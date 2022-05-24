ትምኒት ገብሩ የታይም የዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ተካተተች
ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ አሜሪካዊት የኮምፒውተር ሳይንቲስት ትምኒት ገብሩ (ዶ/ር) የታይም የዓመቱ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ተካታለች።
በሰው ሠራሽ ልህቀት (አርቴፍሻል ኢንተለጀንስ) ዘርፍ እጅግ ገናና ስም ካላቸው ጥቁር፣ ሴት ባለሙያዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች።
በታይም መጽሔት ላይ ስለ ትምኒት ሥራዎች ማብራሪያ የጻፈችው የዩሲኤልኤ ሴንተር ፎር ክሪቲካል ኢንተርኔት ኢንኳየሪ ዳይፌክተር ሳፊያ ኖብል "እንደ ጉግል ያሉ ግዙፍ ተቋሞችን መጋፈጥ ጥንካሬ ይጠይቃል" ስትል ገልጻታለች።
በጉግል የሰው ሠራሽ ልህቀት ሥነ ምግባር ክፍል ትሠራ የነበረችው ጉግል የተቋሙን ዘረኛ አሠራር በማጋለጥ ትታወቃለች።
ተቋሙን በአደባባይ በመተቸቷም ከሥራዋ መባረሯ አይዘነጋም።
"ትምኒት ጉግል ውስጥ የኤአይን ሥነ ምግባር በሚቆጣጠር ዘርፍ መሪ በመሆን የምትታወቅ ጥቁር፣ ሴት ባለሙያ ነበረች። ቴክኖሎጂን የተሻለ ለማድረግ ስህተቶችን ነቅሳ እንድታወጣ ብትቀጠርም በሥራዋ መድልዎን በማጋለጧ ተባራለች" ስትል ሳፊያ በመጽሔቱ ጽፋለች።
ትምኒት ከጉግል ከመባረሯ በፊት ከሙያ ባልደረባዋ ጋር የሠራችው ጥናት በጉግል ውስጥ ያለውን የዘር መድልዎ እና ኤአይ በአካባቢ ላይ ያለውን ተጽዕኖ አጋልጧል።
በዚህ ጥናት ምክንያት ከጉግል ብትባረርም፣ የጥናቱ ግኝት በቴክኖሎጂው ዘርፍ ባለሙያዎች ዘንድ ተደንቋል፣ መነጋገሪያም ሆኗል።
ሳፊያ ለታይም በጻፈችው ላይ "የአርቴፍሻል ኢንተለጀንስን ክፍተት የምታሳየን የዘርፉ ቁንጮ ናት" ስትል ባለሙያዋን ገልጻታለች።
የሰውን ምሥል ወይም ተንቀሳቃሽ ምሥል በማየት ማንነታቸውን የሚለየው (ፌሻል ሪኮግኒሽን) በተመለከተ ትምኒት የሠራችው ጥናት፣ መሣሪያው በተለይም ጥቁርና ቡናማ ሴቶችን መለየት እንደማይችል በማሳየት መድልዎውን አጋልጧል።
"ሥራዋ በቴክኖሎጂ ውስጥ ያለውን የዘር መድልዎ ያሳያል። ይህም ሠራተኞች ላይ ከሚደርሰው ብዝበዛ እስከ አግላይ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ይደርሳል" ስትል ሳፊያ አክላለች።
ትምኒት አሁን የሯሷን ተቋም ከፍታ የኤአይ ጥናትና ምርምሮች በመደገፍ ላይ ትገኛለች።
ዲስትሪቢውትድ ኤአይ ሪሰርች ኢንስቲትዮት (ዲኤአይአር) የተባለው የትምኒት ተቋም፣ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች የሚሠሯቸውን ስህተቶች አጥንቶ የማጋለጥ ከዚያም እርምት የመስጠት አላማ አንግቧል።
ተቋሙ ሲመሠረት ትምኒት ከቢቢሲ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ "ተቋሙ ለአማራጭ ሐሳቦች ቦታ በመስጠት ለሌሎችም ተመሳሳይ ተቋሞች መነሻ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ" ብላ ነበር።