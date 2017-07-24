ماذا نعرف عن أفغانستان؟

24 يوليو/ تموز 2017 جدّد في قبل 7 دقيقة

عانت أفغانستان، ذلك البلد الجبلي الوعر الذي يفتقر إلى منفذ للبحر، لعقود من الحروب والاضطرابات، أدت لتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية بشكل كامل تقريبا، وأصبح العديد من سكانها لاجئين في دول أخرى.

وكان الغزو العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001، قد أطاح بحكم حركة طالبان، الذي فرض على الأفغان نمطا متشددا من الإسلام، منذ استيلاء الحركة على الحكم بعد الحرب الأهلية التي أعقبت طرد القوات السوفييتية، التي غزت بدورها أفغانستان في عام 1979.

ولم تفلح الحكومة المعترف بها دوليا، والتي شكلت عقب سن دستور جديد للبلاد في عام 2004، في بسط سيطرتها خارج العاصمة كابول وفي توطيد الوحدة الوطنية.

وعادت حركة طالبان بقوة إلى الساحة الأفغانية مؤخرا، ومع بدء الولايات المتحدة تنفيذ قرار سحب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من دخولها، تمكنت الحركة من فرض سيطرتها مجددا شيئا فشيئا على البلاد حتى وصلت العاصمة كابل وسيطرت عليها.

حقائق

الزعامات

رئيس الدولة السابق: أشرف غني

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غادر الرئيس أشرف غنيالبلاد بعد ساعات من دخول حركة طالبان العاصمة في 15 أغسطس/ آب 2021، وكان غني الذي انتخب مرتين رئيسا للبلاد، قد تولى مهام منصبه في سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلف غني الرئيس السابق حامد كرزاي الذي رئس البلاد لـ 12 سنة عقب الإطاحة بنظام حكم حركة طالبان في عام 2001.

الإعلام

صدر الصورة، TOLO TV

انتشرت وسائل الاعلام، من محطات تلفزيونية خاصة وصحف بشكل خاص، انتشارا واسعا عقب الإطاحة بحكم حركة طالبان في عام 2001.

لكن شبكة "مراسلون بلا حدود" تقول إن الصحفيين ووسائل الإعلام، ما زالوا يتعرضون لتهديد مستمر من قبل المسلحين وأمراء الحرب والمسؤولين الفاسدين.ويُعد الاشتراك في شبكة الإنترنت مكلفا إلى حد ما، ويميل الشباب الأفغان والنخبة السياسية إلى استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تسلسل زمني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انسحبت القوات السوفيتية عقب عقد كامل من القتال ضد المقاومة الأفغانية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى

محطات مهمة في تاريخ أفغانستان

من 1838 إلى 1842 - بريطانيا تغزو أفغانستان وتنصب شاه شوجاه ملكا عليها. يُغتال الملك في عام 1842، والقوات البريطانية والهندية تتعرض لمذبحة أثناء انسحابها من كابل.

من 1878 الى 1880 - اندلاع الحرب البريطانية - الأفغانية الثانية. فرض اتفاقية على أفغانستان تمنح بريطانيا السيطرة على شؤون أفغانستان الخارجية.

1919 - الأمير أمان الله خان يعلن استقلال أفغانستان عن النفوذ البريطاني.

من 1926 الى 1929 - يحاول أمان الله تطبيق إصلاحات اجتماعية، ولكن هذه الإصلاحات تواجه بمقاومة مدنية قوية. أمان الله يهرب من كابل.

1933 - محمد ظاهر شاه يصبح ملكا على أفغانستان التي تحتفظ بالنظام الملكي للعقود الأربعة التالية.

1953 - السردار محمد داود يصبح رئيسا للحكومة، ويطلب عونا اقتصاديا وعسكريا من الاتحاد السوفيتي. داود يطبق برنامجا للإصلاح الاجتماعي، يتضمن منع ما يسمى "بالبورده" أي إجبار النساء على الاحتجاب.

