أمير قطر يحضر القمة الخليجية في الكويت

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قال وزير خارجية دولة قطر إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر/كانون الاول الجاري في الكويت.

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جاء تأكيد الوزير القطري على مشاركة بلاده في القمة بعد أن تلقي الأمير تميم دعوة من أمير الكويت التي تستضيف بلاده القمة السنوية الدورية للمجلس الذي يضم ست دول.

وراجت تكهنات وشكوك حول حضور قطر القمة الخليجية بسبب الخلاف بين عدد من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، السعودية والامارات والبحرين، من جهة وقطر من جهة اخرى.

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يذكر أن وزير الخارجية البحريني اقترح تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة لها والتي تضم مصر الى جانب الدول الخليجية الثلاث.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا. وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

وقد قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر في 5 يونيو/حزيران علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم التطرف، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.