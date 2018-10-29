የሌስተር ሲቲው ባለቤት ሄሊኮፕተራቸው ተከስክሶ ህይወታቸው አለፈ
የሌስተር ሲቲው ባለቤት የግል ሄሊኮፕተራቸው ከኪንግ ፓወር ስታዲየም ሲወጣ ባጋጠመው የመከስከስ አደጋ መሞታቸው ተሰምቷል።
ቢሊዬነሩ ቪቻይ ስሪቫዳናፕራባ፣ ሁለት ሰራተኞቹ፣ ዋና አብራሪና አንድ ተሳፋሪ ሄሊኮፕተሯ ስትከሰከስ ወዲያው መሞታቸው ተረጋግጧል።
እንደ አይን እማኞች ገለጻ ከሆነ ሄሊኮፕተሯ ከኪንግ ፓወር ስታዲየም ተነስታ ገና አየር ላይ ብዙም ሳትቆይ ነው ከቁጥጥር ውጪ ሆና የተከሰከሰችው።
በሄሊኮፕተሯ ውስጥ ከነበሩት ተሳፋሪዎች መካከል አንዷ የሆነቸው ሌላኛዋ አብራሪ ኢዛቤላ ሌኮዊዝ የፖላንድ ዜግነት ያላት ሲሆን፤ በእንግሊዝ የሚገኘው የፖላንድ ኤምባሲ በተፈጠረው አደጋ ማዘኑን ገልጿል።
• 188 ሰዎችን የያዘ የኢንዶኔዢያ አውሮፕላን ተከሰከሰ
ታይላንዳዊው ቢሊዬነር የስልሳ ዓመት እድሜ ባለጸጋ ሲሆኑ፤ ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነበሩ።
በአውሮፓውያኑ 2010 ነበር የእንግሊዙን ሌስተር ሲቲ የእግር ኳስ ክለብ በ39 ሚሊዮን ፓውንድ የገዙት።
ክለቡን ከገዙት ከአምስት ዓመታት በኋላ ደግሞ ማንም ሳይጠብቀው ሌስተር ሲቲ በ2016 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አሸናፊ መሆን ችሏል።
ስዋፈር የተባለው ዋና አብራሪ ከሃያ ዓመታት በላይ የግል አውሮፕላንና ሄሊኮፕተር የማብረር ልምድ ያለው ሲሆን፤ ለተለያዩ የዜና አውታሮችም የቀጥታ ስርጭት ለመዘገብ የሚውሉ ሄሊኮፕተሮችን ለረጅም ዓመታት አብርሯል።
ነገር ግን ይሄ ሁሉ ልምዱ ከዚህኛው አደጋ ሊያተርፈው አልቻለም።
የሌስተር ሲቲ እግር ኳስ ክለብ ባወጣው መግለጫ በተፈጠረው አደጋ ማዘኑንና ህይወታቸው ላለፈው ሰዎች ቤተሰቦች መጽናናትን እንደሚመኝ ገልጿል። የክለቡ ባለቤት ቪቻይ ደግሞ እጅግ ቸር የሆኑና በበጎ ምግባራቸው የሚታወቁ ሰው እንደነበሩም አክሏል።
"ክለቡ በእሳቸው አመራር ስር በነበረ ጊዜ መላ ሰራተናውና ተጫዋቾቹ እንደ አንድ ቤተሰብ ነበር የምንተያየው፤ በተፈጠረው አደጋም ሁሉም የሌስተር ሲቲ ቤተሰብ እጅጉን አዝኗል" ብሏል ክለቡ ባወጣው መግለጫ።
ከማክሰኞ ጠዋት ጀምሮ ደግሞ በክለቡ ስታዲየም ኪንግ ፓወር የሃዘን መግለጫ መርሃግብር እንደሚኖር ተገልጿል። ሌስተር ሲቲ በኢኤፍኤል ዋንጫ ማክሰኞ ምሽት ከሳውዝሃምፕተን ሊያደርገው የነበረውም ጨዋታ ተራዝሟል።
አደጋው ሲከሰት በቅርብ ርቀት የተመለከተው የክለቡ ዋና ግብ ጠባቂ ካስፐር ሹማይክልን ጨምሮ የሌስተር ተጫዋቾችና መላው የእግር ኳስ አፍቃሪ በተከሰተው አሳዛኝ አደጋና የህይወት መጥፋት ማዘናቸውን ገልጸዋል።
• ከኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ እስከ ሣህለወርቅ ዘውዴ
በሌስተር ከተማ የሚገኘው ፖሊስ ደግሞ ጉዳዩን እያጣራ መሆኑን ገልጾ ከሄሊኮፕተሯ ውስጥ ከነበሩት ሰዎች ውጪ በማንም ላይ ጉዳት አለመድረሱን አስታውቋል።
ታይላንዳዊውን ቢሊዬነር ጭና ከስታዲየሙ የተነሳችው ሄሊኮፕተር በመኪና ማቆሚያው አካባቢ ከቁጥጥር ውጪ ሆና መከስከሷንም ፖሊስ ገልጿል።
ምንም እንኳን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በቦታው ቶሎ ቢደርሱም የተነሳውን እሳት በአጭር ጊዜ ለማጥፋት የተቸገሩ ሲሆን፤ ከተሳፋሪዎቹ የማንንም ህይወት ማትረፍ አልተቻለም።