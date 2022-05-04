በአሜሪካ ተያይዘው የጠፉት እስረኛና የማረሚያ ቤት ፖሊስ 'ልዩ ግንኙነት' ነበራቸው ተባለ
በአሜሪካ አላባማ ግዛት ያመለጠው እስረኛ እና እንዲያመልጥ ረድተዋለች ተብላ የተጠረጠረችው የማረሚያ ቤት ፖሊስ "ልዩ ግንኙነት" እንደነበራቸው መርማሪዎች ተናገሩ።
ከአላባማ ሸሪፍ ቢሮ የወጣው መግለጫ እንዳለው እስረኛውና ፖሊሷ ልዩ ግንኙነት እንደነበራቸው በጠፋውና በግድያ ወንጀል በተጠረጠረው እስረኛ ኬሲ ዋይት ጋር አብረው የታሰሩ እስረኞች አረጋግጠዋል።
ፖሊስ እስካሁን በእስረኛውና በፖሊሷ መካከል አለ የተባለው 'ልዩ' ግንኙነት የፍቅር መሆን አለመሆኑን አልገለጸም።
ፖሊስ የ38 ዓመቱን ኬሲ ዋይትንና የ56 ዓመቷን የማረሚያ ቤት ፖሊስ እያደነ ነው።
ግለሰቦቹ ተያይዘው የጠፉት የማረሚያ ቤት ፖሊሷ 'በሀሰት' እስረኛውን ወደ አዕምሮ ጤና ግምገማ እየወሰድኩ ነው ካለች በኋላ ነበር።
ግለሰቦቹ የጠፉበት አርብ ዕለት ፖሊሷ የመጨረሻ የሥራ ቀኗ ነበር።
ቪክ በቅርቡ ቤቷን የሸጠች ሲሆን አብዛኛውን ጊዜዋን በባህር ዳርቻዎች እየተዝናናች ለማሳለፍ ማቀዷን ለባልደረቦቿ ተናግራ ነበር።
ፖሊስ አሁን ላይ ቪክ እስረኛውን ኬሲ ዋይትን ብቻውን በማጀብና የእስር ቤቱን ደንብ በመጣስ እንዲያመልጥ እንደረዳችው ያምናል።
ፖሊስ ማክሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ "መርማሪዎች በሳምንቱ መጨረሻ በፖሊስ አባሏ እና በታራሚው ኬሲ መካከል ልዩ ግንኙነት እንዳለ ከሌሎች ታራሚዎች መረጃ አግኝተዋል" ብሏል።
ግንኙነታቸውም በገለልተኛ ምንጮች እና መንገዶች ባደረግነው ምርመራ ተረጋግጧል ብሏል መግለጫው።
ማክሰኞ ዕለት የአሜሪካ ማርሻል አገልግሎት ፖሊሷ እና እስረኛው ለመጨረሻ ጊዜ አርብ ዕለት የአለባማ ታርጋ ቁጥር ያለው ፎርድ መኪና እያሽከረከሩ ታይተዋል።
እስረኛ ኬሲ ዋይት "የታጠቀ እና እጅግ አደገኛ" ተብሎ ሊወሰድ እንደሚገባም ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
ሰኞ ዕለት ሸሪፍ ሲንግልተን ኬሲ ዋይትን "እጅግ አደገኛ" ሲል የገለጸው ሲሆን የሕግ አስከባሪ አካላት ለእስረኛው ምንም ዓይነት እድል እንዳይሰጡ አሳስቧል።
"እስረኛው ምንም የሚያጣው ነገር የለም፤ ምንም ሊያደርግ ይችላል" ሲልም አክሏል።
ከእስረኛው ጋር አብራ የጠፋችው ቪክ ጥሬ ገንዘብ እየተጠቀመች እንደሆነ እንደሚታሰብ እና ስልኳን እንዳጠፋች ገልጿል።
አቃቤ ሕግ ክሪስ ኮኖሊ "ቪክን በሕይወቴ የማምናት ሰው ነበረች። ጠንካራ ሠራተኛም ጭምር። ለዚያም ነው ሁኔታው ያስደነገጠን" ብለዋል።
ሼሪፍ ሲንግልተን እንዳሉት የእስር ቤቱ ተቆጣጣሪ ፖሊሷ ቪክ በሥራ ክፍሏ ለ25 ዓመታት አገልግላለች።
የእርምት ረዳት ዳሬክተር ስትሆን እስረኞችን ወደ ፍርድ ቤት ማመላለስ ከኃላፊነቶቿ መካከል አንዱ ነበር።
የ38 ዓመቱ ጎልማሳ እስረኛው ዋይት እአአ በ2020 የ58 ዓመቷ ኮኒ ሪጂዌይን በስለት በመግደል በሁለት ከባድ የግድያ ወንጀሎች እንደተከሰሰ የአሜሪካ ማርሻል አገልግሎት ገልጿል።
ግለሰቡ ግድያውን መፈፀሙን አምኖ የነበረ ሲሆን በኋላ ግን በአዕምሮ ጤና ምክንያት ጥፋተኛ አይደለሁም ሲል ተከራክሮ በሎዴርዴል ካውንቲ እስር ቤት ውስጥ የፍርድ ሒደቱን እየተጠባበቀ ሳለ ነው የጠፋው።
የአሜሪካ የፌደራል ሕግ አስከባሪ ኤጀንሲ በበኩሉ ግለሰቡ እአአ በ2015 ማጭበርበርን እና የተሽከርካሪ ስርቆት ጨምሮ በተከታታይ የወንጀል ድርጊቶች በቀረበበት ክስ በእስር ላይ እንደነበር አስታውቋል።
ከዚህ ቀደም በኬሲ የመግደል ሙከራ የተደረገባት አንዲት ሴት ኬሲ ከእስር ቤት ማምለጡን ስታውቅ "ተጨንቄያለሁ" ብላለች።
ስሟ ያልተጠቀሰው ይህች ሴት እርሷ እና ቤተሰቧ ኬሲ ይከታተለናል በሚል መደበቃቸውን ተናግራለች።