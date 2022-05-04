አል-ሸባብ በሶማሊያ የተሰማሩ በርካታ የብሩንዲ ወታደሮችን እንደገደለ ተገለጸ
በሶማሊያ የተሰማሩ በርካታ የብሩንዲ ወታደሮች በአል-ሸባብ መገደላቸው ተገለጸ።
የተገደሉት ወታደሮች ምን ያህል እንደሆኑ ከአፍሪካ ኅብረትም ይሁን ከሶማሊያ ባለሥልጣኖች መረጃ ባይሰጥም፣ የብሩንዲ ወታደራዊ ኃላፊ 30 ወታደሮቻቸው እንደተገደሉ ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል ተናግረዋል።
አክራሪው የሶማሊያ ኢስላማዊ ታጣቂ ቡድን አል-ሸባብ በበኩሉ በሶማሊያ ከ170 በላይ ብሩንዲያውያን ወታደሮችን መግደሉን በመግለጽ መግለጫ አውጥቷል።
ወታደሮቹ በአፍሪካ ኅብረት ስር ሶማሊያው ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማሐማት፣ የአል-ሸባብን የሽብር ጥቃት አውግዘዋል።
በሶማሊያ፣ ሻቤል ቀጠና የተሰማራው የወታደሮች ቡድን (አትሚስ) ከብሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ጂቡቲ፣ ኬንያ እና ኢትዮጵያ የተወጣጡ ጸጥታ አስከባሪዎች ይገኙበታል።
ትላንት ከሶማሊያ መዲና ሞጋዲሹ በ130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ወታደራዊ መቀመጫ ከፍተኛ ውጊያ እንደነበር የሶማሊያ ወታደራዊ አመራር ኮማንደር ሞሐመድ አሊን ጠቅሶ ኤኤፍፒ ዘግቧል።
"በሁለቱም ወገን ሰዎች ሞተዋል። ከፍተኛ ውጊያ ነበር። ቦምብ በጫነ መኪና ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ የተኩስ ልውውጥ ነበር" ብለዋል ኮማንደሩ።
አል-ሸባብ ወታደራዊ መቀመጫውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ቢገልጽም ይህ ግን እስካሁን በገለልተኛ አካል አልተጣራም።
የሶማሊያ መንግሥት ከአል-ሸባብ ጋር የሚያደርገውን ውጊያ የሚደግፈው የአፍሪካ ኅብረት የሚያሰማራቸው ወታደሮች ከዚህ ቀደመም በታጣቂ ቡድኑ ጥቃት ደርሶባቸዋል።
የዓይን እማኞች እንዳሉት፣ በወታደራዊ መቀመጫው ከነበረው የተኩስ ልውውጥ በተጨማሪ መሣሪያ ከሂሊኮፕተር ሲተኮስም ነበር።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማሐማት፣ በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ሕይወታቸውን የሰጡትን የብሩንዲ ወታደሮች አመስግነው ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል።
በአትሚስ ስር በሶማሊያ የተሰማሩ ጸጥታ አስከባሪዎች በዚህ ጥቃት ሳቢያ አላማቸው እንደማይዛነፍ ገልጸዋል።
የአፍሪካ ኅብረት ለሶማሊያ መንግሥት የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚቀጥልበትም አክለዋል።
ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ለአትሚስ የሚያደርገውን ድጋፍ በማጠናከር በሶማሊያ ሰላም እንዲወርድ እንዲያግዝም ሊቀ መንበሩ ጠይቀዋል።