመሮችን የሚያሳዩ ድረ ገጾች የአውሮፕላኑ ያለበትን ስፍራ "ያልታወቀ" በማለት እያመላከቱ ነው።
'ፍላይትራዳር24' የተባለው የአውሮፕላኖች የበረራ መስመር መከታተያ ድረ ገጽ እንዳመለከተው የተከሰከሰው አውሮፕላን በቻይና የሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 08:22 ላይ በ3,225 ጫማ ከፍታ ላይ ነበር።