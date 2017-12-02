"بوسي رايوت" : الفن أداة للإحتجاج
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"بوسي رايوت" : الفن أداة للإحتجاج

  • 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017

قامت فرقة بوسي رايوت الروسية بافتتاح معرض "الفن أداة للإحتجاج " في لندن.

يذكر أن بالفريق الروسي النسائي تصدرالعناوين الرئيسية في عام 2012 بعد نشر فيديوهات لأغنية معادية لبوتين في كاتدرائية موسكو الرئيسية.

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