የ3ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት
ባለፈው ሳምንት በብራይተን ያልተጠበቀ ሽንፈት ያስተናገዱት ማንቸስተር ዩናይትዶች በሶስተኛ ሳምነት የፕሪምየር ሊጉ ጨዋታ ጥሩ ብቃት ላይ የሚገኙትን ቶተንሃሞች ይገጥማሉ።
አርሰናሎች በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት በማንቸስተር ሲቲ እና በቼልሲ ከደረሰባቸው ሽንፈት አገግመው የመጀመሪያ ሶስት ነጥባቸውን ለማግኘት ከዌስትሀም ጋር ይፋለማሉ። አዲሱ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ ይህንን ማሳካት ይችሉ ይሆን?
ማርክ ላውረንሰን እንደተለመደው የሶስተኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ውጤት ገምቷል።
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ቅዳሜ
ዎልቭስ ከማንቸስተር ሲቲ
የዎልቭሶችን እጣፈንታ ለመወሰን ገና ቢሆንም፤ አስቸጋሪ ዓመት እንደሚያሳልፉ ግን ምንም ጥርጥር የለውም። የተከላካይ መስመራቸው ብዙም አስደሳች አይደለም። ባለፈው ሳምንት ከሌስተር ሲቲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ምንም ግብ ማስቆጠር ሳይችሉ ሁለት ግቦችን ግን አስተናግደው ነው ጨዋታው የተጠናቀቀው።
በሌላ በኩል ማንቸስተር ሲቲዎች እስካሁን የሚያቆማቸው የተገኘ አይመስልም። በሁለት ጨዋታ ስምንት ግቦችን ማስቆጠር የቻሉት ሲቲዎች ከዎልቭስ ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ከሁለት በላይ ግቦችን እነደሚያስቆጥሩ አልጠራጠርም።
የላውሮ ግምት:ዎልቭስ 0 -3 ማንቸስተር ሲቲ
አርሰናል ከዌስትሃም
አርሰናሎች በአዲሱ አሰልጣኛቸው ኡናይ ኤምሪ እየተመሩ ይህንን ዓመት በደረጃው ሰንጠረዥ ምርጥ አራት ውስጥ ይገባሉ ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብደኛል። አዲስ አሰልጣኝ ማለት ሁሌም አዲስ አጨዋወት በመሆኑ፤ ተጫዋቾቹ በአዲስ መልኩ እስኪላመዱ ድረስ ጊዜ የሚፈጅባቸው ይመስላል።
ከዌስትሃም የሚያደርጉት ጨዋታ ግን ይከብዳቸዋል ብዬ አላስብም። ዌስትሃሞች እስካሁን ባደረጓቸው ጨዋታዎች ምንም አስደሳች የሚባል አጨዋወት ማሳየት አልቻሉም። የተከላካይ መስመራቸውም ቢሆን የሚታመን አይደለም።
በሁለት ጨዋታ አንድ ግብ ብቻ አስቆጥረው ስድስት ግቦችን አስተናግደዋል። ይህንንም ጨዋታ ያሸንፋሉ ብዬ አላስብም።
የላውሮ ግምት: አርሰናል 2-0 ዌስትሃም
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ቦርንማውዝ ከኤቨርተን
ቦርንማውዞች አዝናኝ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት። ውጤት ላይም ቢሆን እስካሁን ሁለቱንም ጨዋታ ማሸነፍ ችለዋል። ያሸነፉት ደግሞ ከኋላ በመነሳት መሆኑ የተጫዋቾቹን ተነሳሽነት ያሳያል።
ኤቨርተኖች በአዲሱ አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫ ስር የተሻሻሉ ይመስላሉ። በዚህ ሳምንት ግን ድል የሚቀናቸው አይመስለኝም።
የላውሮ ግምት: ቦርንማውዝ 2-1 ኤቨርተን
ሃደርስፊልድ ከካርዲፍ
ሃደርስፊልዶች ባለፈው ውድድር ዓመት ላለመውረድ ከፍተኛ ትግል ያደረጉ ሲሆን፤ በዚህኛው ዓመት ግን ብዙ ፈተና የሚጠብቃቸው ይመስለኛል። ካርዲፎች በበኩላቸው እስካሁን አንድ ጨዋታ ተሸንፈው በአንዱ ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል።
