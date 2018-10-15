የኢትዮጵያ ከኬንያ የእግር ኳስ ግጥሚያ፡ በናይሮቢ ካሳራኒ ስቴድየም
ኢትዮጵያ ከኬንያ ያደረገችው የእግር ኳስ ግጥሚያ በናይሮቢ ካሳራኒ ስቴድየም ምን ይመስል እንደነበር ጨዋታውን የታደሙ ኢትዯጵያዊያን ያነሱትን ፎቶ አካፍለውናል።
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Kaleb Moges
የኢትዮጵያ ባንዲራ ከጨዋታው በፊት በሜዳው ላይ ሲውለበለብ
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Nikodimos Takele
ከጨዋታው በፊት ከኬንያውያን ደጋፊዎች ጋር
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Nikodimos Takele
ካሳራኒ ስቴድየም ከጨዋታው በፊት
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Yoael Haile
ጨዋታውን ወደሚያዩበት የናይሮቢ ምግብ ቤት ከመግባታቸው በፊት
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Nikodimos Takele
ለመደገፍ ከኢትዮጵያ ድረስ የመጡት የዋሊያዎቹን ማሊያ ለብሰው
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Yoael Haile
በናይሮቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በምግብ ቤት ጨዋታው እስኪጀምር በጉጉት ሲጠብቁ
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Nikodimos Takele
በተስፋ የተሞሉ ኢትዮጵያ ደጋፊዎች
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Kaleb Moges
የኬንያ ባንዲራ አመሻሽ ላይ ሲውለበለብ
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