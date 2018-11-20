የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ደብረፅዮን መግለጫ አንድምታ
የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግሥት ከሰብዓዊ መብት ጥሰትና ከከፍተኛ ሙስና ጋር በተያያዘ የጀመረውን ዘመቻ በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ከድህነት አረንቋ ለመውጣት በትጋት እየሰራ ያለን ህዝብ ወደ ማንበርከክ አጀንዳ ዞሯል ብለዋል።
"ነገሩ ከሰብዓዊ መብትና ሙስና ጥያቄዎች ወጥቶ ይህንን ህዝብ ወደ መምታት የፖለቲካ እርምጃ ሄዷል፤ ለዚህም ነው አንቀበለውም ያልነው'' ሲሉ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቋማቸውን ገልጸዋል።።
የቀድሞ የፌደራል ስነ ምግባርና ፀሩ ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ህግ ሃላፊ የነበሩት አቶ ዮሃንስ ወልደ ገብርኤል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሙስና ጠርጥሬያቸዋለሁ ያላቸውን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የማዋል እርምጃ አንድ ብሄር ላይ ያነጣጠረ ነው ብለው እንደማያምኑ ገልጸዋል።
• ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ከጠበቃቸው ጋር ፍርድ ቤት ቀረቡ
• ስደተኞቹ ሊቢያ ወደብ ላይ ከመርከብ አንወርድም አሉ
''የፍትህ አሰራሩ ሁሉ አሁን ባለው የጎሳ ፖለቲካ አስተሳሰብ ቢቃኝ ለእኔ የሚደንቀኝ አይሆንም'' ይላሉ።
እንደ ምሳሌም እነአቶ ስዬ አብርሃ በተከሰሱበት ወቅት በዋናው ስልጣን ላይ የነበረው የትግራይ ማህበረሰብ ወደ ክስ መግባቱን ይጠቅሳሉ።
''የዚያን ጊዜ ግን የትግራይ ማህበረሰብን ለማጥቃት ነው ተብሎ አልተደመደመም ነበር'' የአቶ ዮሃንስ ወልደ ገብርኤል ሃሳብ ነው።
በተቃራኒው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት አቶ የማነ ዘርአይ የፀረ ሙስና ዘመቻው የትግራይ ብሄር ላይ ያነጣጠረ ነው በማለት ይከራከራሉ።
አቶ የማነ ዘርአይ አቃቤ ህግ መግለጫ አውጥቶ እስሮች ተፈጻሚ መሆን ከጀመሩ በኋላ ከመንግሥት ጋር ግንኙነት ያላቸውም ሆነ የሌላቸው የመገናኛ ብዙሃን 'አንድ ቡድን፣ አንድ ቦታ ላይ የተሰበሰቡ' በማለት መግለጫዎችን ሲሰጡ ነበረ ሲሉ የመጀመሪያ መከራከሪያቸውን ያስቀምጣሉ።
በሁለተኝነት እርምጃው ትኩረት ያደረገው በጣም ወሳኝ በሆኑ የመንግሥት ድርጅቶች መከላከያና ሜቴክን ጨምሮ በንግድ ማህበረሰቡ ላይ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች በብዛት ያነጣጠሩት በአንድ ብሄር ላይ ብቻ ነው ይላሉ።
አክለውም ግለሰቦቹ አጥፍተው ከሆነ መታሰራቸው ምንም ችግር የለውም፤ ነገር ግን ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በቁጥጥር ስር ሲውሉ ዜናው እና የምርመራ ዘጋቢ ፊልሞቹ የቀረቡበት መንገድ ህግን የጣሰና አንድ ብሄር ላይ ያተኮረ ለመሆኑ ማሳያ ነው ባይ ናቸው።
ከዚህ በተጨማሪም ይላሉ አቶ የማነ፤ ባለፉት ዓመታት የተሰሩትን ነገሮች ሁሉ መጥፎ እንደነበሩ አድርጎ ማቅረብም ሌላው የተስተዋለ ችግር ነው።
''የደህንነትና የመከላከያ ኃይሉ የተሰበረ ተደርጎ ሲቀርብ ይህቺን ሃገር በምን ሊያስተዳድሯት ነው በሚያስብል ደረጃ ነው የቀረበው።''
''ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ችግር እንደነበረ ሁላችን የምናውቀው ነገር ሆኖ ሳለ፤ ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ የነበሩት ግን ኢኮኖሚው፣ መከላከያውና የደህንነት ቢሮው ናቸው።''
እነዚህን ሁሉ ምንም ጥሩ ጎን እንዳልነበራቸው አድርጎ ማቅረቡ ተገቢ አይደለም በማለት ሃሳባቸውን ያጠቃልላሉ።
• "በኢትዮጵያ 93 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ መጸዳጃ ቤት የለውም"
በሌላ በኩል ለአቶ ዮሃንስ ትልቁ ጥያቄ በብዙ ችግሮች የተተበተቡት የአገሪቱ የፍትህ ተቋማት አቅመ ቢስነት ነው።
''የምርመራ፣ የአቃቤ ህግ፣ የፍርድ ቤትና የማረሚያ ቤት ብቃታቸውንና አቅማቸውን አጥተዋል፤ ተዳክመዋል። የማህበረሰቡን አመኔታ ያገኙ ተቋማት ናቸው ብዬ አላምንም።''
ተቋማቱ አቅም የላቸውም ተብሎ ግን ዝም መባል የለበትም ይላሉ አቶ ዮሃንስ።
የፀረ ሙስና ዘመቻውን በሚመለከት የትግራይ ክልል ከፌደራል መንግስት የተለየ አቋም መያዙን እንዴት እንደሚረዱት አቶ ዮሃንስን ጠይቀናቸው ሲመልሱ ''ህገ መንግሥቱ ላይ ምንም የሚያምታታ ነገር የለም፤ ማንኛውም ሰው ተገቢውን ስርአት ተከትሎና የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካሟላ፤ አይደለም የፌደራል መንግስቱ ሃይል፤ የራሱ የክልሉ መንግስት ያንን ተጠርጣሪ ያለ ምንም ጥያቄ ማቅረብ ይገባዋል።''