ሩሲያ በነዳጅ ማከማቻዋ ላይ ዩክሬን ጥቃት መፈጸሟን አስታወቀች
ከዩክሬን በስተሰሜን በምትገኘው የሩሲያ ከተማ የሚገኝ የነዳጅ ማከማቻ ላይ ጥቃት መፈጸሙን የከተማዋ አስተዳዳሪሪ አስታወቁ።
ጥቃቱ የተፈጸመው በዩክሬን ሁለት የጦር አውሮፕላኖችም ነው ተብሏል።
ዩክሬንና ሩሲያ በሚዋሰኑበት ድንበር 40 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቤልጎሮድ ከተማ ውስጥ በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ቃጠሎ መነሳቱንም በትዊተር የተጋራ ቪዲዮ ያሳያል።
እንዲሁም አንዳንድ ቪዲዮች የነዳጅ ዲፖው በሮኬቶች ሲመታም አሳይተዋል።
ይሁን እንጂ የዩክሬን አውሮፕላኖች ቀደም ሲል በሩሲያ ኢላማዎችን መምታት አልቻሉም ነበር። የከተማዋ አስተዳዳሪ ቪያቼስላቭ ግላድኮቭ ጥቃት ደርሷል ቢሉም የዩክሬን ባለስልጣናት ምላሽ አልሰጡም።
የፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቃለ አቀባይም ለቃጠሎው ተጠያቂው ዩክሬን መሆኗን ተናግረው ይህ ክስተት ከዩክሬን ጋር ያለውን "ውይይት ለመቀጠል ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ተብሎ ሊታሰብ አይችልም" ብለዋል።
እስካሁን እየተደረጉ ያሉ የሰላም ድርድሮች እምብዛም መሻሻል አላሳዩም።
የሩሲያ ባለስልጣናት የነዳጅ አቅርቦት ሰንሰለቱን እንደገና ለማስቀጠል እንዲሁም በቤልጎሮድ የኃይል አቅርቦት እንዳያስተጓጉል የተቻላቸውን እያደረጉ መሆናቸውን ቃለ አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ተናግረዋል ።
በሩሲያ ጦር ከፍተኛ ውድመትና በአሁኑም ወቅት ተከባ ከምትገኘው ከዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ በስተሜን የምትገኘው ይህች የሩሲያ ከተማ ከ370 ሺህ በላይ ነዋሪ አላት።
የከተማዋ አስተዳዳሪ ግላድኮቭ በቴሌግራም ባስተላለፉት መልእክት "በዝቅተኛ ከፍታ ላይ ወደ ሩሲያ ግዛት የገቡት ሁለት የዩክሬን ጦር ሄሊኮፕተሮች ባደረጉት የአየር ድብደባ ምክንያት በነዳጅ ማከማቻው ላይ የእሳት ቃጠሎ ተነስቷል" ብለዋል።
በዚህ ጥቃትም የተገደለ ሰው የለም ብለዋል።
የድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች እሳቱን በተቻለ ፍጥነት ለመቆጣጠር እየሞከሩ እንደሆነ እና በነዋሪዎች ላይ ምንም አይነት ስጋት እንደሌለም ተናግረዋል። የድንገተኛ አደጋ ሚኒስቴር የእሳቱን ቪዲዮ በቴሌግራም ገጹ አስፍሯል።
የሩሲያው ኢንተርፋክስ የዜና ወኪል እንደዘገበው በአቅራቢያው ያሉ ነዋሪዎችን ማስወጣት እንደተቻለና በዲፓው ላይ የነበሩ ሁለት ሰዎችም መቁሰላቸውን አስነብቧል።
ስምንት የነዳጅ ታንኮች በእሳት መያያዛቸውን እና ወደ 200 የሚጠጉ የእሳት አደጋ ተከላካዮች በቦታው ላይ እየተረባረቡ እንደሆነም ዘገባው አክሎ ገልጿል። ዲፖው የሚተዳደረው በሩሲያ መንግሥት የነዳጅ ኩባንያ ሮስኔፍት ነው።
ቃጠሎውን ተከትሎ የመኪና ወረፋዎች በአካካቢው የነዳጅ ማደያዎች ላይ የታየ ቢሆንም ነገር ግን አስተዳዳሪው በከተማዋ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት የለም ብለዋል።
የሩሲያው አርአይኤ ኖቮስቲ የዜና ወኪል እንደገለጸው በዲፖው በሚገኘው ሶስት የነዳጅ ታንኮች ላይ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ ሙሉ በሙሉ ቢጠፋም አሁንም እሳቱ የመስፋፋቱ ስጋት አልተቀረፈም ብሏል።
ከሁለት ቀናት በፊት በቤልጎሮድ ዲፖት አቅራቢያ በሚገኝ የጥይት መጋዘን ላይ በርካታ ፍንዳታዎች ተዘግበዋል።