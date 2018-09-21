የማርክ ላውረንሰን የስድስተኛ ሳምንት እንግሊዝ ፕሪሚር ሊግ ግምቶች
ቶተንሃሞች በተከታታይ ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ ወደ ብራይተን በማቅናት ለማሸነፍ ሙከራ ያደርጋሉ።
ብራይተኖች በዘንድሮው ውድድር ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ ችለዋል። ይህንን ድላቸው ቅዳሜ ዕለት ይደግሙት ይሆን?
"ቶተንሃም ሆትስፐር ወደችግር የበገባው ቡድን እንደሆነ እየታየ ነው" ሲል ቢቢሲው የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን ገልጾ "አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቸቲኖ ባለፈው ማክሰኞ ከኢንተር ሚላን ጋር በነበራቸው ጨዋታ በተጫዋቾች አመራረጥ ዙሪያ የተነሳባቸው ጥያቄ በሚመልሱበት ወቅት ንዴታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው ነበር" ሲል ያስረዳል።
የላውሮ ግምት
ቅዳሜ
ፉልሃም ዋትፎርድ
ሁለቱም ቡድኖች ባለፈው ሳምንት በማንቸስተር ከተማ ቡድኖች ተሸንፈዋል። ፉልሃም በማንቸስትር ሲቲ እንዲሁም ዋትፎርድ በማንቸስትር ዩናይትድ።
ዋትፎርዶች አንደሌላው ጊዜ ከማንቸስትር ዩናይትድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ባገኙት አጋጣሚ ለማጥቃት ፍላጎት አላሳዩም።
የላውሮ ግምት: 2-1
ፌስቡክ የስፔን ላ-ሊጋ ውድድሮችን ቀጥታ ሊያሳይ ነው
በርንሌይ ከበርንማውዝ
በርንሌዮች ወደ ፊት ሄደው በማጥቃቱ በኩል ክእፍተት አለባቸው።
በተቃራኒው ድንቅ አቸዋወት በማድረግ ላይ ካሉት በርንማውዞች ጋር ለዚህ መፍትሔ የሚሆን ነገር ለመፍጠር የሚሞክሩበት ወቅት ነው።
የላውሮ ግምት: 1-1
ካርዲፍ ከማንቸስተር ሲቲ
ማንቸስትር ሲቲዎች በሳምንቱ አጋማሽ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ በሊዮን ከመሸነፋቸውም በላይ የሚያስፈራው ነገር ያሳዩት ደካማ እንቅስቃሴ ነው።
አንዳንድ ተጫዋቾቻቸው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አልተስተዋልም። ሆኖም ከዚያ ሸንፈት በኋላ ወደ ድል ለመመመለስ የሚጫወቱበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።
የላውሮ ግምት: 0-2
ክሪስታል ፓላስ ከኒውካስል
በአርሴናል ሸንፈት በደረሰባቸው ጨዋታ ኒውካስሎች በተለይ በመጀመሪያው አጋማስ ድንቅ አጨዋወት ነበራቸው።
አሁን ከባድ የሚባሉት ቡድኖችን የሚገጥሙበት የጨዋታ መርሃ ግብር ተጠናቋል።
የላውሮ ግምት: 2-1
ሌይስተር ከሃደርስፊል
ነጥቦችን መሰብሰብ ግድ ከሚሆንባቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ሃደርስፊልድ ነው። ጎሎችን ቢሆን እያስቆተሩ አይደለም።
ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ሁለት ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠሩት።
የላውሮ ግምት: 2-0
ሊቨርፑል ከሳውዛሃምፕተን
ባለፈው ማክሰኞ ሊቨርፑሎች በሻምፒዮንስ ሊግ ካስመዘገቡት ጣፋጭ ድል በተጨማሪ ዳንኤል ስተሪጅ ድንቅ መሆን ተጨማሪ የሚያበረታታቸው ነገር ነው።
ቀያዮቹ በጥሩ አቋም ላይ ሲሆን ስድስተኛ ጨዋታቸውንም በድል እንደሚያጠናቅቁ አስባለሁ።
የላውሮ ግምት: 3-0
ማንቸስትር ዩናይትድ ከዎልቭስ
ባለፈው በቶተንሃም ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ ቶተንሃሞች ሶስት ጨዋታዎችን ከሜዳቸው ውጭ አሸንፈዋል።
በዎልቭሶች አጨዋወት ብማረክም ዩናይትዶች በድንቅ አቋም ላይ ከመሆናቸውም በላይ ችግራቸውም ካለፈ ረዥም ጊዜ ሆነው። በሜዳቸው ያሸንፋሉ።
የላውሮ ግምት: 2-0
ብራይተን ከቶተንሃም
ቶተንሃሞች ነጥቦችን እየጣሉ ነው። በሊቨርፑል መሸነፍ ከኢንተር ሚላን አንጻር ከባድ ሆኖ ሚታይ አይደለም።
ዌምብሌይ ላይ ከነበራቸው ታክቲክ አንጻር ሊቨርፑሎች በመጀመሪያው አጋማሽ ብቻ ሶስት ወይም አራት ጎሎችን ማስቆተር ነበረባቸው።
ወደ ብራይተን ሲሄዱ ደግሞ ሌላ ፈተና የሚጠብቃቸው ሲሆን ቀላል እንደማይሆንም ይገመታል።
የላውሮ ግምት: 1-1
እሑድ
ዌስት ሃም ከቼልሲ
ዌስት ሃሞች ባለፈው ሳምንት ኤቨርተን ላይ መጀመሪያ ድላቸውን ያስመዘገቡ ሲሆን ድንቅ አቋም ላይ የሚገኘወ ተጫዋቸው ማርኮ አርናውቶቪች በጨዋታው ከደረሰበት ሽንፈት አገግሞ እንደሚመለስ ተስፋ አድርገዋል።
በዘንድሮው የውድድር ዓመት በሜዳቸው ያደረጓቸውን ሁለት ጨዋታዎች ቢሸነፉም በዚህኛው ግን ነገሮችን እንደሚቀይሩ ተስፋ አደርጋለሁ።
የላውሮ ግምት: 2-1
አርሴናል ከኤቨርተን
አርሴናል መሐል ሜዳ ላይ ሉካስ ቶሪራን ሲያሰልፍ ጥሩ ቡድን ይሆናል። ባለፈው ሳምንት ተቀይሮ ከገባ በኋላም ቡድኑ እንዲጫወት አድርጓል።
ተጫዋቹ ወደፊት ለመጫወት የሚፈልግ ዓይነት ሲሆን በድጋሚ ከተሰለፈ የቡድኑ አጨዋወት ላይ ልዩነት ይፈጥራል። በዚህ ጨዋታ ቡድኑ ውጤት እንዲያመታ እንደሚያግዝም አምናለሁ።
የላውሮ ግምት: 2-0