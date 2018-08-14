የጀግና አቀባበል ለአትሌት ፈይሳ ሌሊሳ
የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ወደ ሃገሩ ሲመለስ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገለፁ።
አትሌት ፈይሳ ብራዚል ላይ በተደረገው የሪዮ ኦሊምፒክ በማራቶን ውድድር ሁለተኛ በመውጣት ሲያሸንፍ በወቅቱ የነበረውን የተቃውሞ ምልክት በማሳየት የዓለም መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ለመሆን ችሎ ነበረ።
የኦሊምፒክ ኮሚቴና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባወጡት መግለጫ በሪዮ ኦሊምፒክ እና በተለያዩ ውድድሮች ለሃገሩ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ወደ ሃገሩ ተመልሶ ለአትሌቲክሱ የበኩሉን አስተዋፅኦ እንዲያበረክት ፍላጎት እንዳላቸው ገልፀዋል።
• ፌስቡክ የስፔን ላ-ሊጋ ውድድሮችን ቀጥታ ሊያሳይ ነው
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን የኮሚኒኬን ቢሮ ሃላፊ የሆኑት አቶ ስለሺ ብስራት አትሌት ፈይሳ ወደ ሃገር የመመለስ ፍላጎት ካለው ሁለቱ ተቋማት የጀግና አቀባበል ሊያደርጉለት መዘጋጀታቸውን ጠቁመው አትሌቱ ወደ ሃገር የመመለስ ፍላጎት ይኑረው አይኑረው የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል።
አትሌቲክስ ፌደሬሽኑ እና አትሌት ፈይሳ ከሪዮ ኦሎምፒክ በኋላ ግኑኘነት አድርገው እንደማያውቁም አቶ ስለሺ ጨምረው ተናግረዋል።
በሌላ በኩል አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ወደ ሃገር የመመለስ ፍላጎት እነዳለው እና በቀርቡም ወደ ሃገር ለመመለስ ከውሳኔ እንደሚደርስ ለቢቢሲ ተናግሯል።
አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶትን ውድድር በሁለተኝነት አጠናቆ እጆቹን አጣምሮ ከፍ በማድረግ የተቃውሞውን ምልክት ካሳየ በኋላ ወደ ሃገር ቤት ሳይመለስ ቀርቷል።
ከዚያም ተከትሎ ወደ አሜሪካ በመጓዝ ኑሮውን እዚያ ካደረገ በኋላ ባለቤቱና ልጆቹ ከኢትዮጵያ ወደዚያው አቅንተው አብረውት መኖር ጀምረው ነበር።
በወቅቱ የነበሩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ፈይሳ ወደ ሃገር ቤት ቢመለስ ምንም አይነት ችግር እንደማይገጥመው ቢገልፁም እርሱ ግን ለመመለስ አልፈቀደም ነበር።
ፈይሳ የዛሬ ዓመት ገደማ ለቢቢሲ በሰጠው ቃለ-ምልልስ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ለሃገሩ ለመወዳደር ፍላጎት እንዳለው መግለፁ የሚታወስ ነው።
•''አሁንም ኢትዮጵያን ወክዬ መሮጥ እፈልጋለሁ'' አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ
በኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ወራት ወዲህ እየታየ ያለውን ፖለቲካዊ ለውጥ ተከትሎ በርካታ ፖለቲከኞችና ሌሎችም ወደ ሃገርቤት እየተመለሱበት ባለበት በአሁኑ ወቅት አትሌት ፈይሳ ሌሊሳም አንዱ ሊሆን እንደሚችል እየተጠበቀ ነው።
በዚህም መሰረትም የኢትዮጵያ የኦሊምፒክ ኮሚቴና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በሆኑት አሸብር ወ/ጊዮርጊስ (ዶ/ር) እና አትሌት ኃይሌ ገብረ ሥላሴ በጋራ ተፈርሞ በወጣ ደብዳቤ ላይ ለፈይሳ ሌሊሳን የጀግና አቀባበል ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አሳውቀዋል።