መንግሥት በኦሮሚያ ባለው ታጣቂ ቡድን ላይ ጠንካራ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገለጸ
የመንግሥት ኃይል በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች በሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን ላይ የተጠናከረ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ።
እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚለውና መንግሥት በአሸባሪ ቡድንነት በመሰየም ሸኔ ብሎ ከሚጠራውን ታጣቂ ኃይል ለመቆጣጠር ፀረ ሽምቅ ውጊያ ኮማንዶ በማሰማራት ዘመቻ እያካሄደ መሆኑን የመንግሥት ከሙኒኬሽን አገልግሎቱ ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር) ዛሬ ረፋድ በሰጡት መግለጫ አመልክተዋል።
"በዘመቻው" በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ እና ምሥራቅ ወለጋ፣ በምዕራብ እና ምሥራቅ ጉጂ፣ በሰሜን፣ በምሥራቅ እና በምዕራብ ሸዋ እንዲሁም በቦርና ዞኖች እያካሄደ እንደሆነ ተገልጿል።
ሚኒስትሩ "እየተደረገ ባለው ዘመቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የታጣቂው ቡደኑ አባላት ተደምስሰዋል" ያሉ ሲሆን፤ የቡድኑ አመራሮች፣ ታጣቂዎች፣ የስንቅና የሥልጠና ማዕከል "ከጥቅም ውጪ እንዲሆን ተድርጎል፤ መሳሪያዎችም ተማርከዋል" ሲሉም ተናግረዋል።
"ውጊያው በፀረ ሽብር እና በፀረ ሽምቅ ተዋጊ ልዩ ኮማንዶዎች እንዲደገፍ በመደረጉ እጅግ ሰኬታማ እንዲሆን አድርጎታል" ያሉት ለገሰ (ዶ/ር) "ታጣቂው ኃይል በተቀናጀው ኦፕሬሽን እየደረሰበት ያለውን ጉዳት መቋቋም ባለመቻሉ እየተበተነ ነው የሚገኘው" ብለዋል።
በኦሮሚያ በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ እና ምዕራብ ሸዋ አካባቢዎች ታጣቂዎች በተለያዩ ጊዜያት በፈፀሙት ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል።
ሚኒስትሩ "የዘመቻው" መነሻ በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ሞት፣ መፈናቀል እና ንብረት ውድመት ለመግታት በሕዝብና መንግሥት ቅንጅት የተጀመረ መሆኑንም አስረድተዋል።
በዚህ ዘመቻ ከመንግሥት ባሻገር ሕዝቡ ተሳታፊ እንደሆነ የተጠቀሰ ሲሆን፣ ሕብረተሰቡ የተሸሸጉ ታጣቂዎቹ ለመንግሥት እያሰረከበ እንደሚገኝም ተጠቁሟል።
ለተከታታይ ሳምንታት "በዘመቻው" በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ የሕብረተሰብ ክፍሎች "እፎይታ እየተሰማቸው" እንደሆነ እየገለጹ ነውም ብለዋል - ሚኒስትሩ።
በኦሮሚያ ክልል በኦሮሞ ነጻነት ጦር እና በመንግሥት መካል እየተደረገ ባለው ውጊያ ሲቪል ሰዎች ላይ ጉዳት ስለመድረሱ እየተዘገበ ይገኛል።
በዚህ ዘመቻ መንግሥት ድል እየቀናኝ ነው ቢልም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ሲል የሚጠራው ታጣቂ ቡድኑ በታጣቂዎቹ ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ ገልጾ፤ የመንግሥት እርምጃ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው በማለት ከሷል።
በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረ ጃርሶ ወረዳ እንዲሁም በምዕራብ ሸዋ ዞን አደአ በርጋ ወረዳ በርካታ ነዋሪዎች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት መገደላቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ መናገራቸው የሚታወስ ነው።
በተመሳሳይ የታጣቂው ቡድን በአንዳንድ አካባቢዎች በፈጸማቸው ጥቃቶች ሰዎችን መገደላቸውንና ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ የሕዝብ መገልገያ ተቋማትን እንዳወደመ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
ለገሰ (ዶ/ር) ዛሬ በሰጡት መግለጫ ይህንን "ዘመቻ ለማጠልሸት የሚጥሩ ኃይሎች አሉ" ያሉት ሲሆን እነዚህ ኃይሎች "መንግሥት በአሸባሪ ኃይሎች እርምጃ መውሰድ ሲጀምር ንጹሃን ዜጎች በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ጉዳት እየደረሰባቸው ነው በሚል የሚጮሁ አሉ" ብለዋል።
በመግለጫው የተነሱ ሌሎች ጉዳዮችስ ?
