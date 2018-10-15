የኢትዮጵያ ከኬንያ የእግር ኳስ ግጥሚያ፡ በናይሮቢ ካሳራኒ ስቴድየም

  • 15 ኦክተውበር 2018

ኢትዮጵያ ከኬንያ ያደረገችው የእግር ኳስ ግጥሚያ በናይሮቢ ካሳራኒ ስቴድየም ምን ይመስል እንደነበር ጨዋታውን የታደሙ ኢትዯጵያዊያን ያነሱትን ፎቶ አካፍለውናል።

  • የኢትዮጵያ ባንዲራ ከጨዋታው በፊት በሜዳው ላይ ሲውለበለብ Kaleb Moges

    የኢትዮጵያ ባንዲራ ከጨዋታው በፊት በሜዳው ላይ ሲውለበለብ

  • ከጨዋታው በፊት ከኬንያውያን ደጋፊዎች ጋር Nikodimos Takele

    ከጨዋታው በፊት ከኬንያውያን ደጋፊዎች ጋር

  • ካሳራኒ ስቴድየም ከጨዋታው በፊት Nikodimos Takele

    ካሳራኒ ስቴድየም ከጨዋታው በፊት

  • ጨዋታውን ወደሚያዩበት የናይሮቢ ምግብ ቤት ከመግባታቸው በፊት Yoael Haile

    ጨዋታውን ወደሚያዩበት የናይሮቢ ምግብ ቤት ከመግባታቸው በፊት

  • ለመደገፍ ከኢትዮጵያ ድረስ የመጡት የዋሊያዎቹን ማሊያ ለብሰው Nikodimos Takele

    ለመደገፍ ከኢትዮጵያ ድረስ የመጡት የዋሊያዎቹን ማሊያ ለብሰው

  • በናይሮቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በምግብ ቤት ጨዋታው እስኪጀምር በጉጉት ሲጠብቁ Yoael Haile

    በናይሮቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በምግብ ቤት ጨዋታው እስኪጀምር በጉጉት ሲጠብቁ

  • በተስፋ የተሞሉ ኢትዮጵያ ደጋፊዎች Nikodimos Takele

    በተስፋ የተሞሉ ኢትዮጵያ ደጋፊዎች

  • የኬንያ ባንዲራ አመሻሽ ላይ ሲውለበለብ Kaleb Moges

    የኬንያ ባንዲራ አመሻሽ ላይ ሲውለበለብ

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