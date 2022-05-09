የአሜሪካ ቀዳማዊ እመቤት ዩክሬንን እየጎበኙ በለበት ወቅት አሜሪካ ተጨማሪ ማዕቀቦችን ሩሲያ ላይ ጣለች
የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ጂል ባይደን ከዩክሬን አቻቸው ኦላንዝ ዜሌንስኪ ጋር በዩክሬኗ ኡዙሁኡድ ከተማ ተገናኙ።
ሁለቱ ቀዳማዊ እምቤቶች ዩክሬን ውስጥ በተገናኙበት ወቅት ዋሽንግተን ሞስኮ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን ጥላለች።
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ባለቤት ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ በይፋ ሲታዩ ይህ የመጀመሪያቸው ነው ተብሏል።
አሜሪካ የሩሲያ እና ቤላሩስ ዜግነት ያላቸው 2 ሺህ 600 ስዎች ላይ የቪዛ ዕቀባ ጥላለች።
በተጨማሪም ሦስት የሩሲያ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን እና አመራሮቻቸውም በአሜሪካ ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል። በሌላ በኩል የቡድን ሰባት (ጂ7) አገራት መሪዎች ከሩሲያ ነዳጅ በጊዜ ሂደት ውስጥ አናስገባም ወይም እናግዳልን ብለዋል።
ሁለቱ ቀዳማዊ እመቤቶች የተገናኙት በድንበር አቅራቢያ ተፈናቃዮች ተጠልለውበት በሚገኙበት ትምህርት ቤት ነው።
የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ጂል ባይደን የአሜሪካ ሕዝብ ከዩክሬናያውን ጎን እንደቆመ ለማስየት በስፍራው መገኛታቸውን ገልጸው፤ ሦስት ወራት ያስቆጠረው ጦርነት "በጭካኔ የተሞላ" እና መቆም የሚገባው ነው ብለዋል።
የዩክሬኗ ቀደማዊት እመቤት በበኩላቸው በጦርነት ውስጥ የምትገኘዋን ዩክሬንን መጎብኘት "ድፈረትን የሚጠይቅ" ነው ብለዋል። በእናቶች ቀን የተደረገው ይህ ጉብኝት ለዩክሬን እና ለአሜሪካ ተምሳሌታዊ ነው ሲሉም አክለዋል። "በዚህ ወሳኝ ጊዜ የእናንተን ፍቅር እና ድጋፍ አይተናልም" ብለዋል።
ሁለቱ ቀዳማዊ እመቤቶች እንደመጠለያነት እያገለገለ ባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ህጻናቱን ሲያጫውቱም ታይተዋል።
በዩክሬን ይህ በሚሆንብት ሰዓት የቡድን ሰባት ወይም ጂ7 አገራት መሪዎች በቪዲዮ ካደረጉት ስብሰባ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ንግግር እያደረጉ ነበር። የአሜሪካ አዳዲስ ማዕቀቦችም የተጣሉት ከዚህ በኋላ ነበር።
አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣን አዲሱ ማዕቀብ በሩሲያ ትልቅ ከሆኑት ባንኮች መካከል አንዱ የሆነውን የጋዛፕሮም ባንክ 27 አመራሮችን እንደሚመለከት ተናግረዋል። ሆኖም ማዕቀቡ የባንኩን ንብረቶች ማገድ አሊያም ዓለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውሩን መግታትን አይመለከትም።
አሜሪካ 2 ሺህ 600 የሩሲያ እና ቤላሩስ ዜግነት ያላቸው ስዎች ላይ ማዕቀብ እንደጣለች ከመግለጽ ውጪ የዕቀባው ሰለባ የሚሆኑ ሰዎች ዝርዝር አልተገለጸም።
ይህ የአሜሪካ ማዕቀብ የተሰማው ዩክሬን ውስጥ ታላላቅ የሚባሉ ዲፕሎማሲያዊ ሁነቶች ከተከወኑ በኋላ ነው። ይህም የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጅስቲን ትሩዶ፣ የጀርመን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እና የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት በዩክሬን በተለያዩ አካባቢዎችን ከጎበኙ በኋላ ነው።
የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ አገራቸው ለዩክሬን ተጨማሪ ጦር መሳሪያ እና ቁሳቁስ እንደምትልክ እና ጉዳዩ በሚመለከታቸው የሩሲያ ዜጎች እና ኩባንያዎች ማዕቀብ እንደምትጥል አሳውቀዋል።
የአውሮፓ ሕብረት ሩሲያ ላይ 6ኛ ዙር ማዕቀብ ለመጣል እየተዘጋጀ ሲሆን ከሩሲያ ነዳጅ ማስገባት ማቆምን ጨምሮ በአንዳንድ እርምጃዎች ላይ ስምምነት ላይ አለመድረሳቸው ነው የተዘገበው።