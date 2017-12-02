"بوسي رايوت" : الفن أداة للإحتجاج

قامت فرقة بوسي رايوت الروسية بافتتاح معرض "الفن أداة للإحتجاج " في لندن.

يذكر أن بالفريق الروسي النسائي تصدرالعناوين الرئيسية في عام 2012 بعد نشر فيديوهات لأغنية معادية لبوتين في كاتدرائية موسكو الرئيسية.