እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ አየር ክልል እንዲበሩ ፈቃድ ተሰጣቸው
ከሦስት አመት በፊት በደረሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ምከንያት ለረጅም ጊዜ እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ ሰራሹ 737 ማክስ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ አየር ክልል መብረር እንዲችሉ ፈቃድ መሰጠቱን የኢትዮጵያ ሲቪል ኦቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ።
ባለስልጣኑ ባወጣው መግለጫ አውሮፕላኖቹ ከትናንትናው ዕለት ሚያዝያ 3፣ 2014 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ አየር ክልል መብረር ይችላሉ ብሏል።
በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር ኢቲ-302 ቦይንግ 737 ማክስ ይጓዙ የነበሩ 157 መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች ህልፈት ምክንያት በመሆኑ ነበር አውሮፕላኑ እገዳ የተጣለበት።
መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም የደረሰውን አደጋ ተከትሎም የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪቶች ተለዋጭ መመሪያ እስካልወጣ ድረስ በኢትዮጵያ አየር ክልል እንዳይበር ባለስልጣኑ እገዳ ጥሎ ነበር።
ሆኖም በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ ፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ለአደጋው መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመለየት አደጋውን ሊቀርፍ የሚያስችል አስገዳጅ መመሪያ በማውጣት መመሪያዎቹ ተግባራዊ እንደሆኑ ወደ በረራ መመለስ እንደሚችሉ መግለጹን ተከትሎ እገዳው ተነስቷል ብሏል ባለስልጣኑ።
የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በአውሮፕላኖቹ ላይ የተደረገውን የዲዛይን ማሻሻያ እና የአየር መንገዱን የበረራ መመሪያዎች እና ስልጠናዎች በተገቢው ሁኔታ መፈተሹን አስታውቋል።
በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገድም መመሪያዎቹን ተግባራዊ ማድረጉንም ካረጋገጠ በኋላ እገዳውን ማንሳቱን አክሎ ገልጿል።
ቦይንግ በያዝነው ዓመት ኅዳር ወር ላይ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች ጋር ስምምነት ላይ መድረሱ ተገልጿል።
በዚህም ስምምነት መሰረት የአሜሪካው አውሮፕላን አምራች ቦይንግ በአደጋው ለሞቱት ሰዎች ኃላፊነቱን እንደሚወስድና ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ የሚሆን ሲሆን በምላሹም የተጎጂ ቤተሰቦች ኩባንያው ላደረሰው ጉዳት በፍርድ ቤት ቅጣት እንዲጣልበት አይጠይቁም።
ስምምነቱ ከአሜሪካ ውጪ ያሉ እንደ ኢትዮጵያ እና ኬንያ ባሉ አገራት ያሉ የተጎጂ ቤተሰቦች በአገራቸው ሳይሆን በአሜሪካ ፍርድ ቤቶች ካሳ እንዲከፈላቸው መንገድ መክፈቱም ተገልጿል።
ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በኢንዶኔዥያው አደጋ 189 መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች መሞታቸው ይታወሳል።
በ737 ማክስ አውሮፕላን ላይ የደረሱ ሁለት አደጋዎችን ተከትሎ ቦይንግ የአብራሪዎቹን አቅም ጥያቄ በማስገባትና ጥፋቱን ወደ ሌሎች አካላት በማዛወር ትችት ሲቀርብበት ነበር።
ነገር ግን በዚህ ዓመት ኃላፊነቱን መውሰድና ተጠያቂነቱን መቀበሉ ትልቅ ምዕራፍ እንደሆነም ተጠቅሷል።
አደጋው በደረሰበት ወቅት 737 ማክስ አውሮፕላን በቦይንግ ከፍተኛ ሽያጭ የነበረው ምርት ነበር።
ነገር ግን በአምስት ወራት ውስጥ ለበርካታ ሰዎች እልቂት የሆኑ ሁለት አደጋዎች ደረሱ።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ናይሮቢ የሚያደርገውን ጉዞ ከጀመረ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ ነበር አደጋው የደረሰው።
ከዚያም ቀደም ብሎ የኢንዶኔዥያው ላየን ኤይር ጄት በኢንዶኔዥያ ባሕር ላይ መከስከሱ በአውሮፕላኖቹ ላይ ከባድ ችግሮች እንዳሉ አሳይቷል።
አደጋዎቹን ተከትሎ በአውሮፕላኖቹ ላይ ምርመራ እየተከናወነ በነበረበት ወቅት ለ20 ወራት አገልግሎት እንዳይሰጡ ተደርጎ የቆየ ሲሆን ኩባንያው በሶፍትዌሩ እና በስልጠናዎች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ካደረገ በኋላ ወደ ሥራ እንዲመለሱ ተፈቅዶላቸዋል።