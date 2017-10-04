100 إمرأة 2017: نساء يتصدين لمهمة تغيير العالم
أهم الاخبار
يوتيوب يرفع قيوده عن الراقصات العاريات الصدر في سوازيلاند
- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
"معارك" المعلِمة السورية أحلام
- 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أسوأ عشر دول في تعليم الفتيات
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه "لم يحصل أي تقدم" في ما يخص تعليم الإناث في الدول الأكثر فقرا في العالم.
- 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مؤسسة بريطانية: الفتيات والفتيان يجب أن يدرسوا "الدورة الشهرية"
مؤسسة خيرية بريطانية تنصح بتدريس الفتيان والفتيات على حد سواء الدورة الشهرية في الصفوف الدراسية.
- 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
100 امرأة: هل يمكن للنساء تغيير العالم في أسبوع واحد؟
هذا العام، نطلب من النساء ابتكار طرق جديدة لمعالجة عدد من قضايا اللامساواة التي تتعرضن لها باستمرار
- 27 سبتمبر/ أيلول 2017
فيديو 1:58
هل وصلت النساء إلى طريق مسدود؟
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
تقارير تكشف زيادة الاعتداءت الجنسية على أطفال المدارس في انجلترا وويلز
- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
كيف "تغيرت" حياة السعوديات في أسبوع؟
- 29 سبتمبر/ أيلول 2017
فيديو 4:01
"زواجي في سن 14 لم يكبل طموحي"
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
فيديو 2:55
مصرية تكوي الملابس بالقدم
- 29 سبتمبر/ أيلول 2017
قرار لترامب قد يحرم ملايين الأمريكيات من وسائل منع الحمل المجانية
- 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
المرأة حاضرة بقوة في "مهرجان المهرجانات"
- 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
ما الذي لا تستطيع النساء فعله في السعودية؟
- 27 سبتمبر/ أيلول 2017
رسالة من نجمات بي بي سي تدعو إلى مساواة الرجال والنساء في الرواتب
- 23 يوليو/ تموز 2017
فيديو 1:26
ما الذي تتطلع إليه المرأة السعودية؟
- 27 سبتمبر/ أيلول 2017
الشيخة هند بنت حمد: صوت نسائي يسعى للتحديث في قطر
- 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
تسجيل صوتي 3:25
من ولي المرأة؟
- 9 مايو/ أيار 2017
فيديو 3:09
تعدد الزوجات محنة النساء البدويات في إسرائيل
- 28 سبتمبر/ أيلول 2017
فورد تهدي ناشطة سعودية سيارة كانت تحلم بها
- 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
هل تعاني المرأة غير العاملة من نظرة دونية ؟
- 19 أبريل/ نيسان 2017