የዛሬ ሁለት ዓመት ሁለቱ ቡድኖች ሲገናኙ ወደ ፕሪምር ሊጉ አልተቀላቀሉም ነበር።
የላውሮ ግመት : ሃደርስፊልድ 1-1 ኤቨርተን
ሳውዝሃምፕተን ከሌስተር ሲቲ
ሌስተሮች ባለፈው ሳምንት ዎልቭስን 2 ለባዶ ባሸነፉበት ጨዋታ በቀይ ካርድ ከሜዳ የተሰናበተው ጄሚ ቫርዲ በማይሰለፍበት ይህ ጨዋታ፤ የፊት መስመሩን በዋነኛነት የሚመራላቸው ተጫዋች ይፈልጋሉ። አጥቂዎቹ ኢስላም ስሊማኒ፤ ሊዮናርዶ ኡሎዋ እና አህመድ ሙሳ በክረምት ዝውውር ክለቡን መልቀቃቸውን ተከትሎ የፊት ይተዋሃዱ አይመስሉም።
የላውሮ ግምት: ሳውዝሃምፕተን 2-1 ሌስተር ሲቲ
ሊቨርፑል ከብራይተን
ብራይተኖች ያለፉት ሳምንታት መጥፎ ትውስታዎቻቸውን ረስተው በዚህ ጨዋታ ጥሩ የሚንቀሳቀሱ ይመስለኛል። በፕሪምር ሊጉ የመክፈቻ ጨዋታ ከዋትፎርድ ባደረጉት ጨዋታ ኢላማውን የጠበቀ አንድም ኳስ ወደ ግብ መሞከር ያልቻሉት ብራይተኖች፤ በቀጣዩ ጨዋታ ግን ማንቸስተር ዩናይትድን በማሸነፍ የመጀመሪያ ሶስት ነጥባቸውን ማግኘት ችለዋል።
ሊቨርፑሎች ግን አስገራሚ ግስጋሴያቸውን እንደቀጠሉበት ነው። እስካሁን ባየሁት አጨዋወት ለዋንጫው ማንቸስተር ሲቲዎችን ሊፎካከሩ የሚችሉት ሊቨርፑሎች ብቻ ይመስሉኛል። ይህንንም ጨዋታ በቀላሉ እንደሚያሸንፉ አልጠራጠርም።
የላውሮ ግምት: ሊቨርፑል 3-0 ብራይተን
እሁድ
ዋትፎርድ ከክሪስታል ፓላስ
ዋትፎርዶች በመጀመሪያዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ብራይተን እና በርንሌይን ማሸነፍ የቻሉ ቢሆንም፤ ከክሪስታል ፓላስ የሚገጥማቸውን ፈተና ግን የሚቋቋሙት አይመስለኝም።
ምንም እንኳን በሊቨርፑል ሁለት ለምንም ቢሸነፉም፤ ክሪስታል ፓላሶች በቀላሉ ነጥብ የሚጥሉ አይመስሉም።
የላውሮ ግምት: ዋትፎርድ 1-0 ክሪስታል ፓላስ
ፉልሃም ከበርንሌይ
በርንሌዮች ከሳውዝሃምፕተን በነበራቸው የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ ብዙ የግብ እድሎችን ቢፈጥሩም፤ ምንም ግብ ማስቆጠር ሳይችሉ ቀርተዋል። በርንሌዮች በአውሮፓ ሊግ ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎችን እያደረጉ ሲሆን፤ በቅዳሜ እና እሁድ የፕሪምር ሊግ ጨዋታዎቻቸው ላይ ተጽዕኖ እያሳደረባቸው ይመስላል።
ፉልሃሞች በበኩላቸው እስካሁን ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ ቢችሉም፤ ማስቆጠር የቻሉት ግን አንድ ግብ ብቻ ነው።
የላውሮ ግምት: ፉልሃም 1-1 በርንሌይ
ኒውካስል ከቼልሲ
ኒውካስሎች በድጋሚ ወደ ፕሪምር ሊጉ ከተመሉሱ በኋላ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ያሉ አይመስልም። እንደ ጥሩ ጎን ሊነሳላቸው የሚችለው በሜዳቸው ለተቀናቃኝ አስቸጋሪ መሆናቸው ብቻ ነው።
ቼልሲ በበኩሉ በአዲሱ አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ሳሪ እየተመራ እስካሁን ነጥብ አልጣለም።
የላውሮ ግምት: ኒውካስል 1-1 ቼልሲ
ሰኞ
ማንቸስተር ዩናይትድ ከቶተንሃም
ቶተንሃሞች ወደ ኦልድትራፎርድ ተጉዘው ሲጫወቱ ጥሩ የሚባል ውጤት አያስመዘግቡም። ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ሁሉንም ሲሸነፉ፤ ማስቆጠር የቻሉት ደግሞ አንድ ግብ ብቻ ነው።
ማንቸስተሮች በበኩላቸው ባለፈው ሳምንት በብራይተን ከደረሰባቸው የሶስት ለሁለት ሽነፈት አገግመው ጨዋታውን አሸንፈው ለመውጣት የሚታገሉ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት: ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ቶተንሃም