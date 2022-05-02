ኒው ዚላንድ ከሁለት ዓመት በኋላ ድንበሯን ለውጭ አገር ዜጎች ከፈተች
በኮቪድ-19 ስርጭት ወቅት ጥብቅ መመሪያዎችን አውጥታ የወረርሽኙን ስርጭት መግታት ችላ የነበረችው ኒው ዚላንድ ድንበሮቿን ለውጭ አገር ሰዎች ክፍት አደረገች።
ኒው ዚላንድ ለሁለት ዓመታት ተጥሎ የነበረውን ገደብ በማንሳት ነው ጎብኚዎች ወደ አገሯ እንዲገቡ አየር ማሪፈያዎቿን የከፈተችው።
ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገው ውሳኔ አማካኝነት በኦክላንድ አየር ማረፊያ በእገዳው ምክንያት ተለያይተው የቆዩ ወዳጅ ዘመዶች ዳግም ሲገናኙ ስሜታዊ ሆነው ታይተዋል።
ኒው ዚላንድ የተከተቡ እና ከቫይረሱ ነጻ የሆኑ መነሻቸው ከ60 በላይ ለሆኑ አገራት በሮቿን ከፍታለች።
የአገሪቱ ዜጎች ከባለፈው ወር ጀምሮ መግባት እና መውጣት እንዲችሉ ተፈቅዶላቸው ነበር።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2020 ድንበሮቿን የዘጋችው ኒው ዚላንድ ወደ አገራቸው የሚመለሱ ዜጎቿ ለሳምንታት በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲቆዩ ስታስገድድ ነበር።
5 ሚሊዮን ህዝብ ባላት ኒው ዚላንድ በኮቪድ-19 ስርጭት ምክንያት 713 ሰዎች መሞታቸው ተመዝግቧል።
ለዚህ ዝቅተኛ የሞት ቁጥር መንግሥት ፈጣን የምርመራ ስርዓት መዘርጋቱ፣ ገደቦችን በማውጣቱ እና በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለመለየት ያደረገው ጥረት ወሳኙን ድርሻ እንደተወጣ ይገለጻል።
ሆኖም እነዚህን ጥብቅ ክልከላዎች እና የእንቅስቃሴ ገደብ በተወሰኑ ዜጎች ተቃውሞ ገጥሞት ነበር።
የዴልታ እና ኦሚክሮን ዝርያዎች መከሰታቸውን ተከትሎ መንግሥት 'ቫይረሱን ማጥፋት' የሚለውን ስትራቴጂውን በመቀየር 'ከቫይረሱ ጋር መኖር' የሚል ስትራቴጂን መተግበር ጀምሯል።
የኒው ዚላንድ ምጣኔ ሃብት በከፍተኛ ሁኔታ በዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ላይ የተመረኮዘ ነው። በዚህም ምክንያት በኮሮናቫይረስ ክልከላዎች ምክንያት ተዳክሞ የቆየውን ቱሪዝም ለማነቃቃት እና ለማካካስ በዘርፉ የተሰማሩ ተቋማት እየሰሩ እንደሆም ተሰምቷል።
ዛሬ ወደ ኒው ዚላንድ በተደረገው የመጀመሪያው በረራ ወደ አገራቸው የሚመለሱ ዜጎችን እና ጎብኚዎችን እንደያዘ ኤር ኒው ዚላንድ አስታውቋል።