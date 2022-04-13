በደቡብ አፍሪካ የጣለ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ ሳቢያ 'እረፍት አልባው' ወደብ ተዘጋ
በደቡብ አፍሪካ ኩዋዙሉ ናታል ግዛት የጣለውን ከፍተኛ ዝናብ ተከትሎ በተከሰተ ጎርፍ ሥራ የሚበዛበት ወደብ ላልተወሰነ ጊዜ መዘጋቱ ተገለጸ።
በግዛቱ የደረሰው የጎርፍ አደጋ እስካሁን የ50 ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል።
በተከታታይ ለሦስት ቀናት በጣለው ዝናብ ሳቢያ የተከሰተው ጎርፍ የግዛቱን መንገዶች ፣ ድልድዮች እና ቤቶችን አውድሟል።
ትራንስኔት የተሰኘው የመንግሥት የሎጂስቲክስ ድርጅት በአካባቢው የጎርፍ አደጋው ባደረሰው ጉዳት ምክንያት የደርባን ወደብ ሥራ መጀመሩ እስከሚገለጽ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ ተዘግቷል ብሏል።
ወደ እቃ መጫኛ ሥፍራዎች [ተርሚናሎች] የሚወስዱት መንገዶችም በጎርፉ ምክንያት ክፉኛ የተጎዱ ሲሆን ወደ ውስጥ ለመግባትም አይቻልም።
በተጨናነቀው ፈጣን መንገድ አቅራቢያ የሚገኝ የእቃ ማጓጓዣ ኮንቴኔር መጋዘንም በጎርፍ ተጥለቅልቋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮንቴኔሮችም በጎርፍ ተወስደዋል።
ደርባን ከተማ በፍጥነት ወደ ሰብዓዊ ቀውስ እየተሸጋገረ ያለው የተፈጥሮ አደጋ ዋና ማዕከል ሆናለች።
ደርባንን የኢኮኖሚ እምብርት ወደ ሆነችው ጉዋቴንግ የሚያገናኘው ኤን3 ፈጣን መንገድም ተዘግቷል።
የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎትም ተቋርጧል።
ሁለት ትላልቅ የቴሌኮም ኩባንያዎች ከ900 በላይ የሚሆኑ የሞባይል ስልክ ማማዎች እንደወደቁባቸው አስታውቀዋል።
የአገሪቱ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳም የጉዳት መጠኑን ለማየት ወደ ሞዛምቢክ ሊያደርጉትን የነበረውን ጉዞ አቋርጠዋል።