"بوسي رايوت" : الفن أداة للإحتجاج

قامت فرقة بوسي رايوت الروسية بافتتاح معرض "الفن أداة للإحتجاج " في لندن.
يذكر أن بالفريق الروسي النسائي تصدرالعناوين الرئيسية في عام 2012 بعد نشر فيديوهات لأغنية معادية لبوتين في كاتدرائية موسكو الرئيسية.
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قامت فرقة بوسي رايوت الروسية بافتتاح معرض "الفن أداة للإحتجاج " في لندن.
يذكر أن بالفريق الروسي النسائي تصدرالعناوين الرئيسية في عام 2012 بعد نشر فيديوهات لأغنية معادية لبوتين في كاتدرائية موسكو الرئيسية.