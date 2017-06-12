حقائق عن الكويت

12 يونيو/ حزيران 2017 جدّد في قبل 39 دقيقة

دولة الكويت الغنية بالنفط تقع في الطرف العلوي من الخليج، وتحيط بها دول أكبر حجما هي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. تتمتع الكويت بموقع استراتيجي مهم، وجعلتها ثروتها النفطية الكبيرة واحدةمن أكثر دول العالم ثراء مقارنة بعدد سكانها.

تختلف الكويت، الدولة المحافظة دينيا وذات الأغلبية المسلمة السنية، عن باقي دول الخليج بنظامها السياسي المنفتح والحر نسبيا.

ولكن ثمة توترات بين مجلس النواب من جهة والحكومة - التي تهيمن عليها أسرة آل الصباح الحاكمة - من جهة أخرى، وتواجه الحكومة دعوات متصاعدة من المعارضة لإجراء إصلاحات سياسية جذرية في البلاد.

تنقسم السلطات في البلاد إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، والأمير هو رئيس للسلطات الثلاث ولا يسمح بحسب الدستور تشكيل أحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.

وتعتبر التجربة الديمقراطية الكويتية من التجارب الأكثر نضجاً في العالم العربي، كما تعد أول دولة خليجية وضعت دستوراً وأجرت انتخابات نيابية عام 1962.

حقائق

زعامة البلاد

أمير البلاد: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

يحكم الشيخ نواف الأحمد الكويت منذ أواخر سبتمبر/أيلول عام 2020، حيث تسلم الحكم إثر وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتولى الشيخ نواف عدة مناصب رفيعة، بينها وزير الداخلية، ووزير الدفاع إبان الغزو العراقي للكويت، ثم أصبح وليا للعهد في عام 2006.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقد واصل الأمير الجهود التي بدأها سلفه الأمير صباح لتحقيق المصالحة بين الفرقاء الخليجيين، والتي توجت بإعلان انتهاء الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من الإمارات والبحرين والسعودية (بالإضافة إلى مصر)، من جهة أخرى، وذلك خلال قمة العلا مطلع عام 2021.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، أصدر الشيخ نواف مرسومين أميرييين بالعفو عن مواطنين ونواب سابقين بالبرلمان. وتضمن العفو إنهاء عقوبة 11 شخصا وتخفيفها لـ 24 آخرين كانوا مدانين في قضيتي اقتحام مجلس الأمة عام 2011 و"خلية العبدلي" التي أدينت في عام 2017 بالعمل لصالح إيران وحزب الله.

ولاقى العفو ترحيبا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية الكويتية، التي أشادت به بوصفه بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي والوحدة الوطنية.

الإعلام

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يعتبر الإعلام الكويتي أكثر جرأة وانتقادا من غيره في منطقة الشرق الأوسط، حسبما جاء في تقرير أصدرته مؤسسة (فريدوم هاوس) في عام 2013.

ولكن مع ذلك، هناك قوانين تحرم التهجم على الذات الإلهية والقرآن والنبي محمد. كما يحرم انتقاد الأمير، وللقضاء صلاحية إصدار أحكام بالسجن على الذين "يهاجمون" الدين.

ولكن الصحافة المطبوعة في الكويت تتميز باستقلاليتها النسبية وانفتاحها.

جدول زمني

محطات مهمة في تاريخ الكويت

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تنادت قوات دولية لمساعدة الكويت في طرد القوات العراقية الغازية في عام 1991

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القرن الثامن عشر : قبائل بدوية من الجزيرة العربية تستقر على ضفاف خليج الكويت ومنها آل الصباح الذين يحكمون الكويت اليوم.

1899 : الكويت تصبح محمية بريطانية، إذ سيطرت بريطانيا على سياستيها الدفاعية والخارجية لمواجهة الدولة العثمانية.

ثلاثينيات القرن الماضي - اكتشاف الثروة النفطية الضخمة يؤدي إلى طفرة كبيرة في اقتصاد البلاد.

1961: الكويت تستقل عن بريطانيا.

1963 - بريطانيا تتدخل لإجبار العراق على التخلي عن مطالبته بالكويت والاعتراف باستقلالها. الكويت تصبح أول بلد عربي يحظى ببرلمان منتخب.

1990 و1991 - الغزو العراقي وحرب عاصفة الصحراء التي قادها الأمريكيون لطرد الجيش العراقي من الكويت.

2003 : الكويت تشهد إصلاحات سياسية، إذ اصدر أمير البلاد قرارا فصل بموجبه منصب رئيس الحكومة عن ولاية العهد.

2005 : النساء يحظين بحق التصويت والترشح للانتخابات النيابية.

2005: مواجهات مسلحة بين متطرفين دينيين وقوات الأمن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة.

2006: رحيل الشيخ جابر الأحمد وتولية الشيخ سعد الإمارة. ثم، في إجراء غير مسبوق، تم تطبيق قانون توارث الإمارة على الشيخ سعد وتنحيته بسبب أوضاعه الصحية، بعد أسبوع واحد من توليه المنصب.

2012 : احتجاجات غير مسبوقة تطالب بإصلاح الحكومة.

2013: محكمة في الكويت تقضي بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بحق النائب السابق مسلم البراك، والذي كان يعد من أهم قادة المعارضة، بتهمة المساس بذات أمير البلاد.

2014: الأمير صباح يحصل على وسام الأمم المتحدة تقديرا لدعمه المتواصل للعمليات الإنسانية التي تقوم بها المنظمة الدولية للحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم.