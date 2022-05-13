ከጨረቃ በተወሰደ አፈር ለመጀመሪያ ጊዜ ተክሎችን ማብቀል ተቻለ
ሳይንቲስቶች ከጨረቃ በተገኘ አፈር ተክሎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ማብቀል ችለዋል።
ይህም ሁኔታ የሰው ልጅ በጨረቃ ለረጅም ጊዜ መቆየት የሚያስችል መሆኑን ማሳወቅ የሚያስችል ወሳኝ እርምጃም ነው ተብሏል።
ተመራማሪዎች በአውሮፓውያኑ 1969-1972 የአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት የተሰበሰቡ ትናንሽ የአቧራ ናሙናዎችን ተጠቅመዋል።
በጣም የሚገርመው ሁኔታ ግን የዝሯቸው ዘሮች ከሁለት ቀናት በኋላ የመብቀል አዝማሚያ አሳዩ።
"ምን ያህል እንደተደነቅን ልነግራችሁ አልችልም" በማለት በግኝቶቹ ላይ አንድ ወረቀት ያዘጋጁትየፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አና-ሊዛ ፖል ተናግረዋል።
"እያንዳንዱ ተክል - ከጨረቃ በተገኘ አፈር ናሙና ሆነ በመቆጣጠሪያ ውስጥ - እስከ ስድስት ቀን ገደማ ድረስ ተመሳሳይነት አለው" ብለዋል።
ከስድስት ቀናት በኋላ ግን ልዩነቶች መታየት ጀመሩ። በጨረቃ አፈር ውስጥ የበቀሉት ተከትሎች በተወሰነ መልኩ መጫጨት ማሳየት ጀመሩ፤ ከሌሎች ጋር በንፅፅርም ቀስ ብለው ሲሆን ያደጉት መጨረሻም ላይ እድገታቸው አከተመ።
ነገር ግን የዚህ ምርምር ተሳታፊዎች በዋነኝነት የሚናገሩት ጉዳይ ከፍተኛ አንድምታ ያለው ግኝት ነው።
""ይህ ጥናት ለናሳ የረዥም ጊዜ ምርምር ወሳኝ የሚባል ነው። በጥልቅ ህዋ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ በመቆየት ምርምር የሚያደርጉ ሲሆን በዚህም ቆይታቸው የምግብ አቅርቦት ስለሚያስፈልጋቸው በጨረቃ ላይ አትክልቶች መብቀል የመቻል ግኝት ጠቃሚ ነው" በማለት የናሳ ዋና አዛዥ ቢል ኔልሰን ተናግረዋል።
"ይህ መሠረታዊ የእጽዋት እድገት ጥናት ናሳ በምድር ላይ የምግብ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች እንዴት አስቸጋሪ ሁኔታዎችን እንዴት መቋቋም እንደሚችሉ የሚረዱን የግብርና ፈጠራዎችን የሚያነሳሳ ግኝት ነው" ብለዋል።
በግኝቱ ወቅት ለተመራማሪዎች አንዱ ፈታኝ ሁኔታ የነበረው ብዙ የጨረቃ አፈር ናሙና አለመኖሩ ነው።
ከአውሮፓውያኑ 1969 ጀምሮ ባሉት ሶስት አመታት ውስጥ የናሳ ጠፈርተኞች 382 ኪሎ ግራም የጨረቃ ቋጥኞች፣ ናሙናዎች፣ ጠጠሮች፣ አሸዋ እና አቧራ ከጨረቃአምጥተዋል።
የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ቡድን ለዚህ ሙከራ በተክል አንድ ግራም አፈር ብቻ ተሰጥቷል። እነዚህ ናሙናዎች ለበርካታ አሥርት ዓመታት ተቆልፈው የቆዩ ናቸው።.
ናሳ እ.ኤ.አ. ከ1972 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎችን በአውሮፓውያኑ 2025 በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ አቅዷል።