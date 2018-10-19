ከእረፍት በኋላ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ተመልሷል
የእንግሊዝ ፕሪምር ሊግ ከአለማቀፍ የብሄራዊ ቡድን ጨዋታዎች በኋላ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይቀጥላል። የመጀመሪያው ጨዋታም በሳምንቱ ተጠባቂ በሆነው በማንቸስተር ዩናይትድና ቼልሲ ጨዋታ ይካሄዳል።
የቢቢሲው የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን (ላውሮ) ጨዋታውን እጅግ ወሳኝና በጣም ትልቅ ብሎታል።
እንደተለመደው ላውሮ በሳምንቱ መጨረሻ የሚደረጉ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ውጤት ገምቷል።
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ቅዳሜ
ቼልሲ ከማንቸስተር ዩናይትድ
ዩናይትዶች በመጨረሻ የፕሪምየር ሊጉ ጨዋታቸው 2 ለባዶ ከመመራት ተነስተው ኒውካስልን 3 ለ 2 አሸንፈው ነው እረፍት ያደረጉት። ነገር ግን የቡድኑ ችግር ገና አልተቀረፈም።
ማንቸስተር ከቼልሲው ፈተና በኋላ ማክሰኞ በሻምፒየንስ ሊጉ ከጁቬንቱስ የሚያደርጉት ጨዋታም ቀላል የሚባል አይደለም።
ቼልሲዎች በበኩላቸው በጣም ጥሩ የሚባል ኳስ እየተጫወቱ እያሸነፉም ነው። ኤደን ሃዛርድና ጆርጂንዯ ለማንቸስተር ፈተና እንደሚሆኑ ይጠበቃል።
የላውሮ ግምት: ቼልሲ 1- 1 ዩናይትድ
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ቦርንማውዝ ከሳውዝሃምፕተን
ሳውዝሃምፕተኖች እስካሁን አንድ ጨዋታ ብቻ በማሸነፍ በደረጃ ሰንጠረዡ ታች ላይ ሲሆኑ፤ ቦርንማውዞች ደግሞ በጣም ጥሩ የሚባል ጊዜ እያሳለፉ ነው።
ማንቸስተር ሲቲ፣ አርሰናልና ቼልሲ ብቻ ናቸው ከቦርንማውዝ በላይ ብዙ ግብ ያስቆጠሩት።
የላውሮ ግምት: ቦርንማውዝ 2-1 ሳውዝሃምፕተን
ካርዲፍ ከፉልሃም
ለሁለቱም ቡድኖች ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ እጅግ ወሳኝ ነው። ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት የሚደረግ ታላቅ ትንቅንቅ ነውና።
የላውሮ ግምት: ካርዲፍ 1-2 ፉልሃም
ማንቸስተር ሲቲ ከበርንሌይ
ይሄ ጨዋታ ለፔፕ ጋርዲዮላና ለቡድናቸው ሲቲ አሁንም ብዙ ግቦች የሚያገቡበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በርንሌዮች በበኩላቸው እስካሁን ካደረጓቸው ሶስት ጨዋታዎች ሰባት ነጥቦች መሰብሰብ ችለዋል። በቅዳሜው ጨዋታ ግን ፈተናቸው ይበዛል።
የላውሮ ግምት: ማንቸስተር ሲቲ 3-0 በርንሌይ
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ኒውካስል ከብራይተን
ብራይተኖች በመጨረሻ የፕሪምር ሊጉ ጨዋታቸው ዌስትሃምን አሸንፈው ነበር። አሁንም ግን አሳማኝ ብቃት ላይ ናቸው ብዬ ማሰብ አልችልም።
የኒውካስሉ አሰልጣኝ ራፋ ቤኒቴዝ ከኋላ ተነስቶ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ለ 2 ያሸነፋቸው ጨዋታ ብዙ ትምህርት እንደሚሆናቸው አስባለሁ።
የላውሮ ግምት: ኒውካስል 2-0 ብራይተን
ዌስትሃም ከቶተንሃም
ቶተንሃም ከካርዲፍ በነበረባቸው ጨዋታ አስፈላጊውን ሶስት ነጥብ ይዘው ወጥተው ነበር። በዚህ ዓመት እያሳዩት ያለው አቋም ግን ብዙዎችን ጥርጣሬ ውስጥ የከተተ ሆኗል።
ይሄ ጨዋታ ለቶተንሃሞች ከባድ ሊሆንባቸው እንደሚችል አስባለሁ፤ ዌስትሃሞች እነ ሃሪ ኬንን ማቆም የሚከብዳቸው አይመስለኝም።
የላውሮ ግምት: ዌስትሃም 1-1 ቶተንሃም
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ዎልቭስ ከዋትፎርድ
ዋትፎርዶች በመጨረሻ ጨዋታቸው በቦርንማውዝ ባላሰቡት ሁኔታ ተሸንፈው ነበር። ምንም እንኳን በአዲሱ ዓመት ጥሩ አጀማመር ያሳዩ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን እየተንሸራተቱ ነው።
ዎልቭሶች ደግሞ ነጥብ ላለመጣል የሚታገሉ ተጨዋቾች አሏቸው።
የላውሮ ግምት: ዎልቭስ 2-0 ዋትፎርድ
ሃደርስፊልድ ከሊቨርፑል
ሊቨርፑሎች የግብ እድሎችን ለመፍጠር ብዙ የሚቸገሩ አይመስለኝም። ጨዋታው ብዙም ፉክክር ይኖረዋል ብዬም አላስብም።
የላውሮ ግምት: ሃደርስፊልድ 0-2 ሊቨርፑል
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እሁድ
ኤቨርተን ከክሪስታል ፓላስ
ክሪስታል ፓላሶች ካደረጓቸው የመጨረሻ አምስት ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነው። ከአጥቂያቸው ዊልፍሬድ ዛሃ ሁሉንም ነገር መጠበቅ ደግሞ አዋጪ አይደለም።
የኤቨርተኑ አዲስ አጥቂ ሪቻርልሰን በፊት መስመሩ ላይ ለውጥ አምጥቷል። ኤቨርተኖች እስካሁን በስምንት ጨዋታ 13 ግቦች አስቆጥረዋል።
የላውሮ ግምት: ኤቨርተን2-0 ክሪስታል ፓላስ
ሰኞ
አርሰናል ከሌስተር ሲቲ
የሌስተሩ አሰልጣኝ ክላውድ ፑዌል ባለፈው በሜዳቸው መሸነፋቸውን ተከትሎ ስራቸውን ሊለቁ ይችላሉ የሚሉ ወሬዎች በዝተዋል። አሁንም ቢሆን በዚህ ጨዋታ የተሻለ ሌስተር እናያለን ብዬ አላስብም።
አርሰናል ደግሞ ከዚህ በኋላ በቀላሉ የሚለቀው ሶስት ነጥብ ይኖራል ብዬ አልጠብቅም።
የላውሮ ግምት: አርሰናል 2-0 ሌስተር ሲቲ