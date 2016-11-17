الطلاق لشراء العقارات في الصين

وفقاً للقوانين الجديدة على المتزوجين دفع وديعة أكبر مقارنة بالعزاب عند التقديم لشراء بيت جديد لذا تزايد عدد المقدمين على الطلاق قانونياً.

طلق ليو زانغ زوجته مؤخراُ ليشتري شقة في شانغهاي.

ينوي زانغ أن يتوزج ثانية زوجته التي طلقها بعد شراء الشقة.