የሳምንቱ ምርጥ 11 ውስጥ እነማን ገቡ?
የባለፈው ዓመት ፕሪምየር ሊግ አሸናፊ ማንቸስተር ሲቲዎች ከዎልቭስ አቻ ሲለያዩ፤ የአርሰናሉ አዲስ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ ዌስትሃምን 3 - 1 በማሸነፍ የመጀመሪያ ሶስት ነጥባቸውን አግኝተዋል። ሊቨርፑሎች በበኩላቸው በሞሃመድ ሳላህ ብቸኛ ግብ ብራይተንን አሸንፈው ወጥተዋል።
ቼልሲዎች አሁንም የማሸነፍ ጉዟቸውን የሚያስቆም የተገኘ አይመስልም። ኒውካስልን በማሸነፍ ከሶስት ጨዋታ ዘጠነኛ ነጥባቸውን ማግኘት ችለዋል።
በሳምንቱ መጨረሻ በተደረጉ ጨዋታዎች የትኞቹ ተጫዋቾች ምርጥ ብቃት አሳይተዋል? ጋሬት ክሩክ የሳምንቱ ምርጥ ያላቸውን 11 ተጫዋቾች መርጧል።
• ያለእድሜ ጋብቻን በእግር ኳስ የምትታገለው ታዳጊ
ግብ ጠባቂ - ሩዊ ፓትሪሲዮ
ግብ ጠባቂ: የዎልቭሱ ግብ ጠባቂ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበራቸው ጨዋታ የአጥቂዎቹ ሰርጂዮ አጉዌሮ እና ጋብሪኤል ሄሱስ የሞከሯቸውን ኳሶች ያዳነበት መንገድ አስገራሚ ነበር። በዚሁ ጨዋታ ራሂም ስተርሊንግ የሞከራትና ግብ ለመሆን ጥቂት የቀራትን ሙከራ ያዳነበትም መንገድ በዚህ ሳምንት ምርጥ ግብ ጠባቂ አድርጎ አስመርጦታል።
ከማንቸስተር ሲቲ በነበራቸው ጨዋታ በአጠቃላይ አምስት ግብ ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን አድኗል።
ተከላካዮች - አሌክሳንደር አርኖልድ፤ ኤምሪክ ላፖርት፤ ሃሪ መጓየር፤ ራየን በርትናርድ
አሌክሳንደር አርኖልድ: ይህ ታዳጊ ከዕለት ወደ ዕለት አጨዋወቱ በአስገራሚ ሁኔታ እየተቀየረ ነው። ከብራይተን በነበራቸው ጨዋታ ከመከላከሉ ባሻገር በማጥቃቱ ላይ የነበረው ሚና ተስፋ እንዲጣልበት ያደርገዋል።
ኤምሪክ ላፖርት: ማንቸስተር ሲሰቲዎች ግብ ለማስቆጠር የዎልቭሶችን ግብ ደጋግመው ቢያንኳኩም፤ እንደውም ቀድመው ግብ አስተናግደው ነበር። የሲቲ ኮከብ ተጫዋቾች ግብ ማስቆጠር በከበዳቸው ጊዜ ተከላካዩ ላፖርት ነበር የአቻነቷን ግብ ያስገኘላቸው።
ሃሪ መጓየር: ሌስተር ሲቲ ከሳውዝሃምፕተን ባደረጉት ጨዋታ ላይ የሌስተርን የተከላካይ መስመር በተገቢ መልኩ ሲመራ ነበር። በአለም ዋንጫውም ድንቅ ብቃቱን ሲያሳየን የነበረ ሲሆን፤ አሁንም ልምዱን ተጠቅሞ ለቡድኑ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው።
ራየን በርትናርድ: የሳውዝሃምፕተኑ ተከላካይ የተሻለ ቡድን ቢያገኝ ከዚህም በላይ ሊጫወት ይችላል። ከተከላካይ ክንፍ መስመር እተነሳ የሚያሻማቸው ኳሶች ድንቅ ነበሩ። ሌስተር ሲቲ ላይ ያስቆጠረውም ግብ የብቃቱ ማሳያ ነው።
አማካዮች - ማይክል ሲሪ፤ ጄምስ ሚልነር፤ ማርኮስ አሎንሶ
ማይክል ሲሪ: ኮትዲቯራዊው የፉልሃም አማካይ ቡድኑ የተዳከመ በመሰለ ጊዜ አስገራሚ ነገር ያደርጋል። በሳምንቱ መጨረሻም ይህንኑ ነው ያደረገው። በአራተኛው ደቂቃ ያስቆጠረው ግብ አስገራሚ ነበር።
በፉልሃም የመጀመሪያ የግብ ሙከራው ነው የመጀመሪያ ግቡን ያስቆጠረው።
ጄምስ ሚልነር: ሊቨርፑሎች በሁሉ ስፍራ ምርጥ ብቃት ላይ ያሉ ተጫዋቾችን እያሳዩን ነው። ጄምስ ሚልነር ከነዚህ አንዱ ነው። ትልቁ ብቃቱ ደግሞ እያሳየ ያለው ወጥ አቋምና ከክንፍ በኩል የሚያሻማቸው ድንቅ ኳሶች ናቸው።
ማርኮስ አሎንሶ: ይህ ተጫዋች የጠለዛቸው ኳሶች ሁሉ ግብ ይሆናሉ አልያም ለቡድን ጓደኞቹ ለግብ የተመቻቹ ሆነው ይቀርባሉ። ከኒውካስል በነበረባቸው ጨዋታም ይህንኑ ነው ያደረገው። ግብ አስቆጥሮ ለግብ የተመቻቸ ኳስም ማመቀበል ችሏል።
አጥቂዎች - ኤደን ሃዛርድ፤ አሌክሳንደር ሚትሮቪች፤ ሮቤርቶ ፔሬራ
ኤደን ሃዛርድ: የአዲሱ አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ሳሪ የአጨዋወት ፍልስፍና ለኤደን ሃዛርድ ብዙ ነጻነት እየሰጠው የመጣ ይመስላል። በተቃራኒ የግብ ክል ውስጥ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አስገራሚ ነው።
አሌክሳንደር ሚትሮቪች:ፉልሃሞች በክረምቱ የገዙት ይህ አጥቂየፊት መስመር ችግራቸውን የሚቀርፈው ይመስላል። በተከታታይ ግብ እያስቆጠር የሚገኝው ሚትሮቪች፤ ፉልሃም በፕሪምየር ሊጉ ለመቆየት የሚያደርገውን ጥረት እንደሚያግዝ ይታሰባል።
ሮቤርቶ ፔሬራ: የዋትፎርዱ የክንፍ መስመር ተጫዋች ፔሬራ ለተከላካዮች ፈተና ነው። እስካሁን ሶስት ግበችን ለቡድኑ አስቆጥሯል። በዚህ አያያዝ ከቀጠል ገና ብዙ ግቦችን የሚያሳየን ይመስላል።