ስለጎንደሩ ግጭት
በጎንደር በቀብር ስፍራ በተወሰኑ ሰዎች አለመግባባት በተፈጠረ ግጭት ጉዳት ቢከሰትም ታቅዶ ነበር ያሉት ሴራ መክሸፉን የተናገሩት ሚኒስትሩ፣ በግጭቱ የወደሙ መስጊዶችና አብያተ ክርስቲያናትን በጋራ በመገንባት፣ ንብረታቸው የወደመባቸውና የተዘረፈባቸውን ግለሰቦች መልሶ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህ ግጭት እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ አካላትም ጉዳያቸው ፍርድ ቤት ቀርቦ እየታየ ነው ብለዋል።
ከሳምንታት በፊት በጎንደር በቀብር ሥፍራ ላይ በተከሰተ ሃይማኖታዊ መልክ ያለው ግጭት ቢያንስ የ21 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ከ150 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ መገለጹ ይታወሳል።
ይህ ግጭት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተዛምቶም በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ አብያተ ክርስቲያናትም ተቃጥለዋል።
ሚኒስትሩ ይህንን በተመለከተ የፌደራል ፖሊስ የመርማሪ ቡድን እስካሁን የተሰሩ ሥራዎች በቅርቡ ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
'አልሸባብ'
የኮሚዩኒኬሽ አገልግሎት ሚኒስትሩ በመግለጫቸው የአልሻባብ የሽብር ቡድን ከሸኔ እና ከህወሓት ጋር በመቀናጀት በመሃል አገር፣ በምሥራቅና በምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች የሽብር ጥቃቶችን ለመፈፀም የወጠኑትን እቅድ መንግሥት በወሰደው እርምጃ መክሸፉን ተናግረዋል።
በተወሰደው እርምጃም ቀደም ብሎ በርካታ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ያስታወሱት ሚኒስትሩ፣ ባለፉት ቀናት ደግሞ በሶማሌ ክልል የተለያዩ ዞኖች፣ በኦሮሚያ፣ በምዕራብ ሐረርጌ እና በአርሲ፣ በምዕራብና ምሥራቅ ባሌ በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላት በቁጥጥር ሥር ውለዋል ብለዋል።
እስካሁንም 45 የሽብር ቡድኑ አባላት ያላቸው ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ከተጠርጣሪዎቹ ጋርም በርካታ የጦር መሣሪያዎች የተያዙ ሲሆን በየቤተ እምነቶች የተቀበሩ መሣሪያዎችም በሕዝብ ጥቆማ እየተለቀሙ ይገኛሉ ብለዋል ሚኒስትሩ።
"በዚህም ባለፉት ቀናት ብቻ 105 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 13 ብሬል፣ 25 አርፒጂ፣ 25 ሳጥን የተለያዩ መጠን ያላቸው ጥይቶች፣ አራት ስናይፐር መሣሪያዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አመልክተዋል።
በአማራ ክልል ስላለው የፀጥታ ሁኔታ
የአማራ ክልል እና አጎራባች ክልሎችን ለማጋጨት እና ሕገ ወጥነት ለማስፋፋት ሆነ ብለው የሚሰሩ ኃይሎች ላይ የሚወሰድ እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ ውስጥ ያሉ "ኢ መደበኛ አደረጃጀቶች" ሕግ በማስከበርና ክልሉን ወደ ተረጋጋ ሁኔታ ለመመለስ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያስችል አሰራር ተነድፎ አሳታፊ ውይይቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል።
ሚኒስትሩ አክለውም በክልሉ ላይ ሊቃጣ የሚችልን ማንኛውም ጥቃት ለመመከት የሚደረግ እንቅስቃሴ ለመግታት የሚሰሩ ኃይሎች ከጠላት ተለይተው እንደማይታዩ አስጠንቅቀዋል።
ሰብዓዊ እርዳታ ለትግራይ
ከሰሜኑ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ጋር በተያያዘም ወደ ትግራይ በየብስም፣ በአየርም የሚጓጓዘው ሰብዓዊ እርዳታ እንደቀጠለ መሆኑን ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር) ተናግረዋል።
እንደ ሚኒስትሩ መግለጫ ከሆነ ባለፈው ሳምንት 165 ሰብዓዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀለ ገብተዋል። የእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ማቅረብ የሚችሉት እርዳታ ያህል እንዲያቀርቡ መንግሥትም የተቻለውን እያደረገ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን በትግራይ ኃይሎች ለእርዳታ ማጓጓዝ ሥራው እንቅፋት ሆነዋል ብለዋል።
"ህወሓት ከአፋር ክልል መውጣቱን ቢገልጽም፣ አሁንም በአፋር ክልል ከበርሃሌ፣ ከኮነባ፣ ከአብአላ እና ከመጋሌ ወረዳዎች አልወጣም። በአማራ ክልልም፣ አድርቃይ፣ ጠለምት፣ አበርገሌ እና ሌሎች አካባቢዎችን ይዞ ይገኛል" ሲሉ ከሰዋል።
ህወሓት የሰብዓዊ እርዳታ ያለገደብ ትግራይ እንዲደርስ ሙሉ በሙሉ ከአፋር ክልል መውጣቱን ያስታወቀ ቢሆንም የክልሉ የፀጥታ ባለሥልጣናት ኃይሎቹ አሁንም በክልሉ እንደሚገኙ መግለጻቸው የሚታወስ ነው።
መንግሥት ከህወሓት የሚቃጣን ጥቃት ለመመከት በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ሙሉ ዝግጁነትና አቅም ያለው መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ግጭት ቀስቃሽ በሆኑ የማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎች ተነሳስቶ ራሱ ወደ ግጭት እንደማይገባ ግን በአጽንኦት ተናግረዋል።
የዋጋ ግሽበት
የሸቀጦች ዋጋ ግሽበት ከምርት አቅርቦት ጋር የሚያያዙ መሆናቸውን የጠቀሱት ለገሰ ቱሉ( ዶ/ር) ስኳር፣ ዘይት፣ የህጻናት አልሚ ምግቦችእና ሌሎች ምግብ ነክ ፍጆታዎችን በፍራንኮ ቫሉታ አገር ውስጥ እንዲገቡ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ባለፉት ወራት በ700 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ በመስኖ የለማ ስንዴ አመርቂ ውጤት በማስገኘቱ ከ25 ሚሊየን ኩንታል በላይ ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ እና ተጨማሪ ምርት ለማግኘት ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ሚኒስትሩ አክለዋል።
ከዚህ ባሻገርም በግንባታው ዘርፍ ላይ እና በሲሚንቶ ላይ የሚታየውን ችግር ለመፍታትም እየተሠራ መሆኑን ተናግረዋል።