የጋዛ አርሶ አደር ከ4ሺህ እድሜ በላይ የሆናትን የከነዓናውያን አማልክት ሃውልት አገኘ
በጋዛ ሰርጥ ጥንታዊ የሆነችውን የውበት፣ የፍቅር እና የጦርነት አማልክት የድንጋይ ሃውልት ተገኝቷል።
የፍልስጥኤም አርኪኦሎጂስቶች ይህች ሃውልት የከነዓናውያን አማልክት አናት ስትሆን 4,500 ዓመታትን እንዳስቆጠረችና የነሐስ ዘመን ተብሎ በሚጠራው መገባደጃ ወቅትም ላይ እንደነበር ታሪክን በማጣቀስ ይናገራሉ።
ሃውልቱ የተገኘው በጋዛ ስርጥ ደቡባዊ ክፍል በምትገኘው ክሃን ዩኒስ በሚገኝ እርሻ ቦታ ላይ መሬቱን እየቆፈረ በነበረ አርሶ አደር ነው።
ሃውልቷ መገኘቷንም ተከትሎ አንዳንድ የጋዛ ነዋሪዎች የአማልከቷ መገኘት አሁን ያለው ግጭት መከሰቱን አይቀሬ መሆኑ ማሳያ ነው የሚሉ አስተያየቶችን እየሰጡ ነው።
ከቅርብ አመታት ወዲህ በሃማስ ስር ባሉ የጋዛ ታጣቂ ቡድኖችና በእስራኤል መካከል ተከታታይ ግጭቶች እየተከሰተ ይገኛል።
በተከታታይ በነበሩ ስልጣኔዎች ዋነኛ የንግድ መስመር በሆነው ጋዛ ስርጥ በኖራ ድንጋይ የተሰራው ሃውልት መገኘቱ ይህ ስፍራ በቀደምትነት የከነዓናውያን መኖሪያ እንደነበረ ያሳያል ተብሏል።
ይህ 22 ሴ.ሜ ቁመት ያለው ሃውልት የእባብ አክሊል ያጠለቀች አማልክትን ፊት ያሳያል።
"በአጋጣሚ ነው ያገኘነው። በጭቃ ተለውሶ ነበር እናም በውሃ አጠብነው" በማለት አርሶ አደር ኒዳል አቡ ኢድ ቅርሱን በእርሻ ወቅት እንዴት እንዳገኙት ያስረዳሉ።
"በጣም ውድ የሆነ ነገር እንደሆነ ብንገነዘብም ነገር ግን ይህን ያህል ትልቅ አርኪኦሎጂያዊ ጠቀሜታ እንዳለው አናውቅም" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"አምላክን እናመሰግነዋለን። ከከነዓናውያን ዘመን ጀምሮ በምድራችን በፍልስጥኤም በመቆየቱ እንኮራለን።" ብለዋል
ከታወቁት የከነዓናውያን አማልክት አንዷ የሆነችው የአናት ሃውልት ከጋዛ ጥቂት ሙዚየሞች አንዱ በሆነው ታሪካዊ ሕንፃ በቀስር አል ባሻ ለእይታ ቀርቧል።