ቼልሲ፡ ፕሪሚየር ሊጉ በቶድ ቦሊ ለሚመራው ጥምረት ክለቡን መሸጡን አጸደቀ
የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአሜሪካዊው ቶድ ቦሊ የሚመራው ጥምረት የቼልሲ 4.25 ቢሊዮን ፓውንድ ግዢ ይሁንታ ሰጠ።
ጥምረቱ የሊጉን የባለቤትነት እና የዳይሬክተሮች ፈተና ማለፉን አስታውቋል።
የፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ለሽያጭ የቀረበው የክለቡ ባለቤት ሮማን አብራሞቪች ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ባላቸው ግንኙነት ምክንያት ማዕቀብ ሳይጣልባቸው በፊት ነው።
ሽያጩ ተጠናቆ ባለቤትነቱ ለማዘዋወር በመንግሥት የሚሰጠውን የሽያጭ ፈቃድ ማግኘት ይጠበቅበታል።
በመጨረሻም ክፍያው መጠናቀቅ ይኖርበታል ተብሏል።
የዩናይትድ ኪንግደም መንግሥት አብራሞቪች ከሽያጩ ምንም አይነት ገቢ እንዲያገኝ አይፈልግም። እንደምንጮች ገለጻ ስምምነቱ ማክሰኞ ምሽት ላይ እንደሚጠናቀቅ ተስፋ ይደረጋል።
"ሁሉም አካላት ተገቢውን ፈቃድ ይሰጣሉ የሚል ግምት ነው ያለን" ብለዋል አንድ ውስጥ አዋቂ።
"ቀሪ ሥራዎች ከክልቡ ጋር ውይይት የሚደረግባቸው ቴክኒካል ጉዳዮች ይሆናሉ።"
አብራሞቪች ቃል በገቡት መሠረት ከክልቡ ሽያጭ የሚገኘው ገቢው ለበጎ ተግባር ላይውል ይችላል በሚል ምክንያት ስምምነቱ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የማይሳካ መስሎ ነበር።
ክለቡ ሲሸጥ ለቼልሲ ሲሉ የተበደሩትን 1.5 ቢሊዮን ፓውንድ እንዲከፈላቸው ጠይቀዋል መባሉን አብራሞች አስተባብለዋል።
ብዙ ገዢዎች ተሰልፈው የነበረ ቢሆንም ቼልሲ ሽያጩን በቦሊ ለሚመራው ጥምረት ለመስጠት ወስኗል።
በቦሊ ከሚመራው ጥምረት መቀመጫውን ካሊፎርኒያ ያደረገው ክሊርሌክ ካፒታል የተሰኘ የፋይናንስ ተቋም ከፍተኛውን ድርሻ ይዟል። ኤልኤ ዶጀርስን ከቦሊ ጋር በባለቤትነት የሚያስተዳድሩት አሜሪካዊው ቢሊየነር ማርክ ዋልተር እና የስዊዙ ቢሊየነር ሃንስዮርግ ዋይስ ከባለድርሻዎቹ መካከል ናቸው።
ቼልሲ በልዩ ፈቃድ እንዲንቀሳቀስ የተሰጠው የጊዜ ገደብ በሚቀጥለው ሳምንት አጋማሽ ይጠናቀቃል።
ከቼልሲ ሽያጭ ጋር የተያያዙ ዋና ዋና ቀናት
የካቲት 17፡ ሩሲያ ዩክሬንን ወረረች
የካቲት 19፡ ሮማን አብራሞቪች ክለቡን የማስተዳደር ኃላፊነትን ለበጎ አድራጎት ድርጅት ሰጡ
የካቲት 23፡ የቼልሲው ባለቤት ክለቡን ለመሸጥ ማሰባቸውን ገለጹ
መጋቢት 1፡ የአንግሊዝ መንግሥት አብራሞቪች ላይ እገዳ ጣለ
ሚያዝያ 27፡ አብራሞቪች ለቼልሲ የተበደሩት 1.5 ቢሊዮን ፓውንድ እንዲከፈላቸው መጠያቀቸውን አስተባበሉ
ሚያዝያ 29፡ ቶድ ቦሊ ክለቡን በ4.25 ቢሊዮን ፓውንድ ለመግዛት ተስማሙ