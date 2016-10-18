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لماذا حذف محمد صلاح اسم "مصر" من حسابه على تويتر؟

محمد صلاح يحذف اسم مصر من تعريفه الشخصي على تويتر بعد الكشف عن عدم حصوله على أصوات قائد منتخب مصر ومدربه في استفتاء أفضل لاعب في العالم. ونحاور الصحفي هاني دانيال الذي لم يعط صوته لصلاح في الاستفتاء.