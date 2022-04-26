በአሜሪካ ፖሊሶችን መግደል በአሳሳቢ ሁኔታ ጨምሯል ተባለ
በአውሮፓውያኑ 2021 በአሜሪካ የሚገደሉ ፖሊሶች ቁጥር 60 በመቶ መድረሱንና በመላው አገሪቱ ከፍተኛ የጭካኔ ወንጀሎች መበራከታቸውን የፌደራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ተናገሩ።
ዳይሬክተሩ ክርስቶፈር ሬይ ከ60 ሚነትስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባለፈው ዓመት ብቻ 73 የፖሊስ አባላት በስራ ገበታቸው ላይ ሳሉ ተገድለዋል ብለዋል።
ከ2019 ጀምሮ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ አይነት ጭካኔ የተሞላባቸው የፖሊስ ግድያዎች በእጅጉ መጨመራቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
ዳይሬክተሩ ይህንን አካሄድ እንደማይቀበሉትና ሁኔታው በቂ በሚባል ደረጃ ትኩረት እያገኘ አለመሆኑን ገልጸዋል። አክለውም በሂሳብ ደረጃ ሲቀመጥ በእያንዳንዱ 5 ቀን ውስጥ አንድ ፖሊስ ይሞታል ማለት እንደሆነ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካ ውስጥ በየዓመቱ 1 ሺ ሰዎች በፖሊስ እጅ ሕይወታቸው የሚያልፍ ሲሆን አብዛኛዎቹ ግድያዎች ክስ እንኳን ሳይመዘገብባቸው ነው የሚታለፉት።
ዳይሬክተሩ እንደሚሉት ይህንን ተከትሎ ሰዎች በአጸፋ መልክ ፖሊሶች ላይ የሚያደርሱት የጭካኔ ግድያ እየተበራከተ መጥቷል። '' አብዛኛዎቹ የፖሊስ አባላት የሚገደሉት ለሆነ ስራ ሲንቀሳቀሱ ድንገተኛ ጥቃት እየተፈጸመባቸው አልያም የአካባቢ ቅኝት በሚያደርጉበት ወቅት ነው'' ብለዋል።
''የፖሊስ ዩኒፎርም በማድረጋቸው ብቻ ኢላማ ውስጥ እንዲገቡ መደረግ የለባቸውም''
ጥር ወር ላይ 'ፍራተርናል ኦርደር ኦፍ ፖሊስ' የተሰኘው ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት 2021 ላይ 103 ድንገተኛ ጥቃቶች መሰንዘራቸውንና ይህንን ተከትሎም 130 ፖሊሶች የተኩስ ሰለባ ሆነዋል። በተጨማሪም 30 ፖሊሶች ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሕይወታቸው አልፏል።
2020 ላይ ይፋ የሆነው የኤፍቢአይ ግምታዊ ቁጥር የፖሊሶች ግድያ 2019 ላይ 29 በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን ከ1960ዎቹ ወዲህ ከፍተኛው ቁጥር ነው ተብሎለታል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ደግሞ ጥቃቶች መበራከታቸውን ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል።
'' በየቀኑ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ታዳጊዎች በርካታ ጭካኔ የተሞላባቸው ወንጀሎችን እየፈጸሙ ነው። ይህ በጣም አሳሳቢ ነው። ኑሮ ወደቀደመበት አካሄዱ መመለስ ሲጀምር በየመንገዱ መሰል ጥቃቶችን በስፋት እየተመለከትን ነው''
በፍራተርናል ኦርደር ኦፍ ፖሊስ መረጃ መሰረት 2022 ላይ ብቻ 17 የፖሊስ አባላት ተተኩሶባቸው ሕይወታቸው አልፏል። ባሳለፍነው ጥር ወር ሁለት የኒው ዮርክ ፖሊስ አባላት በተከፈተባቸው ተኩስ ሕይወታቸው ማለፉ አይረሳም።