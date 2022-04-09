የካማሺ ዞን አመራሮች ሲታገቱ በቦታው የነበሩት የዓይን እማኞች ምን ይላሉ?
ከአንድ ሳምንት በፊት መጋቢት 22/2014 ዓ.ም. በምስራቅ ወለጋ ዞን ቦጂ ዲርመጂ ወረዳ ጋባ ደበላ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የካማሺ ዞን የሥራ ኃላፊ የሆኑ ሦስት ሰዎች መንግሥት ሸኔ ብሎ በሚጠራቸው ታጣቂዎች መታገታቸው መዘገቡ ይታወሳል።
እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን በአገሪቱ የተለያዩ ስፍራዎች የመንግሥት አመራሮች እና ንፁሃን ዜጎችን በማገት ክስ ይቀርብበታል።
የታጋች ቤተሰብ አባላት፣ የዓይን እማኞች እና የመንግሥት ባለስልጣናት ሦስቱን የካማሺ ዞን አመራሮች ያገቱት የ'ሸኔ' ታጣቂዎች ናቸው ይላሉ። ቢቢሲ ታጣቂ ቡድኑ ምላሸ እንዲሰጠው ጥያቄ ቢያቀርብም መልስ አላገኘም።
በታጣቂ ቡድኑ ከታገቱት መካከል የካማሺ ዞን ማረሚያ ቤት ኃላፊ ኮማንደር ጉታማ ዳንደና ይገኙበታል። የተቀሩት ደግሞ ኮማንደር አብዱራሂም ኡመር እና ኢንስፔክተር ቦካ ጊቼሊ ይባላሉ። ሦስቱም ግለሰቦች በዞኑ ማረሚያ ቤት የሚሰሩ ናቸው።
ሦስቱ ግለሰቦች ከታገቱበት የሕዝብ ማመላለሻ መኪና ላይ አብሮ የተሳፈረ ሰው የተመለከተውን ለቢቢሲ ተናግሯል።
ለደኅንነቱ ሲባል ስሙን የማንጠቅሰው ግለሰብ ሦስቱ አመራሮች ሲታገቱ የነበረውን ሁኔታ በራሱ እንደበት እንዲህ ይገልጻል።
ከአሶሳ ከተማ ተነስተን ወደ ካማሺ እየሄድን ነበር። የተሳፈርንበት 'ቅጥቅጥ' የሚባለው የሕዝብ ማመላለሻ መኪና ነው።
መንገድ ጀምረን ከሰዓት 8፡30 አካባቢ ገባ ደባላ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ስንደርስ አስቆሙን። ቦታው ደን ይበዛዋል። በጣም ብዙ ናቸው (ታጣቂዎቹ)። ጸጉራቸው ረዣዥም ነው። ኦሮምኛ ቋንቋ ነው የሚያወሩት። በኃይል ታጥቀዋል።
'አንተ ውረድ፤ አንተ ውረድ' ብለው ስምንት ሰው አካባቢ አስወረዱ። ያስወረዷቸውን ሰዎች መታወቂያ አገላብጠው አይተው፤ መልሰው ወደ መኪና አስገቧቸው።
ከዛ 'ሂዱ' አሉን። መልሰው ደግሞ ሹፌሩን 'አቁም' አሉት።
'አንተ አስተዳዳሪ ነህ' ብለው መኪና ውስጥ የነበረን ሰው አፋጠጡ። 'እኔ አስተዳዳሪ አይደለሁም፤ ገበሬ ነኝ' አላቸው።
እነሱ 'አንተ ገበሬ አትመስልም" አሉት። ከዛ ሌላኛውን ደግሞ ማንነቱን ሲጠይቁት፤ 'ሥራ አጥ ነኝ። ንግድ ልጀምር ነው' አላቸው። ሌላኛው ደግሞ 'ፖሊስ ነበርኩ፤ አሁን ግን ትቻለሁ' አላቸው።
በመሃል ግን ከተሳፋሪዎች መካከል አንዱ በመኪናው ከተሳፈሩት መካከል የዞን አመራሮች መኖራቸውን ለታጣቂዎቹ ጠቆመ።
'እነዚህ የማረሚያ ቤት ፖሊሶች ናቸው።' ከዛ ሦስቱ ሰዎች በስም ተጠርተው ከመኪናው እንዲወርዱ ተደረጉ።
ሹፌሩ ወርዶ ለመናቸው። 'እንዴት ጥለናቸው እንደሄዳለን? ሕዝብ ምን ይለናል?' ሲል ለመናቸው። 'እናንተ ሂዱ የምንጠይቃቸው ጥያቄ አለ። በሌላ መኪና እንልካቸዋለን' ብለው ማስፈራራት ሲጀምሩ ሹፌሩም ፈራ። ከዚያ ትተናቸው መንገድ ጀመርን።
በማለት ይህ በሕዝብ ማመላለሻ መኪናው ላይ ተሳፍሮ የነበረ ተሳፋሪ ይናገራል።
ከ100 ቀናት በፊት የታገቱት የፖሊስ አባላት አሁንም ያሉበት አይታወቅም።
