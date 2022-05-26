ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቁጥጥር ስር ዋለ
የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሥራ ባልደረቦቹ ለቢቢሲ አረጋገጡ።
ተመስገን ዛሬ ሐሙስ ግንቦት 18/2014 ዓ.ም. ረፋድ ላይ ከሥራ ቦታው በሁለት መኪና በመጡ የፀጥታ ኃይሎች ተይዞ መወሰዱን ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ባልደረቦቹ ተናግረዋል።
በቁጥጥር ስር ያዋሉት ኃይሎች መሳሪያ የታጠቁ ይሁኑ እንጂ የሲቪል ልብስ የለበሱ መሆናቸውንም አክለዋል።
ከቀናት በፊት ተመስገን በቁጥጥር ስር ውሏል የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ቢቢሲ ለጋዜጠኛው ጥያቄ አቅርቦ ነበር።
ጋዜጠኛው በቁጥጥር ስር እንደሚውል መረጃው እንዳለው ገልጾ ነበር።
''እስከዛሬ ለዘገባዎቼ የመረጃ ምንጮቼ የነበሩት የደኅንነት አመራሮች በቁጥጥር ስር ልውል እንደምችል ነግረውኛል'' ሲል ገልጾ ነበር።
ለእስር ሊዳርገው የሚችል ነገር ይኖር ይሆን ወይ? ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄም ''መንግሥት ሙሉ በሙሉ ወደ ወጥ አምባገነንነት እየተቀየረ ስለሆነ ገበናውን ሊያጋልጡ የሚችሉ ሚዲያዎችን ወደ ማፈን ነው የሄደው። ይህ በ1970 ዓ.ም ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያም የዚያድ ባሬን ወረራ ከደመሰሱ በኋላ ወደ ተቃዋሚዎቻቸው ነበር የዞሩት። ኮሎኔል ዐቢይም ይህንን ነው እያደረጉ ያሉት'' ሲል ተመስገን ተናግሮ ነበር።
በጋዜጠኛው እስር ላይ የአዲስ አበባም ሆነ የፌደራል ፖሊስ የሰጠው አስተያየት የለም።
ቢቢሲ የጋዜጠኛውን መታሰር አስመልክቶ የአዲስ አበባን ፖሊስ ለመጠየቅ ያደረገው ሙከራ አልተሳካም።
ይሁን እንጂ የአዲስ አበባና የፌደራል ፖሊስ ጽህፈት ቤቶች ተወካዮች ሃሙስ ግንቦት 18፣ 2014 ዓ.ም ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት በከተማዋ ባለፉት ሳምንታት ከ340 በላይ ግለሰቦች በሽብር እና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል።
ተመስገን በጋዜጣና በመፅሔት ባለቤትነትና ዋና አዘጋጅነት በቆየባቸው ጊዜያት መንግሥትን በሚተቹ ጽሁፎቹ ይታወቃል።
በተደጋጋሚ ጊዜያት የህትመት ሥራዎቹ እንዲቋረጡ ከመደረጉ በተጨማሪ ለእስርም መዳረጉ ይታወሳል።
ከሰሞኑ ከተመስገን በተጨማሪ በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከግንቦት 11/2014 ዓ.ም. ጀምሮ ቢያንስ 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሠራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል።
በቁጥጥር ስር የዋሉት የዩቲዩብ መገናኛ ብዙኃን የሆኑት የአሻራ አምስት ጋዜጠኞች፣ አራት የቻናል ንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት፣ ኢትዮ ንቃት የተሰኘው ሚዲያ መስራች እና ዋና አዘጋጅ መስከረም አበራ እንዲሁም የገበያኑ ሚዲያ መስራችና እና ባለቤት አቶ ሰለሞን ሹምዬ ናቸው።
በተለያዩ ክልሎች እየተካሄደ ካለው የህግ ማስከበር ዘመቻን ተከትሎ ለእስር የተዳረጉት ጋዜጠኞች በአፋጣኝ እንዲፈቱ ዓለም አቀፎቹ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ሲፒጄ እንዲሁም ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት አርኤስኤፍ ጠይቀዋል።
በተጨማሪ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች እና ማኅብረሰብ አንቂዎች በጅምላ እየታሰሩ መሆኑ አንዳሰሰበው አስታውቋል።
ኤምባሲው የጅምላ እስሮቹን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ባቀረበው ምክረ ሃሳብ መሠረት የፌደራል እና የክልል ፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች ሕጋዊ አሰራሮችን መከተል አለባቸው ብሏል።
ኢሰመኮ በበኩሉ ግንቦት 14/2014 ዓ.ም. ባወጣው መግለጫ ላይ የጋዜጠኞችና ማኅበረሰብ አንቂዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለእስር እየተዳረጉ መሆኑን ኮንኖ ነበር።