ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን ሒደቱ ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት አሉ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ “አካታች ብሔራዊ ምክክሩ” ስኬታማ እንዲሆን ሒደቱ ተቀባይነት ያለው ሆኖ መከናወን አለበት አሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ መጋቢት 23/2014 ባወጡት መግለጫ ብሔራዊ ምክክሩ የፖለቲካ ፈተናዎቻችንን መቅረፍ የሚያስችለን ወርቃማ እድል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ብለዋል።
“ይህን ወርቅ የሆነ አጋጣሚ . . . እንደ ዕንቁ አክብረንና ተከባክበን ከተጠቀምንበት ዋጋው ከፍ ያለና ታሪክ ቀያሪ ዕድል ይሆናል” ብለዋል።
ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር ማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚደረግ ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር ኮሚሽን መመሥረቱ ይታወሳል።
ይህ ኮሚሽን የተለያዩ አላማዎችን አንግበው በፖለቲካው መድረኩ ላይ ያሉ ኃይሎችን እንዲሁም ሕዝቡ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎችን መሠረት በማድረግ ልዮነቶች ጠበው አገራዊ መግባባት ላይ አንዲደረስ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይታመናል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው መግለጫቸው የብሔራዊ ምክክሩ የሚፈለገውን ውጤት እንዲያመጣ የምክክር ሂደቱን በበላይነት የሚመራውን የምክክር ኮምሽን በተለያዩ መንገዶች መደገፍ፣ ማትጋትና ማጽናት አለብን ብለዋል።
“በዚህ ጉዳይ ዳር ቆሞ መገኘት በታሪክ ፊት የሚያስወቅስ ተግባር ነው” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ሁሉም በባለቤትነት ስሜት ለምክክር ሂደቱ አስተዋጽዖ ማድረግ አለበት ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አስተዳደራቸው የምክክር ኮሚሽኑ በቅልጥፍና መሥራት እንዲችል አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም ብለዋል።
ተቀዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የውይይቱ ተሳታፊ ብቻ ሳይሆኑ “የሂደቱ ባለቤት ለሂደቱ ቅልጥፍናና ስኬት አስፈላጊውን ሁሉ እንድታደርጉ በትኅትና እጠይቃለሁ" ብለዋል።
ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በዚህ የምክክር ሂደት ተሳትፎ በማድረግ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለአገራዊ ምክክር ኮሚሽን 11 ኮሚሽነሮችን መሾሙ ይታወሳል።
ምክር ቤቱ ከእነዚህ መካከል ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኮሚሽኑ ሰብሳቢ እንዲሆኑ ሰይሟል።