የታጋች ቤተሰቦችም ከፍተኛ ጨንቀት ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ። ከታጋቾቹ መካከል የአንደኛው ባለቤት፤ "ሐዘን ውስጥ ነኝ። ልጆቼም እንዳለቀሱ ናቸው" በማለት ያለችበትን ሁኔታ ትገልጻለች።
ምንም እንኳ ታጋቾቹ ያሉበት ቦታ እስካሁን ባይታወቅም፤ ሦስቱ ሰዎች ከታገቱ ከሁለት ቀናት በኋላ በታጋቾች ስልክ ለቤተሰብ ስልክ መደወላቸውን የቤተሰብ አባላት ይናገራሉ።
" 'እኔ ደህና ነኝ። ልጆቼ ደህና ናቸው?' ብሎ ጠየቀኝ። 'ልጆቼን እንዴት ናችሁ በይልኝ' አለኝ። ከዛ በኋላ ደውሎ አያውቅም" ስትል ለቢቢሲ ትናገራለች።
ለደኅንነቷ ሲባል ስሟን የማንጠቅሳት ይህች ሴት፤ ባለቤቷ ከታገተ በኋላ ጉዳዩን ለፖሊስ ብታሳውቅም፤ 'እየፈለግናቸው ነው' ከሚል ምላሽ ውጭ ምንም የለም ትላለች።
የክልሉ መንግሥት ምን ይላል?
የኦሮሚያ ክልል እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የታገቱት ሰዎች እንዲለቀቁ የአገር ሽማግሌዎችን ወደ ስፍራው እየላኩ መሆኑን ገልጸዋል።
ሦስቱ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካማሺ ዞን አመራሮች የታገቱበት ቦጂ ዲርመጂ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደበላ ተክሉ እስካሁን ድረስ ሽምግልናው ውጤት አላመጣም ብለዋል። ይሁን እንጂ ሦስቱን አመራሮች የመፈለጉ ሥራ እየተካሄደ መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"ከቤኒሻንጉል ክልል በሚዋሰኑ ቀበሌዎች ፈልገን፣ አፈላልገን ልናገኛቸው አልቻልንም። ፍለጋው አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሕይወት አሉ የሚል መረጃ አለ" ብለዋል አቶ ደበላ ተክሉ።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር የሆኑት ምስጋና ኢንጂፈታ በበኩላቸው፤ "የስልክ ግነኙነት ተቋርጧል። ይሄ ትልቅ ችግር ሆኗል። የታገቱት ሰዎች የት እንደሚገኙ ማወቅ አልተቻለም። የታገቱት ሰዎች በሕይወት ይኑሩ አይኑሩ ማወቅ አልቻልንም። ያገታቸው አካል ምን እንደሚፈለግ አላወቅንም" ብለዋል።
ከዚህ በፊት በአካባቢው ምን ተከስቶ ነበር?
አሶሳ እና ካማሺ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከተሞች ቢሆኑም ከአንዱ ከተማ ተስቶ ወደ ሌላኛው ለመሄድ ኦሮሚያ ክልልን ማቋረጥ የግድ ይላል።
ከሦስት ዓመታት በፊት በተመሳሳይ አራት የካማሺ ዞን አመራሮች በአሶሳ ከተማ ሲያደርጉ የነበረውን ስብሰባ ጨርሰው ወደ ካማሺ ሲመለሱ ምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ በታጣቂዎች መገደላቸው ይታወሳል።
ይህን ግድያ ተከትሎ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና ኦሮሚያ ድንበር ላይ ከፍተኛ ውጥረት ተከስቶ ነበር። ጥቃቱን ተከትሎ በተወሰዱ የበቀል እርምጃዎች በርካታ ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል፤ ከ100ሺህ በላይ ዜጎችም ተፈናቅለው ነበር።
ከወራት በፊት ደግሞ ጎል ኢትዮጵያ የተሰኘ የግብረ ሰናይ ድርጅት ሰራተኛ ቦጂ ዲርማጂ ወረዳ ውስጥ በታጣቂዎች ተገድሎ ነበር።