1963 - إجبار محمد داود على التنحي عن رئاسة الحكومة.

1964 - بدء العمل بالنظام الملكي الدستوري، ولكن ذلك يؤدي إلى استقطاب سياسي وصراعات على السلطة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك محمد ظاهر شاه الذي حكم أفغانستان لـ 40 سنة حتى أطيح به في عام 1973

1973 - محمد داود يستولي على الحكم في انقلاب عسكري ويعلن قيام جمهورية أفغانستان. يحاول داود تأجيج الصراع بين الاتحاد السوفيتي والقوى الغربية.

1978 - الإطاحة بالجنرال محمد داود وقتله في انقلاب موال للاتحاد السوفيتي. حزب الشعب الديمقراطي يتولى السلطة، ولكنه يواجه صراعات داخلية، علاوة على معارضة حركات "المجاهدين" المدعومة أمريكيا.

1979 - الاتحاد السوفييتي يغزو أفغانستان انتصارا لحكومة كابول الاشتراكية. وتسفر الحرب التي اندلعت إثر ذلك عن مقتل أكثر من مليون أفغاني وأفغانية.

1980 - بابراك كارمال يستولي على الحكم بمساعدة القوات السوفيتية، ولكن المعارضة تتصاعد من جانب حركات "المجاهدين" المختلفة. الولايات المتحدة وباكستان والسعودية وإيران والصين تزود المجاهدين بالمال والسلاح.

1989 - انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان بشكل كلي، مما يتيح المجال "للمجاهدين" الذين تدعمهم الولايات المتحدة وباكستان ودول عربية للإطاحة بحكومة نجيب الله الموالية لموسكو وإطلاق شرارة حرب أهلية مدمرة.

1996 - حركة طالبان تسيطر كليا على العاصمة كابل وتفرض نمطا متشددا من الإسلام على البلاد.

2001 - عقب هجمات 11 أيلول / سبتمبر، الولايات المتحدة تغزو أفغانستان عسكريا، وتطيح بنظام حركة طالبان. حامد كرزاي يصبح رئيس حكومة وحدة مؤقتة.

2002 - حلف شمال الأطلسي يتولى مسؤولية فرض الأمن في أفغانستان.

2004 - اجتماع "لويا جيرغا" العشائري يصدق على دستور جديد، يعزز سلطات رئيس البلاد. وانتخاب حامد كرزاي رئيسا.

2014 - انتخاب أشرف غني رئيسا للبلاد، وحلف شمال الأطلسي ينهي رسميا مهماته القتالية في أفغانستان، ويسلم مهامه للقوات الأفغانية التي تواجه عصيانا مسلحا متناميا.

2015 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده ستؤجل انسحاب قواتها من أفغانستان، بناء على طلب من الرئيس أشرف غني.

ممثلو طالبان والمسؤولون الأفغان يجرون محادثات سلام غير رسمية في قطر. يتفق الجانبان على مواصلة المحادثات في موعد لاحق، على الرغم من إصرار طالبان على عدم وقف القتال حتى تغادر جميع القوات الأجنبية البلاد.

طالبان تعترف بوفاة قائدها الملا عمر قبل بضع سنوات، وتعيّن الملا أختر منصور خلفا له.

2016 - مقتل زعيم طالبان الملا منصور في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتزم إرسال المزيد من القوات لمحاربة حركة طالبان.

2020 - الولايات المتحدة وطالبان توقعان على اتفاق سلام في الدوحة بقطر، يقضي بانسحاب جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، بحلول 1 مايو/ أيار 2021.

2021 - الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرّر في أبريل/ نيسان سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان ويحدد 11 سبتمبر/ أيلول موعدا رمزيا لإتمام الانسحاب، والذي يصادف ذكرى الهجمات التي استهدفت بلاده في 2001.

تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية طالبان توسع نفوذها وتسيطر على معظم أفغانستان.