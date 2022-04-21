በአርባ ምንጭ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት የባልደራስ አመራሮች ተፈቱ
በትላንትናው ዕለት ሚያዝያ 12፣ 2014 ዓ.ም ማምሻውን በአርባ ምንጭ ከተማ ካረፉበት ሆቴል ተወስደው በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ አራት የባልደራስ አመራሮች በዛሬው ዕለት መፈታታቸውን የፓርቲው ጽህፈት ቤት ምክትል ሃላፊ ወ/ሮ ቀለብ ስዩም ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ሃላፊዋ ባልደራስ አሁን ክልል አቀፍ ፓርቲ መሆኑን ገልጸው ወደ ሀገር አቀፍ ፓርቲነት ለማደግ የሚያስችለውን የደጋፊዎች ፊርማ ለማሰባሰብ እና ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ የመጀመሪያ ጉዞውን ወደ አርባ ምንጭ ማድረጉን ተናግረዋል።
"ምርጫ ቦርድ ሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ክልሎች ተዘዋውረን ህዝባዊ ስብሰባ እንድናደግ፣ ፊርማ እንድናሰባስብ፣ ቢሮም እንድንከፍት የሚያግዙ የትብብር ደብዳቤዎችን" ጽፎልናል የሚሉት ወ/ሮ ቀለብ በአርባ ምንጭ ከተማ ስብሰባ ለማድረግ ፓርቲው ከከተማ አስተዳደሩ ቀደም ብሎ ፍቃድ ተሰጥቶት እንደነበርም ተናግረዋል።
"ስለዚህ ዋናው ዓላማው የህዝብ ስብሰባ ለማድረግ እና እዛው ቢሮ ለመክፈት ታስቦ ነው ጉዞ የተደረገው" ሲሉም አክለዋል።
በዚህ መሰረት የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋን እና ሌሎች ሶስት አመራሮች ትላንት ጠዋት ወደ አርባ ምንጭ መጓዛቸውን ጠቅሰዋል።
ሆኖም ፓርቲው ቀደም ብሎ ከተሰጠው ፍቃድ በተቃራኒ ማድረግ እንዳይችል መከልከሉን ሃላፊዋ ገልጸዋል።
"እንዴት ልትከለክሉን ቻላችሁ? ብለው ሲጠይቁ 'ከላይ በመጣ ትእዛዝ ነው' የሚል መልስ ነው የሰጧቸው" ብለዋል።
ወ/ሮ ቀለብ ስብሰባው ከተከለከለ በኋላ ግን አመራሮች ሀገር አቀፍ ፓርቲ ለመመስረት የሚያስችለውን ፊርማ በከተማው የተለያዩ አከባቢዎች እየተዘዋወሩ እየሰባሰቡ መዋላቸውን እና ማምሻውን ወደ ሆቴል ከሄዱ በኋላ በፖሊስ መያዛቸውን ገልጸዋል።
"አቶ እስክንድር ስልኬ ላይ ደውለው በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ነገሩኝ" ብለዋል።
አመራሮቹ ለሊቱን 'በማይመች ሁኔታ' ፖሊስ ጣቢያ ማደራቸውን የገለጹት ሃላፊዋ የነበሩበት ፖሊስ ጣቢያ ቀላቸውን ሊሰጡ የነበረ ቢሆንም ወደ ጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ መወሰዳቸውን ጠቁመዋል።
ሆኖም በዛሬው እለት መፈታታቸውንና ወደ አውሮፕላን ማረፊያ ማቅናታቸውን ቢቢሲ መረዳት ችሏል።
የባልደራስ አመራሮችን በቁጥጥር ስር ለምን ዋሉ የሚለውን በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት የጋሞ ዞን ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ስልክ ባለማንሳታቸው ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም።