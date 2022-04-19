የአሜሪካ ፌደራል ዳኛ ባይደን በአውሮፕላን እና ባቡር ውስጥ ማስክ እንዲደረግ ያወጡትን ትዕዛዝ ውድቅ አደረጉ
በፍሎሪዳ የሚገኙ አንድ የፌደራል ዳኛ የባይደን አስተዳደር አውሮፕላኖች እና ሌሎች የሕዝብ ማመላለሻ መንገዶች ላይ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ [ማስክ] እንዲደረግ ያወጣውን ትዕዛዝ " ሕጋዊ አይደለም" ሲሉ ውድቅ አደረጉ።
ዳኛ ካትሪን ኪምቦል ሚዜል የብሔራዊ ሕብረተሰብ ጤና ኤጀንሲ ትዕዛዙን በማውጣት ሕጋዊ ሥልጣኑን ተላልፏል ብለዋል።
የአሜሪካ ትራንስፖርት ባለሥልጣንም ከአሁን በኋላ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንደማያስገድድ አስታውቋል።
የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ( ሲዲሲ) ባለፈው ሳምንት ትዕዛዙን እስከ አውሮፓውያኑ ግንቦት ሦስት ድረስ አራዝሞት ነበር።
ተቀማጭነታቸውን ፍሎሪዳ ያደረጉት ዳኛ ሚዜል የፌደራል ዳኞች በአገር አቀፍ ደረጃ የመንግሥት ፖሊሲዎችን የሚያግዱ ውሳኔዎችን ሊሰጡ ይችላሉ ብለዋል።
ዳኛዋ ሰኞ ዕለት ያስተላለፉት ውሳኔ በሁሉም አየር ማረፊያዎች ፣ ባቡሮች፣ ታክሲዎች እና መተላለፊያ ቦታዎች ማስክ ማድረግ የሚለውን ግዴታ ይሽራል።
የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ጄን ፕሳኪ ውሳኔውን " የሚያሳዝን" ያሉት ሲሆን ሲዲሲ አሁንም መንገደኞች አፍና አፍንጫቸውን እንዲሸፍኑ እንደሚመክር ተናግረዋል።
ሲዲሲ ሰኞ ዕለት በተሰጠው ብይን ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ አልሰጠም።
ባለፈው ሳምንት የአሜሪካ የኅብረተሰብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣን ሰርጂን ጀነራል ቪቬክ ሙርቲ በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እስከ ግንቦት ድረስ መራዘሙን አስታውቀው ነበር።
ክሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ያመራው ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ በወግ አጥባቂው ቡድን የጤና ነጻነት መከላከያ ፈንድ ( ኤችኤፍዲኤፍ) እና ሁለት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ጭንቀታቸውን እና ድንገተኛ ድንጋጤን ይጨምራል ባሉ ሁለት የፍሎሪዳ ነዋሪዎች ነው።
ከሳሾቹ የሲዲሲ ትዕዛዝ ልክ ከሁለት ዓመት በታች እንዳሉ ህጻናት ለተወሰኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች ነጻነትን የሰጠ በመሆኑ "ዘፈቀዳዊ እና ወጥ ያልሆነ" ሲሉ ተከራክረዋል።
በቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የተሾሙት ዳኛ ሚዜል በውሳኔው ላይ ሲዲሲ የሕዝብ ማሳሰቢያዎች እንዲዘለሉ በማድረግ 'ጉድ ኮዝ ኤግዘብሽን' ተብሎ የሚታወቀውን ሕግ ያለአግባብ ተጠቅሟል ብለዋል።
" ሥርዓታችን ኤጄንሲዎች ፍላጎቶችን ለማስተናገድ እንኳን በሕገ ወጥ መንገድ እንዲሰሩ አይፈቅድም" ያሉት ዳኛ ሚዜል፣ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዙ ሕገ ወጥ መሆኑን በማወጅ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግን የሚያስገድደው ትዕዛዝ እንዲነሳ አድርጓል" ሲሉ ተናግረዋል።
ውሳኔው ከተላለፈ በኋላ የአሜሪካ አየር ማረፊያን ደህንነት የሚመራው የትራንስፖርት ደህንነት አስተዳደር የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ትዕዛዝን እንደማይፈፅም አረጋግጧል።
ዩናይትድ ኤርላይንስ፣ ዴልታ አየር መንገድ ፣ የአላስካ አየርመንገድ እና አሜሪካን ኤርላይንስ በበኩላቸው በአገር ውስጥ በሚደረጉ በረራዎች እና በተወሰኑ የውጭ በረራዎች ላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንደማያስገድድ አስታውቀዋል።
ባለፈው ዓመት የካቲት ወር ላይ ሲዲሲ የኅብረተሰብ ጤና መንገደኞች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ አለባቸው የሚል ትዕዛዝ ካወጣ በኋላ ከ7 ሺህ በላይ የሥነ ምግባር ጉድለቶች የተመዘገቡ መሆኑንና ከእነዚህ ውስጥ 70 በመቶ የሚሆኑት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ሕጎችን የተመለከቱ መሆናቸውን የፌደራል ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ገልጿል።
የባይደን አስተዳደር ኮቪድ 19ን ለመከላከል ያወጣቸው ትዕዛዞች በፍርድ ቤት የተለያየ ብይን ተሰጥቶባቸዋል።
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥር ወር ላይ ዋይት ሃውስ በትልልቅ የግል ኩባንያዎች ውስጥ ላሉ ሰራተኞች የክትባትና ምርመራ ሕጉን እንዳይተገበር አግዶታል።
በሌላ በኩል የባይደን አስተዳደር ሁሉም የፌደራል ሰራተኞች የኮቪድ 19 ክትባት አንዲከተቡ ያስተላለፈው ትዕዛዝ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በይግባኝ ተቀባይነት አግኝቷል።