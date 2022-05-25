ኤፍቢአይ በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዘዳንት ላይ የተቃጣውን የግድያ ሙከራ መክሸሸፉ ተገለጸ
የአሜሪካ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ኤፍቢአይ በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዘዳንት ዶርጅ ደብሊው ቡሽ ላይ የታቀደ የግድያ ሙከራ መክሸፉን ባለስጣናት ተናገሩ።
ራሱን የእስላማዊ መንግሥት ብሎ የሚጠራው ቡድን ደጋፊ በሆነ አንድ ግለሰብ ተቀነባብሮ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን ለመግደል የታቀደ ሴራ በኤፍቢአይ መክሸፉን ባለስልጣናቱ ገልጸዋል።
የኦሃዮ ግዛት ነዋሪ የሆነው ተጠርጣሪው ለድርጊቱ ኢራቃውያን የሆኑ ድርጊቱን ለመተግበር ይተባበሩኛል ያለቸውን ግለሰቦች ከሜክሲኮ ወደ አሜሪካ በድብቅ ለማስገባት ፍላጎት ነበረው ሲሉም ባለስጣናቱ አስታውቀዋል።
በቁጥጥር ስር ውሎ የሚገኘው ተጠርጣሪው ትላንት ማክሰኞ ኦሃዮ በሚገኘው የፌደራል ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ መታየትም ጀምሯል።
ኤፍቢአይ እቅዱን ለማክሸፍ መረጃ ሰጪ ግለሰቦችን እና የኤሌክትሮኒክስ ክትትል መጠቀሙም ይፋ ሆኗል።
በፍርድ ቤት ሰነዶች መሰረት ጠርጣሪው - ሺሃብ አህመድ ሺሃብ የተባለ የ52 አመት ግለሰብ ነው።
ግለሰቡ ላለፉት ሁለት ዓመታት በአሜሪካ የነበረ እና ያቀረበው የጥገኝነት ጥያቄ መልስ እስከሚያገኝ እየተጠባበቀ ነበር።
ሕገ-ወጥ ሰዎች አዘዋዋሪ መስሎ የቀረበ ለኤፍቢአይ መረጃ አቀባይ ግለሰብ ከተጠርጣሪው መረጃ መሰብሰቡ ተገልጿል.
ይህ ግለሰብ ሺሃብ ለግድያ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ከኢራቅ ወደ አሜሪካ ሊያስገባ እንደሚችል ተናግሯል።
ተጠርጣሪው የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ "ብዙ ኢራቃውያንን በመግደላቸው" እና "ኢራቅን በማፈራረሳቸው'' ሊገድላቸው ፍላጎት እንደነበረው ገልጿል ተብሏል።
ግለሰቡ የሐሰት የፖሊስ መታወቂያዎችን እየፈለገ እንደነበር ብሎም የተመለመሉት ታጣቂዎች በሜክሲኮ ድንበር ተሻግረው ድርጊቱን ፈጽመው መልሰው በሜክሲኮ ድንበር ማምለጥ ይችሉ እንደሆነ እያጣራ ነበርም በሚል ተወንጅሏል።
ግለሰቡ በድብቅ ወደ አሜሪካ ሊያሾልካቸው ያሰባቸው ሁለት ሰዎች የግድያ ተግባር ልምድ ያካበቱ የቀድሞ የኢራቅ የስለላ ወኪሎች መሆናቸው ተገልጿል።
ግለሰቡ እና ከኤፍቢአይ መረጃ ሰጪ ጋር በመሆን የጆርጅ ቡሽን መኖሪያ ቤት በቪዲዮ ለመቅረጽ ዳላስ፣ ቴክሳስ መጓዛቸውም ተጠቅሷል።
እንዲሁም እ.ኤ.አ. በማርች 2022 በኮሎምበስ ኦሃዮ በሚገኝ አንድ የሆቴል ክፍል ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን እና ተመሳስለው የተዘጋጁ የህግ አስከባሪ ዩኒፎርሞችን ለመመልከት ስብሰባ አድርጓልም የሚል ክስም ቀርቦበታል።
በቀረበበት ክስም በህገ ወጥ መንገድ ሰዎችን ወደ አሜሪካ ለማምጣት በመሞከር የ10 ዓመታት እስራት ብሎም ሌላ ተጨማሪ 20 ዓመት ደግሞ የቀድሞ የአሜሪካ ባለስልጣን ላይ የግድያ ሙከራን በመርዳት እና በመደገፍ እስር ሊጠብቀው ይችላል።
የቀድሞ ፕሬዝደንት ቃል አቀባይ የቀድሞው ፕሬዝዳንት በዩናይትድ ስቴትስ ደኅንነት ላይ ሙሉ እምነት አላቸው ብለዋል።