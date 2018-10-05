የሳምንቱ መጨረሻ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ውጤት
በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በሳምንቱ መጨረሻ ከሚደረጉ ጨዋታዎች በጉጉት የሚጠበቀው ሊቨርፑልን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። የጨዋታው ውጤት በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ለውጥ ያመጣ ይሆን?
• ኢትዮጵያዊው የ100 ሜትር ክብረወሰን ባለቤት
• ናይኪ ሮናልዶ ላይ የቀረበው ውንጀላ"አሳስቦኛል" አለ
እንደተለመደው የቢቢሲው የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን በሳምንቱ መጨረሻ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ውጤት ገምቷል።
አርብ
ብራይተን ከዌስትሃም
እጅግ አስከፊ ከሚባል አጀማመር በኋላ ዌስትሃሞች ወጥ አቋም ማሳየት ጀምረዋል። ካለፉት ሶስት ጨዋታዎቻቸው ሁለቱን ሲያሸንፉ በአንዱ አቻ ተለያይተዋል።
ብራይተኖች ደግሞ ሁሉም ጨዋታ የሞት የሽረት ሆኖባቸዋል። ካለፈው ዓመት ጀምሮ በሜዳቸው ውጪ ካደረጓቸው 23 ጨዋታዎች ሁለቱን ብቻ ነው ያሸነፉት።
የላውሮ ግምት: ብራይተን 2- 1 ዌስትሃም
ቅዳሜ
በርንሌይ ከሃደርስፊልድ
በርንሌይ ባለፈው ሳምንት ካርዲፍን 2 ለ1 አሸንፈው ነበር። በሌላ በኩል ሃደርስፊልዶች ችግራቸው ብዙ ነው። ጎል የማግባት ከፍተኛ ችግርም አለባቸው።
የላውሮ ግምት : በርንሌይ 2-1 ሃደርስፊልድ
ክሪስታል ፓላስ ከዎልቭስ
ዎልቭሶች ባለፈው ሳምንት ሳውዝሃምፕተንን ሁለት ለምንም ሲያሸንፉ ድንቅ ብቃት ላይ ነበሩ። ክሪስታል ፓላስ ደግሞ ባለቀ ሰዓት በተሰጠባቸው የፍጹም ቅጣት ምት በበርንማውዝ ተሸንፈው ነበር። በዚህ ሳምንት ግን በጥሩ ጨዋታ የሚያሸንፉ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት: ክሪስታል ፓላስ2-0 ዎልቭስ
ሌስተር ከኤቨርተን
ሌስተርና ኤቨርተን ባለፈው ሳምንት ከሙሉ የጨዋታ የበላይነት ጋር ነበር ኒውካስልንና ፉልሃምን ያሸነፉት። ኤቨርተኖች ብዙ ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን ቶሎ ቶሎ ወደ ተቃራኒ ግብ ክልል ያደርሳሉ። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ድል ከሌስተር ጋር እንደምትሆን አስባለው ብላል ላውሮ።
የላውሮ ግምት: ሌስተር2-1 ኤቨርተን
• "እባካቹን ለቤተሰቦቼ ንገሩልኝ! መዋኘት አልችልም፤ ለቤተሰቦቼ ብቸኛ ነኝ"
ቶተንሃም ከካርዲፍ
ይሄ ጨዋታ በሻምፒየንስ ሊጉ በባርሴሎና 4 ለ2 ከተሸነፉ በኋላ መሆኑ ለቶተንሃሞች ፈታኝ አንደሚያደርግባቸው አስባለው። በተጨማሪም ጨዋታው በሳምንቱ አጋማሽ ስለነበረ የቶተንሃም ተጫዋቾች ሊዳከሙ ይችላሉ።
ካርዲፍ አሳማኝ ብቃት ላይ አይደለም የሚገኙት። ጨዋታው እንደሚከብዳቸውም አስባለው።
የላውሮ ግምት: ቶተንሃም 3-0 ካርዲፍ
ዋትፎርድ ከቦርንማውዝ
ሁለቱ ቡድኖች በደረጃ ሰንጠረዡ ስድስተኛና ሰባተኛ ላይ ነው የሚገኙት። ዓመቱ ለዋትፎርድ ጥሩ ይመስላል። ቦርንማውዞች ደገሞ እ.አ.አ በ2015 ወደ ፕሪምየር ሊጉ ካደጉ ጀምሮ እንደዚህኛው አይነት ጥሩ አጀማመር አልነበራቸውም።
የላውሮ ግምት: ዋትፎርድ 2-1 ቦርንማውዝ
ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስል
የኦልድ ትራፎርድ ሁኔታ ብዙዎችን ግራ እያጋባ ነው። አሰልጣኙ ሞሪንዮ ከተጫዋቾቹ ጋር ያለው ግንኙነት መበላሸት ከመልበሻ ክፍል አልፎ በሜዳ ላይም እየታየ ነው።
ዩናይትዶች እየተጫወቱት ባለው አይነት እግር ኳስ የትም የሚደርሱ አይመስለኝም። ኒውካስሎች ደግሞ ገና ከጅመሩ መጥፎ የሚባል ጊዜ እያሳለፉ ነው።
የላውሮ ግምት: ዩናይትድ2-0 ኒውካስል
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እሁድ
ፉልሃም ከአርሰናል
ፉልሃሞች ግብ የማግባት ችግራቸው እየፈተናቸው ነው። ከወራጅ ቀጠና በአንድ ደረጃ ከፍ ብለው የሚገኙት ፉልሃሞች ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ተጋርተው የሚወጡ ይመስለኛል።
አርሰናል ሐሙስ እለት በአውሮፓ ሊግ ሶስት ለምንም ቢያሸንፍም፤ በፕሪምየር ሊጉ ግን ድሉን የሚደግመው አይመስለኝም። ተጫዋቾቹ ሊዳከሙ ይችላሉ።
የላውሮ ግምት: ፉልሃም 1-1 አርሰናል
ሳውዝሃምፕተን ከቼልሲ
በዚህ ዓመት ሳውዝሃምፕተኖች ከሊቨርፑል ያስፈረሙት ዳኒ ኢንግስ ግብ እያስቆጠረላቸው ባይሆን ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ይገቡ ነበር።
በአዲሱ አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ሳሪ መሪነት ቼልሲ የተለየ ቡድን ሆኗል። ከሊቨርፑል አቻ የወጡበት ጨዋታ ደግሞ እጅግ አዝናኝ የነበረ ሲሆን፤ ይህንን ጨዋታ ግን የሚያሸንፉ አይመስለኝም።
የላውሮ ግምት: ሳውዝሃምፕተን2-1 ቼልሲ
ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ
የሳምንቱ ተጠባቂና አዝናኝ ጨዋታ እንደሚሆን አልጠራጠርም በማለት የጀመረው ላውሮ፤ ሁለቱም ቡድኖች እስካሁን በሙሉ አቅማቸው እየተጫወቱ አይደለም ይላል።
ምንም እንኳ አስፈላጊውን ውጤት እያገኙ ቢሆንም፤ የሁለቱም ቡድኖች ኮከብ ተጫዋቾችም ሆነ ሙሉው ቡድን የምጠብቀውን ያህል አስተዋጽኦ እያደረጉ አይደለም።
የደረጃ ሰንጠረዡን በአንደኝነት ለመምራት የሚደረገው ይህ ጨዋታ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል።
የላውሮ ግምት: ሊቨርፑል1-1 ማንቸስተር ሲቲ