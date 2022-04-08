ታዋቂው ተዋናይ ዦን ክላውድ ቫን ዳም የኮንጎ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ተሰጠው
ታዋቂው ቤልጂየማዊ የሆሊዉድ የፊልም ተዋናይ ዦን ክላውድ ቫን ዳም የኮንጎ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ማግኘቱእንዳስደሰተውና ሌሎች ተዋናዮችም ዴሞክራቲክ ኮንጎን እንዲጎበኙ እንደሚያደርግ አስታውቋል።
‘’እንደ ሲልቬስተር ስታሎን፣ ሽዋዝኒገር እና ጃኪ ቼን ያሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ተዋናዮች ኮንጎን እንዲጎበኙለማሳመን እሞክራለው’’ ብሏል የ61 ዓመቱ ቫን ዳም በዋና ከተማዋ ኪንሻሳ ፓስፖርቱን ሲቀበል። ቫን ዳም የአገሪቱየባህል፣ የወጣቶችና የዱር እንስሳት አምባሳደር ተደርጎም ተመርጧል።
‘’ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች መምጣት ይችላሉ። ታዋቂዋ ዘፋኝ ጄኒፈር ሎፔዝ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሊዮኔል ሜሲንየመሳሰሉ ሰዎች ወደ ኮንጎ በመምጣት አገሪቱ ሰላማዊ መሆኗን ማሳየት አለባቸው። ኮንጎ ለታዋቂ ሰዎች ምቹ መሆኗንእና ደህንነታቸውን መጠበቅ እንደምትችል ማስገንዘብ አለባቸው።’’
ዴሞክራቲክ ኮንጎ ለአስርታት ዓመታት ሰላምና መረጋጋት ርቋት የቆየች አገር ስትሆን በምስራቃዊ ክፍል የሚገኘውበማዕድን የበለጸገ አካባቢ ደግሞ በበርካታ የታጠቁ ቡድኖች መካከል ለሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ነው። ግድያያ፣ዝርፊያ እንዲሁም አስገድዶ መድፈር በአካባቢው በተደጋጋሚ እንደሚከሰቱ በተለያዩ ጊዜያት ይዘገባል።
በአንድ ወቅት የማርሻል አርትስ አሸናፊ የነበረው ቫን ዳም እንደ ሳይቦርግ፣ ኪክቦክሰር፣ ዩኒቨርሳል ሶልጀር እንዲሁም ዘኩዌስት በተሰኙ ፊልሞቹ ዓለም አቀፍ እውቅናን ማትረፍ የቻለ ተዋናይ ነው።
ተዋናዩ ፓስፖርቱን ካገኘ በኋላ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ዶሜክራቲክ ኮንጎ ውስጥ መወለዱን በመግለጽበርካቶችን አስገርሟል። ቫን ዳም በዴሞክራቲክ ኮንጎ ደቡብ ምስራቃዊ ክፍል በመትገኘው ሊካሲ ከተማ ነውየተወለደው።
ይህ ደግሞ ዴሞክራቲክ ኮንጎ ከቤልጂየም ቁጥጥር ነጻነቷን ያወጀችበት ዓመት ነው። ቫን ዳም አክሎም ወደ ኮንጎኢንቨስትመንት መሳብ ከፍተኛ ጥቅም እንደሚኖረው አስረድቷል።
‘’በዴሞክራቲክ ኮንጎ ያለው ማዕድን ቢተመን እስከ 36 ትሪሊየን ዶላሮችን ያወጣል። የእኔ ኃላፊነት የሚሆነው አገሪቱውስጥ ገንዘባቸውን ማፍሰስ የሚፈልጉ ሰዎችን ማግኘትና መጀመሪያ ግን ለዜጎች በጎ ነገር ማበርከት እንዳለባቸውማሳሰብ ነው። በተጨማሪም ከፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሺኬዱ ጋር በትልቅ መተማማን መስራት እንደሚችሉ ማሳየትእፈልጋለው’’ ብሏለ በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት።
ነገር ግን በዴሞክራቲክ ኮንጎ ሕገ መንግስት ላይየሁለት አገር ዜጋ መሆን የተከለከለ ሲሆን አንዳንዶችም የቫን ዳምአዲሱ ፓስፖርት ምን ያክል ውጤታማና ጠቃሚ ይሆናል የሚለው ላይ ስጋታቸውን ገልጸዋል።