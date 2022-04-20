ምዕራባውያን ለዩከሬን ተጨማሪ ጦር መሳሪያ ለማቅረብ ቃል ገቡ
ሩሲያን እንደ አዲስ ጥቃት መክፈቷን ተከተሎ የኪዬቭ አጋሮቸ ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችን ለመላክ ቃል ገብተዋል።
ትናንት አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች አገራት 90 ደቂቃ የፈጀ የቪዲዮ ወይይት ካደረጉ በኋላ እንደ መድፍ፣ ፀረ ታንክ እና የአየር መከላከያዎቸ ያሉ መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን ለመላክ ቃል ገበተዋል።
ሩሲያ በዩክሬን ምስራቃዊ ክፍል አዲስ ወታደራዊ ዘመቻ የከፈተች ሲሆን፤ ዩክሬን የሚደረግላት ወታደራዊ ድጋፍ ራሷን ለመከላከል እንደሚረዳት ገልጻለች።
የዩክሬን ፕሬዝዳነት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በዶንባስ ጦርነት መቀሰቀሱን አስታውቀዋል።
በዩክሬን ምስራቃዊ ክፍል የሚገኙትን ሉሃንስክ እና የዶኔትስክ ግዛቶችን በያዘው ዶንባስ ሩሲያ ጦሯን አጠናክራለች።
የሩሲያ ጦር ከባለፈው ሰኞ ጀምሮ ሰፊ ርቀት በሚሸፍን መሬት ላይ ጥቃት መሰንዘር መጀመሯን ዩክሬን ገልጻለች።
ይህ እንደ አዲስ የተከፈተው ጥቃት መሰማቱን ተከትሎ ነበር የምዕራባውያን መሪዎች ዩክሬንን በጦር መሳሪያ ስለ መደገፍ የተወያዩት።
መሪዎቹ ከስብሰባው በኋላ የአሜሪካ ጦር ተጨማሪ ወታደራዊ አውሮፕላኖች እና የአውሮፕላኖች ክፍሎች ወደ ዩክሬን መላኩን አስታውቃለች። በተጨማሪም የተጎዱ መሳሪያዎችን ለመጠገን የሚውል እርዳታ እያቀረበች ነው።
ፕሬዝዳንት ዜለንስኪ በዩክሬን ላይ የበረራ ክልከላ አማራጭ ካልሆ አሜሪካ ሶቪየት ሰራሽ አየር መቃወሚያ ስርዓቶችን እና ተዋጊ ጀቶች እንድታቀርብ ጠይቀዋል።
ባለፈው ወር ፖላንድ ሚግ-29 ተዋጊ ጄቶች ከአሜሪካ ተቀብላ ለዩክሬን ለመስጠት ሃሳብ አቅርባ የነበረ ሲሆን አሜሪካ ግን ሃሳቡን ውድቅ አድርጋዋለች።
አሜሪካ ባለፈው ሳምንት ለዩክሬን ለማቅረብ ቃል ከገባችው 800 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የእርዳታ ማዕቀፍ ጋር የሚስተካከል ተጨማሪ ወታደራዊ ዕርዳታ ለዩክሬን ለመስጠት ማቀዷን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሌሎች ምዕራባውያን አገራት ጋር ካደረጉት ምክክር በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል።
በተጨማሪም አሜሪካ ተጨማሪ ከባድ መሳሪያ ለዩክሬን እንደምትልክ ፕሬዝደንቱ ገልጸዋል።
በምክክሩ ላይ ሌሎች ሀገራትም ለዩክሬን ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል።
ሩሲያ ግን ይህን መሰል እርዳታ አጥብቃ እንደምትቃወም አሳታውቃለች።
"አሜሪካ እና በቁጥጥሯ ስር ያሉ ምዕራባውያን ሀገራት ወታደራዊ ዘመቻውን በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው" ሲሉ የሩሲያው የመከላከያ ኃላፊ ሰርጌይ ሾይጉ ተናግረዋል።