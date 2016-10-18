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أهم الاخبار
واشنطن تستعد لنشر 200 جندي وصواريخ باتريوت في السعودية
الولايات المتحدة تقول إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار، وبطارية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي وقوات قوامها نحو 200 جندي للسعودية.
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
السعودية تفتح أبوابها أمام السياح الأجانب
السلطات السعودية تدشن نظام إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة، مع تخفيف القيود على ملابس النساء اللاتي يرغبن في زيارة المملكة.
- 27 سبتمبر/ أيلول 2019
استعدادات أمنية مكثفة تحسبا لمظاهرات في مصر
مصر تترقب خروج تظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إليها الممثل والمقاول محمد على ونشطاء مصريون، وسط دعوات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للسيسي في ميدان هشام بركات "رابعة العدوية سابقا".
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
عاملات جنس بلا ترخيص في تونس يواجهن المجهول
- 27 سبتمبر/ أيلول 2019
كيف تتنافس شركات التكنولوجيا للسيطرة على حياتنا رقميا؟
- 27 سبتمبر/ أيلول 2019
استجواب مدير الاستخبارات الأمريكية حول مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو
أهم الحقائق والأرقام حول الأسلحة النووية في العالم
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
عودة التابوت الذهبي إلى مصر
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
هل يمكن لقيلولة قصيرة أن تنقذ حياتك؟
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
قصة السوق الأفغاني الذي يبع طيورا من أنحاء العالم
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
شاهد حجم الدمار الذي سببه الهجوم على منشأتي أرامكو
- 25 سبتمبر/ أيلول 2019
توماس كوك: راكبة تجمع تبرعات بالطائرة لمساعدة طاقمها
- 25 سبتمبر/ أيلول 2019
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كمالا إسحاق: نساء السودان كالأشجار
كمالا إبراهيم إسحاق فنانة تشكيلية سودانية رائدة تركت بصمات واضحة في مسار الحداثة في الحياة الفنية والثقافية في السودان وتوجت بجائزة الأمير كلاوس بهولندا لكونها مصدر إلهام لجيل من الفنانين الشباب.
علاج الخصوبة عند الرجال قد يؤدي إلى سرطان البروستات
دراسة علمية تبين أن الرجال الذين يخضعون لعلاج الخصوبة معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بسرطان البروستات في مرحلة لاحقة من حياتهم.
إلغاء 25 ألف حجز في مصر بعد إفلاس توماس كوك
مجموعة بلو سكاي، وكيل شركة توماس كوك البريطانية للرحلات في مصر، تعلن إلغاء 25 ألفا من حجوزات الشركة والممتدة حتى أبريل/نيسان 2020.
مواقع التواصل من الدردشة إلى منصات للعمل والزواج وإشعال الثورات
بي بي سي تلقي الضوء على سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على جميع مناحي الحياة تقريبا، وآراء خبراء بشأن فوائدها وأضرارها، والدور الذي تقوم به للتأثير في حياتنا الاجتماعية والسياسية.
مصر تسترد تابوتا أثريا مسروقا بعد عرضه في متحف في نيويورك
السلطات الأمريكية تعيد تابوتا أثريا مسروقا إلى مصر، بعد عامين من اقتناء متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك له.
الفيفا يوضح أسباب عدم اعتماد تصويت مصر لمحمد صلاح
الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول إنه لم يحتسب صوتين من مصر لصالح محمد صلاح، في مسابقة أفضل لاعب في العالم، لأن توقيعهما كتب بحروف كبيرة.
برامجنا
سجال بين إليسا وتركي آل الشيخ
سجال على موقع تويتر بين المطربة اللبنانية إليسا وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بسبب دعوة مغردة سعودية لآل الشيخ إقامة حفل لإليسا.
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
لماذا حذف محمد صلاح اسم "مصر" من حسابه على تويتر؟
محمد صلاح يحذف اسم مصر من تعريفه الشخصي على تويتر بعد الكشف عن عدم حصوله على أصوات قائد منتخب مصر ومدربه في استفتاء أفضل لاعب في العالم. ونحاور الصحفي هاني دانيال الذي لم يعط صوته لصلاح في الاستفتاء.
- 25 سبتمبر/ أيلول 2019
كيف توفي البطل الأولمبي اليمني هلال الحاج؟
توفي بطل الكونغ فو الأولمبي اليمني هلال الحاج أثناء محاولته الهجرة سرا على متن قارب صغير من المغرب إلى إسبانيا. الكثير من اليمنيين والعرب تداولوا صوره وقصة نجاحه وتساءلوا عن دوافع هجرته السرية من بلاده.
- 23 سبتمبر/ أيلول 2019
عرض الصحف
الديلي تلغراف: ترقب في مصر مع تصاعد الغضب
- 27 سبتمبر/ أيلول 2019
هل تنجح مساعي الديمقراطيين في عزل ترامب؟
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
مجلة
هل سيغير البشر شكل السماء بنجوم اصطناعية؟
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
ستة أشياء مهمة للبشرية ربما لم تكن تعلم أنها على وشك النفاد
- 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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مصر: هل استبقت السلطات مظاهرات الجمعة بحملة اعتقالات؟
السلطات المصرية تلقى القبض على معارضين بارزين، ضمن حملة طالت المئات، قبيل مظاهرات مرتقبة، مناهضة للرئيس المصري. فما دلالات حملة الاعتقالات وتوقيتها؟ وهل يستجيب المصريون لدعوات التظاهر أم يرفضونها؟
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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هل ترامب جاد حقا في الدفاع عن السعودية؟
تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته حول استعداد بلاده لحماية السعودية مقابل مزيد من الأموال يطرح مزيدا من التساؤلات حول مدى جديته في ذلك وما أذا كان يستخدمه فقط للحصول على مزيد من الأموال
- 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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محمد رمضان يرد على "محمد يا علي" بأغنية "هما عايزينها فوضى"
مواجهة من نوع آخر بدأت بالظهور مؤخرا بين أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيدي المقاول المصري محمد علي.
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
عدد "هائل" يرافق الرئيس اللبناني إلى نيويورك واللبنانيون غاضبون
جدل في لبنان بسبب عدد أعضاء الوفد المرافق للرئيس خلال الرحلة إلى مدينة نيويورك الأمريكية حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- 25 سبتمبر/ أيلول 2019
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